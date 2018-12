Serie A, live dai campi - Juve, dubbio Bentancur. Roma, Pellegrini out

Premi F5 per aggiornare la pagina.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.08 - Prosegue la preparazione di Gomez e compagni in vista della gara contro l'Udinese, in programma allo stadio Friuli domenica alle 15.

Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di lavoro, a cui non ha preso parte solamente Varnier, prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Regolarmente in gruppo dunque Rafael Toloi.

BOLOGNA

16.38 - A tre giorni dalla sfida contro l'Empoli, la squadra ha continuato la preparazione con un allenamento al pomeriggio. Esercitazioni di possesso palla, prove tattiche e partitella a metà campo per i rossoblù di Inzaghi. Federico Santander, Mattia Destro e Mattias Svanberg hanno svolto una seduta differenziata in palestra.

CAGLIARI

CHIEVO

15.41 - Seduta di allenamento mattutina a Veronello per i gialloblù dopo l'impegno in Coppa Italia contro il Cagliari. Chi è sceso in campo ieri sera al Bentegodi ha svolto un lavoro rigenerante, mentre tutti gli altri giocatori, dopo una fase di mobilità, hanno svolto esercizi di possessi palla, sviluppi tattici e partita finale.

EMPOLI

FIORENTINA

16.35 - Allenamento mattutino per la Fiorentina di Stefano Pioli che prosegue la preparazione per la sfida di domenica contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il tecnico viola ha lavorato sulle soluzioni più adatte per sbloccare il digiuno di vittorie in questa stagione (non vince da settembre) e in generale in trasferta (non vince dal 6 maggio 2018). Pjaca sempre il dubbio più grande, così come il modulo per aiutare il Simeone a sbloccarsi.

FROSINONE

16.39 - Seduta pomeridiana per i ragazzi di mister Longo che continuano a lavorare in vista della sfida di sabato prossimo sul campo del Napoli. Dopo il riscaldamento iniziale la squadra si è dedicata allo svolgimento di una serie di esercitazioni tecnico tattiche chiudendo la seduta con una partitella a campo ridotto. Gori ha lavorato a parte, terapie per Krajnc. Domani alle 11 è in programma l’allenamento di rifinitura a Ferentino.

GENOA

16.40 - Alle ore 18 il Genoa di Ivan Juric scenderà in campo in Coppa Italia contro la Virtus Entella per cercare di staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione.

INTER

16.12 - Giornata di vigilia in casa Inter, con Luciano Spalletti che prima di svolgere l'ultimo allenamento prima della rifinitura di domani ha parlato in conferenza stampa annunciando il forfait di Radja Nainggolan e di Dalbert che non saranno dunque a disposizione per la gara di domani all'Allianz Stadium contro la Juventus.

JUVENTUS

15.46 - La Juventus è scesa in campo per preparare la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e soprattutto deve testare le condizioni fisiche di Rodrigo Bentancur che ha un problema alla schiena. Il numero 30 juventino è in dubbio per il match di domani e al suo posto potrebbe giocare Emre Can, oppure il tecnico livornese potrebbe decidere di passare ad al 4-4-2 e a quel punto accanto a Ronaldo ci sarà solo uno fra Dybala o Mandzukic.

LAZIO

16.57 - La Lazio si Simone Inzaghi si è allenata questo pomeriggio a Formello. Dopo un riscaldamento caratterizzato da percorsi ad ostacoli, i biancocelesti presenti sul terreno di gioco sono stati divisi in tre gruppi i quali hanno effettuato torelli alternati ad esercizi a corpo libero. La seduta di giornata è proseguita con una partita a carattere tattico.

MILAN

15.04 - Gonzalo Higuain è pronto a tornare a vestire la maglia da titolare dopo le due giornate di squalifica ma secondo quanto riportato da Sky Sport il Pipita non sta benissimo dal punto di vista fisico. L'argentino, a causa del problema alla schiena che lo ha frenato anche in Europa League contro il Dudelange, non è al 100% ma la sua presenza contro il Torino non dovrebbe essere a rischio.

16.42 - Secondo allenamento settimanale per i rossoneri, che a Milanello proseguono nella preparazione della gara contro il in programma domenica 9 alle 20.30 a San Siro. Dopo una prima fase di riscaldamento in palestra, la squadra è uscita sul centrale per continuare l'attivazione muscolare attraverso un torello nel cerchio di centrocampo, alternando il lavoro con il pallone a una serie di scatti ed esercizi di stretching. Poi il gruppo è stato diviso: da una parte i giocatori hanno svolto alcune esercitazioni fisiche eseguite utilizzando degli ostacoli bassi e delle slitte; dall'altra sono state effettuate alcune prove tattiche con particolare attenzione alla fase difensiva. La seduta è terminata giocando una partitella su campo ridotto.

NAPOLI

15.54 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone al San Paolo per l'anticipo della quindicesima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco con ostacoli bassi, di seguito partitina a porte piccole e lavoro di possesso palla e successivamente partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro.

PARMA

ROMA

14.48 - La Roma è scesa in campo per la penultima sessione di allenamento prima della sfida di Cagliari, in programma sabato alle 18:00. La squadra ha iniziato la seduta in sala video, per poi spostarsi sul campo: dopo un torello di riscaldamento, gli uomini di Di Francesco hanno effettuato un lavoro tattico. Per quanto riguarda gli infortunati, individuale per De Rossi, Coric e Karsdorp, terapie per El Shaarawy, Dzeko e Lo. Pellegrini.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

16.44 - Giornata di Coppa Italia per il Torino di Walter Mazzarri. Questa sera alle ore 21 i granata scenderanno in campo contro il Sudtirol per cercare la qualificazione agli ottavi di finale e per coloro che hanno giocato meno sarà l'occasione per potersi mettere in mostra.

UDINESE

16.46 - L'Udinese comunica che il suo difensore Samir, dopo aver eseguito opportune indagini strumentali, è stato sottoposto nella tarda mattinata di oggi all'intervento chirurgico per la ricostruzione delle strutture capsulo legamentose della caviglia destra. L'intervento è stato eseguito dal dott.Santucci, presso la clinica romana di Villa Stuart e risulta perfettamente riuscito. Samir farà rientro a Udine già nella serata di domani. Lo staff medico dell'Udinese definirà nei prossimi giorni il protocollo riabilitativo ed i tempi di ripresa dell'attività agonistica.