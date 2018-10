Serie A, live dai campi - Gervinho-Vecino in gruppo. Schick salta la SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della nona giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.34 - Continua la preparazione in vista di ChievoVerona-Atalanta, in programma allo stadio Bentegodi domenica alle ore 15. Gomez e compagni si sono allenati questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Masiello (che ha svolto anche lavoro in acqua), Tumminello e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Domani, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, rifinitura a porte chiuse e poi partenza per Verona.

BOLOGNA

17.55 - A due giorni da Bologna-Torino, la squadra si è allenata questo pomeriggio: riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche e prove di piazzati per i rossoblù di Inzaghi. Seduta differenziata per Orji Okwonkwo, terapie per Federico Mattiello e Ladislav Krejci.

CAGLIARI

17.00 - La squadra rossoblù prosegue la preparazione alla gara di domenica a Firenze. La seduta di allenamento di questa mattina ad Asseminello è cominciata con una sessione video. Subito dopo, tutti in campo per l'attivazione tecnica, cui ha fatto seguito esercitazioni per gli sviluppi della fase offensiva e difensiva. Quindi spazio alla parte tecnica della seduta, con cross e conclusioni in porta. Differenziato per Farias, Klavan e Lykogianns. Domani mattina si terrà una nuova seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

16.32 - Penultimo allenamento della settimana a Veronello prima della sfida di domenica contro l’Atalanta al Bentegodi. Questo il programma: mobilità articolare, lavoro incrementale di velocità con pallone, seduta tattica. Mister Gian Piero Ventura ha fissato per domani, sabato 20 ottobre, la rifinitura pre-match al mattino che si svolgerà a porte chiuse.

EMPOLI

15.45 - Seduta mattutina per l'Empoli, che ha svolto un allenamento a porte chiuse in vista della gara col Frosinone di domenica. Domattina è invece in programma la rifinitura.

FIORENTINA

FROSINONE

18.00 - Penultimo allenamento della settimana per i giallazzurri, che al ‘Mancini Park Hotel’ continuano a preparare il match di domenica contro l’Empoli. Lavoro tecnico e partitella, questo il programma odierno. Lavoro a parte per Perica e Krajnc. Terapie invece per Ardaiz ed Hallfredsson. Nella giornata di domani i giallazzurri faranno ritorno a Frosinone.

GENOA

17.19 - Questi i convocati del Genoa per la trasferta di Torino, dove domani alle 18 i rossoblù affronteranno i padroni di casa della Juventus:

Portieri: Marchetti, Vodisek, Radu.

Difensori: Gunter, Criscito, Lisandro Lopez, Biraschi, Romero, Pereira, Lakicevic, Zukanovic.

Centrocampisti: Romulo, Mazzitelli, Rolon, Bessa, Sandro, Omeonga, Hiljemark.

Attaccanti: Piatek, Lapadula, Kouamé, Pandev, Lazovic, Medeiros.

Assenti Dalmonte, Favilli, Spolli e il nuovo acquisto Veloso.

INTER

17.31 - Notizia confortante per Luciano Spalletti: Matias Vecino si è allenato con il gruppo, anche se domenica sera contro il Milan il favorito per quel posto a centrocampo resta Roberto Gagliardini. I dubbi dell'allenatore, riporta Sky, sono il terzino (ballottaggio tra Danilo D'Ambrosio e Sime Vrsaljko) e un possibile inserimento a sorpresa nell'undici titolare di Keita Baldé, anche se ad oggi alle spalle di Mauro Icardi dovrebbero agire Matteo Politano, Radja Nainggolan e Ivan Perisic.

JUVENTUS

17.16 - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della gara di domani col Genoa. Possibile 4-3-3 per Massimiliano Allegri: in porta ci sarà Szczesny, in difesa sulla destra toccherà a Cancelo, in mezzo accanto a Bonucci dovrebbe esserci Benatia, mentre sulla sinistra è aperto il ballottaggio fra Alex Sandro e De Sciglio. A centrocampo potrebbe toccare a Bentancur, Pjanic e Matuidi. In attacco le certezze sono Mandzukic e Cristiano Ronaldo, insieme a uno fra Bernardeschi e Dybala.

19.38 - Questi i convocati della Juventus per la sfida di campionato in programma domani alle 18 contro il Genoa:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

LAZIO

15.22 - Seduta mattina per la Lazio, che quest’oggi si è ritrovata sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Il lavoro odierno si è aperto con un riscaldamento libero per gli elementi della rosa in campo, i quali si sono poi cimentati in esercitazioni sul possesso palla a campo ridotto. Successivamente i calciatori biancocelesti si sono dedicati ad uno specifico lavoro atletico sotto gli occhi del prof. Ripert per poi svolgere ad un’ampia fase tattica, che ha caratterizzato anche la partita a campo ridotto al termine dell’allenamento. Domani è in programma la seduta di rifinitura in vista della trasferta di Parma.

MILAN

16.33 - Squadra in campo alle 11.30 sul centrale di Milanello, dove il gruppo ha iniziato il riscaldamento con un torello seguito da una serie di esercizi per attivazione muscolare: scatti sul breve alternati da corsa tra gli ostacoli bassi, a seguire corsa con cambi di direzione tra i paletti e lavoro a terra di potenziamento e stretching. Terminata la prima parte dedicata all’aspetto fisico-atletico, mister Gattuso ha schierato la squadra iniziando così il lavoro tattico in preparazione del derby in programma domenica 21. Anche questa mattina, prima di rientrare in spogliatoio, partitella su campo ridotto. Il programma della vigilia prevede la conferenza stampa di mister Gattuso alle 14.30, a seguire l’allenamento di rifinitura alle 16.30.

NAPOLI

15.01 - Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottobre (ore 20.30). La squadra ha svolto riscaldamento a secco e successivamente torello. Di seguito seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina da area ad area. Insigne non sarà del match per un leggero affaticamento.

I convocati: Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Verdi, Mertens, Callejon, Milik.

PARMA

18.45 - Prosegue in maniera positiva il recupero degli infortunati in casa Parma. Gervinho e Luca Rigoni hanno svolto l’intero allenamento con i compagni e si preparano, quindi, a prendere parte al match con la Lazio in programma domenica. Lavoro differenziato e terapie per Alberto Grassi. Lavoro personalizzato per Jacopo Dezi e Gianni Munari. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Lo riporta ParmaLive.

ROMA

16.06 - Come da programma la Roma è scesa in campo a Trigoria alle ore 15:15 per sostenere la rifinitura in vista della gara di domani contro la SPAL di Leonardo Semplici. La seduta è iniziata con un riscaldamento e un torello per poi proseguire con una parte tattica. Terapie per Perotti e Karsdorp; individuale, invece, per Kolarov e De Rossi.

18.29 - Questi i convocati della Roma per la sfida di domani contro la SPAL alle ore 15:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Lo. Pellegrini, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Cangiano, El Shaarawy.

SAMPDORIA

16.55 - Procede a buon ritmo, sotto il sole di Bogliasco, la preparazione della Sampdoria in vista del lunedì di campionato. Come nella mattinata di ieri, Marco Giampaolo ha insistito su un lavoro in due gruppi incentrato su esercitazioni tecniche e tattica situazionale. Nel corso di entrambe le sessioni sono stati aggregati i Primavera Mohamed Bahlouli, Axel Campeol, Tommaso Farabegoli, Simone Giordano, Joao Nobrega, Daouda Peeters, Ognjen Stijepovic, Roberts Veips e Jamie Yayi Mpie. Out Vasco Regini (doppio programma di recupero agonistico) e Gabriele Rolando (personalizzato). Domani, sabato, la squadra tornerà all’opera – stavolta a ranghi completi – in mattinata.

SASSUOLO

18.17 - Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio allo Stadio Ricci. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, partitella a campo ridotto e conclusioni in porta. Lavoro differenziato per Alfred Duncan, Jeremie Boga, Kevin-Prince Boateng e Jens Odgaard.

SPAL

19.44 - Lo staff tecnico della SPAL ha diramato la lista dei convocati per l’incontro di domani contro la Roma. Questi i giocatori chiamati per la gara:

Portieri: Gomis, Milinkovic-Savic, Poluzzi.

Difensori: Bonifazi, Cionek, Simic, Vicari.

Centrocampisti: Costa, Dickmann, Everton, Fares, Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valdifiori, Valoti, Vitale.

Attaccanti: Antenucci, Floccari, Moncini, Paloschi, Petagna.

TORINO

17.29 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica a Bologna. Ansaldi ha svolto parte del lavoro con la squadra e dalla prossima settimana sarà regolarmente in gruppo. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani mattina la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro di Bologna.

UDINESE

19.42 - Sono 23 i bianconeri che mister Velazquez avrà a disposizione per la sfida di domani alla Dacia Arena (calcio d'inizio sabato 20 ottobre alle ore 20.30) contro il Napoli. Questo l'elenco completo:

Portieri: Nicolas, Musso, Scuffet.

Difensori: Ekong, Nuytinck, Opoku, Samir, Stryger, Ter Avest, Wague.

Centrocampisti: Balic, Barak, Behrami, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Mandragora, Pontisso.

Attaccanti: Lasagna, Micin, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu.