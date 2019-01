Serie A, live dai campi - Juve e Milan a Gedda. Mertens in gruppo

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

15.13 - Dopo aver conquistato ieri sera alla Sardegna Arena l'accesso ai quarti di coppa Italia, i nerazzurri hanno già iniziato a preparare la gara d'esordio del girone di ritorno, che li vedrà impegnati contro il Frosinone domenica, con inizio alle 12,30, allo stadio Stirpe.

Mister Gian Piero Gasperini, questa mattina al centro Bortolotti di Zingonia, ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi: allenamento defaticante per chi ha giocato ieri contro il Cagliari; esercizi in palestra e partitelle su campo ridotto per gli altri.

Varnier ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato.

BOLOGNA

14.41 - Sono ripresi questa mattina al centro tecnico gli allenamenti verso Ferrara: riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche per il gruppo di Inzaghi, cui si sono riuniti anche Nehuen Paz e Federico Santander. Seduta differenziata per Adam Nagy, Blerim Dzemaili e Godfred Donsah, per i postumi di una contusione alla caviglia sinistra rimediata contro la Juventus.

CAGLIARI

15.21 - I rossoblù sono tornati in campo all’indomani della gara di Coppa Italia per iniziare a preparare la sfida di campionato di domenica contro l’Empoli alla Sardegna Arena (ore 18), prima partita del girone di ritorno. Questa mattina ad Asseminello i calciatori maggiormente impiegati ieri hanno svolto un lavoro di recupero e scarico. Per gli altri attivazione a secco ed esercizi di tecnica a terzetti. Parte centrale della seduta dedicata a possesso palla con porticine e sponde. In chiusura partita a campo ridotto. Sau (affaticamento muscolare) e Pisacane, fermato ieri dalla febbre, hanno svolto un lavoro differenziato. Personalizzato anche per Cerri e Klavan, che prosegue la sua tabella di recupero. A riposo Pavoletti, uscito al 67’ di Cagliari-Atalanta a causa di una contusione al ginocchio destro. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

16.58 - È iniziata oggi pomeriggio a Veronello la preparazione alla sfida contro la Juventus, che si disputerà nel “monday night” della prima giornata del girone di ritorno della Serie A Tim alle ore 20.30 lunedì 21 gennaio.

Questo il programma svolto dai gialloblù:

- Pre attivazione in palestra

- Riscaldamento tecnico coordinativo

- Possesso palla

- Lavoro fisico alternato a partitine

- Lavoro a secco

Il mister dei gialloblù Domenico Di Carlo ha fissato per domani, mercoledì 16 gennaio, una doppia seduta: al mattino alle ore 10.30 e al pomeriggio alle ore 14.30.

EMPOLI

18.21 - Azzurri di nuovo in campo questo pomeriggio al Sussidiario; domani doppia seduta in vista di Cagliari-Empoli.

Azzurri di nuovo in campo questo pomeriggio al Sussidiario; domani doppia seduta in vista di #CagliariEmpoli pic.twitter.com/j7JnhR8Mzn — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 15 gennaio 2019

FIORENTINA

18.24 - Dopo la giornata di riposo seguita al successo di Torino in Coppa Italia, la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. La squadra di Stefano Pioli è scensa in campo questo pomeriggio per una seduta a porte chiuse prevista alle ore 15.

FROSINONE

18.25 - Inizia la settimana di Frosinone – Atalanta per i giallazzurri, che nel pomeriggio si sono ritrovati a Ferentino per una nuova seduta di allenamento. Lavoro in palestra ed esercitazioni tecnico – tattiche, questo il programma odierno. Domani mattina allenamento alla ‘Città dello Sport’.

GENOA

16.35 - Si è chiusa questa mattina, con la sveglia suonata all’alba, la permanenza della squadra nella zona di Murcia. Il Grifone ha raggiunto Alicante dopo un’ora di pullman e si è imbarcato per il rientro, godendosi il volo panoramico in una splendida giornata di sole. Un viaggio suggestivo sorvolando le località della costa spagnola, francese, italiana, attraversando da Ventimiglia a Genova metà Liguria in un paesaggio e un mare da cartolina, con lo scorcio delle Alpi innevate. All’aeroporto c’è stato il rompete le righe sino a domani, quando è fissata la ripresa degli allenamenti al ‘Signorini’. Riposo per tutti con mister Prandelli che si è regalato un pomeriggio in uno dei parecchi campi di golf di cui è dotata la nostra regione. Tra i passatempo preferiti.

INTER

15.45 - Seduta mattutina preceduta da sessione in sala video oggi per la squadra. I nerazzurri hanno iniziato in palestra con una prima fase di riscaldamento su cyclette seguita da esercizi a terra. Il gruppo si è poi diviso in due: in palestra i giocatori hanno proseguito con esercizi a corpo libero, in campo spazio a tecnica individuale e sviluppo della manovra con conclusioni in porta.

JUVENTUS

15.55 - In attesa della conferenza stampa pre Supercoppa Italia contro il Milan, la Juventus si è allenata a Gedda. Non troppo nutrita la pattuglia di tifosi sugli spalti dello stadio arabo.

17.50 - A poco meno di 24 ore dalla gara contro il Milan che metterà in palio la Supercoppa italiana, la Juventus ha sostenuto questo pomeriggio l'allenamento di rifinitura all'Al-Ahli Sports Club di Gedda. I 28 gradi sul termometro e le ottime condizioni del terreno hanno permesso ad Allegri e ai suoi uomini di preparare al meglio la gara, concentrandosi, dopo il riscaldamento e gli esercizi di tecnica, sulla tattica da adottare contro i rossoneri. È tutto pronto dunque per la sfida di domani al King Abdullah Sports City Stadium, impianto da oltre 62.000 posti che sarà completamente esaurito. Del resto la Juve ha già avuto un saggio della passione dei tifosi arabi proprio uscendo dall'hotel: oltre 150 tifosi, tra cui i bambini della Saudi Arabian Juventus Academy hanno accompagnato con cori e grande entusiasmo la salita dei bianconeri sul bus che li ha condotti al campo di allenamento.

LAZIO

17.28 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Lavoro atletico in apertura per i ragazzi di mister Simone Inzaghi che, successivamente, hanno svolto alcune esercitazioni sul possesso palla. In seguito corsa ad intermittenza per i biancocelesti che hanno, infine, concluso la seduta con una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta d’allenamento.

MILAN

17.44 - Allenamento di rifinitura dei rossoneri in vista della Supercoppa Italiana di domani in Arabia Saudita. Rino Gattuso ha diretto la seduta a Gedda provando gli ultimi accorgimenti in vista della finale.

🇸🇦 Final training session for the Rossoneri as the showdown draws nearer

La rifinitura dei rossoneri a Gedda: -24h a #JuveMilan! 📸#Supercoppa pic.twitter.com/6bfWnTsb5H — AC Milan (@acmilan) 15 gennaio 2019

NAPOLI

16.39 - Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvoturno. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio posticipo della 20esima giornata di ritorno in programma domenica al San Paolo. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco con utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con il gruppo diviso su due metà campo. In chiusura partitina a porte piccole. Mertens ha svolto seduta con il gruppo tranne la partitina finale. Differenziato per Hamsik.

PARMA

18.18 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, i consueti lavori di attivazione seguiti da esercizi sul possesso palla. La seduta è proseguita con un triangolare in porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da un lavoro aerobico. Allenamento personalizzato per Juraj Kucka e Matteo Scozzarella, terapie per Luca Rigoni.

ROMA

16.32 - Dopo aver superato in scioltezza il primo impegno del 2019 (battuta la Virtus Entella per 4-0), torna ad allenarsi al Fulvio Bernardini la Roma per cominciare la preparazione alla sfida di sabato pomeriggio contro il Torino. Dopo aver svolto il riscaldamento iniziale in palestra, la squadra è stata divisa in due: scarico in palestra per chi ha giocato dall'inizio ieri, lavoro sul campo per il resto del gruppo con partite a tema e partitella finale a metà campo. Assenti Juan Jesus e Florenzi, il primo costretto al riposo dopo la lesione al menisco interno del ginocchio destro rimediata in Coppa Italia, il vice-capitano giallorosso invece è ancora ai box per influenza. Terapie per Mirante e Perotti, lavoro individuale per Nzonzi e Daniele De Rossi. Da segnalare il rientro in gruppo di Manolas ed El Shaarawy.

SAMPDORIA

17.06 - Ripresa a gruppi per la Sampdoria che ha ricominciato la preparazione della trasferta a Firenze. Dopo il pranzo alla Residenza Academy, i blucerchiati maggiormente impiegati in Coppa Italia hanno svolto una seduta rigenerativa tra palestra e campo. Per tutti gli altri disponibili allenamento da circa 90 minuti sul campo 2: con i compagni hanno lavorato anche Bartosz Bereszynski, Manolo Gabbiadini e in parte Edgar Barreto. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Karol Linetty, infortunatosi nel primo tempo della gara di sabato sera con il Milan, hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra: il polacco ha avviato il programma di recupero fisioterapico e quindi ha goduto di un permesso. Rientrato dal prestito al Santos, Dodô ha svolto un allenamento individuale tra palestra e campo. Domani, mercoledì, doppia sessione in agenda.

SASSUOLO

18.20 - Il Sassuolo ha ripreso la preparazione in vista dell'anticipo di sabato sera al Meazza contro l'Inter. Questo pomeriggio i neroverdi si sono divisi in due gruppi: prevenzione in palestra e lavoro metabolico a secco per chi ha giocato contro il Napoli, per il resto della squadra lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo, esercitazioni tecnico tattiche e partitella ad alta intensità su campo ridotto A parte Adjapong, Bourabia, Di Francesco, Marlon, Odgaard e Sernicola.

SPAL

18.22 - Ripresa degli allenamenti per la SPAL di Leonardo Semplici in vista della sfida salvezza contro il Bologna in programma per domenica allo stadio Mazza.

TORINO

18.02 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul campo secondario. Zaza ha già svolto parte del lavoro odierno con la squadra, terapie per Baselli post sofferenza all’anca destra. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario una sessione pomeridiana.

UDINESE

17.03 - Allenamento impegnativo per la squadra che ha ripreso la preparazione in vista della gara di sabato con il Parma. Attivazione in palestra più lunga del solito con i giocatori che sono usciti al Bruseschi mezz'ora dopo l'orario previsto. Dopo essersi scaldati ulteriormente con torelli e tecnica dinamica, i bianconeri si sono concentrati su esercitazioni di possesso palla a zone e alta intensità, chiamata a gran voce dallo staff tecnico. Successivamente il Mister ha suddiviso la squadra in tre gruppi e a turno, mentre due si sfidavano in una partitella a pressione in campo ridotto, il terzo era impegnato in un lavoro aerobico. Allenamento differenziato sul campo 1 per Fofana e Behrami, con De Paul assente giustificato visto che tra poche ore diventerà papà.