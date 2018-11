Serie A, live dai campi: il Milan conta i disponibili. In sei fuori a Frosinone

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.52 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto una seduta d’allenamento in vista della gara contro l’Empoli, in programma allo stadio Castellani domenica alle 15. Gomez e compagni, dopo una sessione di lavoro in palestra, hanno disputato una partitella in famiglia con l’inserimento di alcuni giovani del settore giovanile nerazzurro. Non sono scesi in campo, per i recenti impegni con le rispettive nazionali, Bettella, de Roon, Freuler e Ilicic. Djimsiti ha invece proseguito con il programma di lavoro personalizzato.

IN OTTICA EMPOLI - Nessun infortunato o squalificato, tutta la rosa è a disposizione di Gasperini.

BOLOGNA

17.22 - In attesa del rientro degli ultimi Nazionali, la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole in una bella mattinata di sole: esercitazioni tecniche e partitella a tema, con Federico Mattiello che ha svolto una parte di allenamento in gruppo e una parte in seduta differenziata. Programma personalizzato per Angelo Da Costa e Sebastien De Maio.

IN OTTICA FIORENTINA - Per la sfida ai viola difficile ipotizzare un recupero di Sebastien De Maio e Angelo Da Costa. Più facile pensare ad un rientro di Federico Mattiello.

CAGLIARI

17.11 - Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: rossoblù in campo per preparare la gara di lunedì sera contro il Torino alla Sardegna Arena (ore 20.30). Dopo la fase di attivazione la squadra, agli ordine di mister Maran e dello staff, è stata divisa in gruppi svolgendo un lavoro atletico, tecnico e tattico, a seconda delle esigenze individuali del calciatore. Ad Asseminello anche Romagna, Ionita e Bradaric rientrati in Sardegna dagli impegni con le rispettive Nazionali. Gli azzurri Cragno, Barella e Pavoletti si aggregheranno al gruppo da domani mattina.

IN OTTICA TORINO - Diego Farias e Ragnar Klavan sono gli unici indisponibili certi della formazione di Maran.

CHIEVO

IN OTTICA NAPOLI -

EMPOLI

IN OTTICA ATALANTA -

FIORENTINA

18.10 - Per la formazione di Pioli oggi seduta atletica e sul possesso palla, poi batteria di conclusioni verso la porta e lavoro tecnico-individuale. Domani pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.

IN OTTICA BOLOGNA - Lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale per German Pezzella, sarà out per la sfida ai felsinei.

FROSINONE

17.57 - Esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto per i giallazzurri che questa mattina si sono allenati a Ferentino. Krajnc è rientrato dagli impegni con la nazionale slovena ed ha regolarmente preso parte alla seduta, rientreranno invece domani Pinamonti e Campbell. Molinaro, Ciano e Soddimo hanno lavorato a parte, terapie per Hallfredsson. Domani alle 11 è in programma una nuova seduta di allenamento.

IN OTTICA INTER - In dubbio Molinaro, Ciano e Soddimo, mentre Emil Halfredsson, Federico Dionisi e Luca Rudolf Paganini sono certamente fuori causa.

GENOA

18.14 - Sessione a gruppi differenziati per la squadra a quattro giorni dalla disputa della stracittadina. Dopo la presentazione delle esercitazioni in programma in sala riunioni, i giocatori hanno svolto addestramenti tattici sullo splendido manto erboso del ‘Signorini’, effettuando le prove in orari differiti contro una squadra composta da dieci ragazzi della Primavera. Poi un circuito tecnico di velocità con conclusioni in porta per scaldare la mira. Tutti a disposizione gli elementi della rosa dopo i rientri annunciati, al netto delle assenze dei nazionali ancora in giro e attesi per l’allenamento di giovedì a porte chiuse.

IN OTTICA SAMPDORIA - Per Sandro lesione muscolare, difficile che il giocatore possa far parte della spedizione per il derby.

INTER

17.32 - Allenamento mattutino al Centro Sportivo Suning per i ragazzi di Luciano Spalletti. Riscaldamento in palestra con stretching, subito dopo in campo per torello. A seguire tattica con focus su costruzione della manovra e partitella finale a campo ridotto con sponde, sia accanto alla porta che lungo le corsie laterali.

IN OTTICA FROSINONE - Per Sime Vrsaljko problema muscolare che lo priverà a Spalletti per la sfida col Frosinone. Out anche Marcelo Brozovic per squalifica.

JUVENTUS

18.22 - Si allargano i ranghi dei bianconeri di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali. Oggi il gruppo ha infatti visto il ritorno di Alex Sandro, Benatia, Bentancur, Bonucci, De Sciglio, Douglas Costa, Kean e Rugani. Il lavoro, a tre giorni dall’impegno di campionato contro la SPAL, sabato all’Allianz Stadium (ore 18) oggi è stato dedicato a forza e cambi di direzione, che la squadra ha affrontato divisa in gruppi. Miralem Pjanic ha svolto parte della seduta con la squadra.

IN OTTICA SPAL - In forte dubbio Miralem Pjanic, così come Sami Khedira e Federico Bernardeschi. Out anche Emre Can, lui fuori sicuramente.

LAZIO

18.25 - Iniziale lavoro in palestra incentrato sulla forza per gli uomini di Inzaghi che poi hanno effettuato una successiva fase atletica sul campo. Nella seconda parte di seduta, i biancocelesti hanno svolto un’esercitazione tecnico-tattica sul campo: trasformazione della transizione da difensiva e offensiva e viceversa in superiorità numerica. Chiusura di allenamento con la partitella tattica a campo ampio. Cancellata la seconda seduta di giornata.

IN OTTICA MILAN - Lucas Leiva fuori: lieve affaticamento per il centrocampista, che non dovrebbe essere rischiato.

MILAN

17.40 - La sessione è iniziata in palestra con il riscaldamento, sia a secco che utilizzando i macchinari. Poi, sul campo centrale, la squadra è stata divisa in due gruppi: da una parte hanno lavorato a livello tattico i difensori, concentrandosi sui movimenti della linea; dall'altra il resto della rosa è stato impegnato in un'esercitazione tecnica sul controllo del pallone e i passaggi. Dopo il gruppo si è ricompattato per effettuare degli esercizi tecnici alternati a una fase atletica, seguita da un'esercitazione tattica 11 contro 11 su campo ridotto e insieme ai portieri. Infine, spazio alla consueta partitella a campo ridotto.

IN OTTICA LAZIO - Lunghissima la lista indisponibili: squalificato Gonzalo Higuain, infortunati Mattia Caldara, Alessio Romagnoli, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Mateo Musacchio e Ivan Strinic.

NAPOLI

18.30 - La squadra ha svolto attivazione in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico con svolgimento di gioco e applicazione del pressing. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali anche Mertens, Fabian, Diawara e Ounas. Infortunio per Verdi e Younes durante la seduta. Verdi ha subìto una distorsione alla caviglia sinistra la cui entità sarà valutata nelle prossime 48 ore. Per Younes lievissima distorsione di primo grado alla caviglia destra.

IN OTTICA CHIEVO - In forte dubbio Simone Verdi e Amin Younes, fuori certamente Alex Meret per un problema al braccio e Vlad Chiriches per rottura del crociato anteriore.

PARMA

18.00 - Il collettivo ducale è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Questa mattina i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, lavori di attivazione e torelli seguiti da esercizi sul possesso palla ed un quadriangolare su porzione ridotta del campo. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Alessandro Bastoni e Leo Stulac hanno lavorato con i compagni. Lavoro personalizzato e terapie per Antonio Di Gaudio e Massimo Gobbi. Terapie, infine, per Federico Dimarco e Francisco Sierralta.

IN OTTICA SASSUOLO - Quattro ko certi per la sfida al Sassuolo: sono Federico Dimarco, Francisco Sierralta, Antonio Di Gaudio e Massimo Gobbi.

ROMA

18.34 - Continua la preparazione al match contro l'Udinese, in programma sabato ore 15:00. Gli uomini di Di Francesco sono scesi in campo questa mattina alle 10:45. Lavoro individuale per: Marcano, Manolas, Perotti, Pastore e De Rossi. Rientra in gruppo, invece, Lorenzo Pellegrini. Dzeko e Schick hanno svolto un lavoro differenziato programmato.

IN OTTICA UDINESE -

SAMPDORIA

18.00 - Prosegue con una seduta pomeridiana sotto la pioggia la fase di avvicinamento della Sampdoria al derby della Lanterna. Al “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo ha diretto un allenamento a base di palestra con lavoro preventivo e di foza, esercitazioni tecnico-tattiche individuali e collettive e partitelle a tema. Allenamento al quale hanno preso parte Vasco Regini e il Primavera Gergely Hutvagner. Oltre a Jakub Jankto, sedute rigenerative per Joachim Andersen, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal (al Poggio soltanto verso sera) e Dawid Kownacki, ultimi blucerchiati a rientrare a Genova dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Edgar Barreto ha invece seguito il proprio programma di recupero agonistico.

IN OTTICA GENOA - Fuori Karol Linetty per squalifica, così come Vasco Regini ed Edgar Barreto, entrambi infortunati.

SASSUOLO

18.10 - Il collettivo neroverde ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti allo Stadio Ricci in vista del lunch match di domenica contro il Parma: i neroverdi hanno svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e lavoro metabolico a secco. A parte Jeremie Boga e Jens Odgaard, assenti i nazionali Domenico Berardi, Mauricio Lemos e Stefano Sensi.

IN OTTICA PARMA - Jeremie Boga in dubbio per la sfida al Parma, fuori anche Leonardo Sernicola e Claude Adjapong.

SPAL

17.45 - Il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche in vista della gara di campionato contro la Juventus, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Impegnato con la nazionale polacca, Thiago Cionek non ha preso parte alla seduta, così come Simone Missiroli, alle prese con una sindrome influenzale. Entrambi i giocatori torneranno a disposizione di mister Semplici da domani. Allenamento differenziato per Mohamed Fares, a causa di un affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Lavoro a parte anche per Francesco Vicari che prosegue con il programma differenziato. Dopo l’attacco influenzale della giornata di ieri, Johan Djourou ha svolto regolarmente l’allenamento odierno. Francesco Vicari ha invece proseguito con il proprio programma di lavoro personalizzato. Da ieri, Mattia Valoti ha ripreso l’attività con la squadra dopo l’infortunio alla caviglia destra.

IN OTTICA JUVENTUS - Thiago Cionek, Mohamed Fares, Francesco Vicari, Johan Djourou e Mattia Valoti sono tutti in forte dubbio per la sfida alla Juventus.

TORINO

18.38 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul terreno di gioco principale. Dopo il riscaldamento l’allenatore Mazzarri ha diretto alcune esercitazioni a tema e poi chiuso il lavoro odierno con una partita a tempo e campo ridotti. In gruppo anche Damascan, Parigini e Sirigu rientrati dalle rispettive selezioni nazionali: domani attesi anche Aina, Lukic e Rincon.

IN OTTICA CAGLIARI - Ola Aina è in forte dubbio per la sfida ai sardi, dove di certo mancherà Tomas Rincon, squalificato.