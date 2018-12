Serie A, live dai campi - Juve in due gruppi. Udinese, Samir ko

Premi F5 per aggiornare la diretta.

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.30 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, Gomez e compagni hanno sostenuto una seduta d'allenamento in vista della sfida contro l'Udinese, in programma allo stadio Friuli domenica alle 15. Il programma della seduta, a cui non ha preso parte solamente Varnier, prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Toloi, che nei giorni scorsi aveva seguito un programma personalizzato, ha svolto parte dell'allenamento col gruppo. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

15.14 - A Casteldebole sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù in vista di Empoli-Bologna di domenica. Seduta defaticante per i titolari della partita di ieri, lavoro tattico e partitella a campo ridotto con alcuni ragazzi della Primavera per gli altri. Gli esami a cui è stato sottoposto Federico Santander, che nel corso della gara di ieri ha riportato una contusione alla caviglia destra, hanno escluso lesioni.

CAGLIARI

13.30 - Maran sfiderà stasera il suo passato. Il tecnico ha preparato la sfida di Coppa Italia contro il ChievoVerona, che contenderà l'accesso agli ottavi di finale alla formazione sarda.

20.40 - Questa la formazione ufficiale:

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Andreolli, Romagna, Pajac; Faragò, Cigarini, Dessena; Barella; Farias, Cerri. All. Maran.

CHIEVO

13.00 - I clivensi giocheranno stasera alle 20.45 in Coppa Italia contro il Cagliari. Questi i convocati di mister Di Carlo:

Portieri: Caprile, Semper.

Difensori: Cacciatore, Cesar, Depaoli, Jaroszynski, Kaleba, Rossettini, Tanasijevic.

Centrocampisti: Bertagnoli, Burruchaga, Giaccherini, Karamoko, Kiyine, Radovanovic, Rigoni.

Attaccanti: Djordjevic, Grubac, Juwara, Leris, Pucciarelli, Stepinski, Vignato.

20.40 - Queste la formazione ufficiale:

Chievo (4-3-1-2): Semper; Tanasijevic, Cesar, Rossettini, Cacciatore; Leris, Rigoni, Giaccherini; Kiyine; Djordjevic, Stepinski. All. Di Carlo.

EMPOLI

16.30 - Doppio allenamento per la formazione di mister Iachini: questa mattina c'è stata una seduta alle 10.30 allo stadio Castellani, così come una seduta pomeridiana alle 15.00.

18.35 - Doppia seduta per gli azzurri oggi al Sussidiario; domani pomeriggio di nuovo in campo in vista di Empoli-Bologna.

FIORENTINA

14.00 - Allenamento della squadra viola che quest'oggi è previsto per le 15 al Centro Sportivo: la squadra di Pioli si prepara in vista della trasferta contro il Sassuolo.

20.44 - Ultime sui viola, riportate da Radio Bruno Toscana. Quest'oggi Marko Pjaca ha lavorato con il gruppo, il recupero dell'attaccante croato prosegue pertanto nel migliore dei modi. Dopo lo spezzone di gara giocato contro la Juventus, il classe '95 punta a tornare in campo dal primo minuto domenica al Mapei Stadium al cospetto del Sassuolo.

FROSINONE

19.15 - Esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema per i ragazzi di mister Longo che nel pomeriggio hanno lavorato sul campo della Città dello Sport. Terapie per Gori e Krajnc. Domani alle 14:30 è prevista una nuova seduta di allenamento a Ferentino.

GENOA

17.35 - Al termine dell’allenamento eseguito a Pegli, la squadra si è trasferita nel ritiro, dove trascorrerà le ore che separano al match con la Virtus Entella. Nella lista dei convocati mancano, oltre a Favilli per squalifica, gli indisponibili Mazzitelli e Spolli. Questi i giocatori a disposizione per il derby di Coppa Italia di giovedì. Il calcio d’inizio è alle 18: Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Piatek (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Omeonga (40), Veloso (44), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).

INTER

15.00 - Il sito ufficiale nerazzurro informa che alle ore 12:00 di giovedì 6 dicembre, presso il Centro Sportivo Suning, si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Juventus-Inter, gara valida per la 15esima giornata di Serie A.

16.30 - Allenamento al Centro Sportivo Suning per i nerazzurri. Inizio in palestra con riscaldamento su cyclette, seguito da percorso di forza a diverse stazioni e infine in campo dove la squadra ha lavorato a lungo sulla tattica. Allenamento finito con partitella a campo ridotto e gol decisivo di Perisic.

JUVENTUS

15.15 - La preparazione di Juve-Inter entra nel vivo. A due giorni dalla gara i bianconeri hanno lavorato principalmente sulla tattica e questa mattina, dopo un riscaldamento tecnico, hanno provato i movimenti da replicare venerdì sera contro la formazione di Spalletti. Quindi la squadra si è divisa in due gruppi: i difensori hanno lavorato sui meccanismi di reparto con mister Allegri, mentre attaccanti e centrocampisti si sono dedicati a una serie di conclusioni in porta. Domani si torna al lavoro, ma nel pomeriggio. Prima della seduta Allegri terrà la consueta conferenza stampa di vigilia. Appuntamento alle 12:00 nella sala stampa dell'Allianz Stadium.

LAZIO

13.00 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. Riscaldamento tecnico in apertura per i biancocelesti che, successivamente, hanno preso parte ad un’ampia fase tattica incentrata sulla fase difensiva. Contemporaneamente, i calciatori offensivi di mister Simone Inzaghi hanno svolto un lavoro in palestra per poi riversarsi sul terreno di gioco per una fase atletica agli ordini del Prof. Ripert. Nel pomeriggio è prevista un’ulteriore sessione d’allenamento.

18.50 - Simone Inzaghi recupera pezzi. Nel secondo giorno di ritiro l'allenatore della Lazio ha ritrovato Lucas Leiva, regista brasiliano che ha svolto l'intero allenamento, partitella compresa, con il resto del gruppo. Confermato anche il recupero di Luis Alberto, che si allena per il secondo giorno consecutivo con il resto dei compagni e si è mosso al fianco di Ciro Immobile. Nel prossimo turno la squadra biancoceleste affronterà la Sampdoria.

17.45 - Dopo essere scesi in campo al mattino, la Lazio s'è ritrovata anche alle ore 15:30 sul manto erboso del campo Fersini. Il secondo allenamento di giornata si è aperto con un riscaldamento libero con il pallone, al quale ha fatto seguito un’esercitazione caratterizzata da passaggi nello stretto con i calciatori divisi in due gruppi. Successivamente, centrocampisti ed attaccanti si sono dedicati ad un lavoro tattico mentre il resto della rosa ha effettuato prima esercizi in palestra e poi delle ripetute atletiche. Una partitella a tre colori con l’ausilio delle sponde ha chiuso la doppia seduta odierna. Domani è in programma un allenamento pomeridiano.

MILAN

15.33 - Questa mattina una bella giornata di sole ha accolto i rossoneri a Milanello alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Gattuso. Squadra sul centrale alle 11.30 per iniziare il riscaldamento con un torello e poi spostarsi nella porzione di campo dietro la porta, dove il gruppo ha proseguito la fase di attivazione muscolare attraverso una serie di esercizi a secco e di potenziamento per gli arti inferiori utilizzando degli elastici. A seguire spazio a un lavoro tecnico effettuato tra le sagome alte, dopodiché un'esercitazione sul possesso palla e infine una partitella su campo ridotto. I portieri hanno svolto degli esercizi specifici per il ruolo agli ordini del preparatore Valerio Fiori, prima di aggregarsi per la partitella. Per giovedì 6 è ancora prevista una sola sessione mattutina: squadra pronta alle 11.30.

NAPOLI

15.00 - Dopo il successo di Bergamo, il Napoli riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone al San Paolo per l'anticipo della 15esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15.

17.55 - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone al San Paolo per l'anticipo della 15esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto possesso palla e lavoro tecnico in maniera alternata. Successivamente partitina a porte piccole. Poi coloro che hanno giocato dall'inizio a Bergamo sono rientrati, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina 5 contro 5.

PARMA

18.05 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, i consueti lavori di attivazione e torelli seguiti esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo. Lavoro personalizzato e terapie per Gervinho. Allenamento personalizzato per Federico Dimarco e Luca Siligardi. Terapie, infine, per Francisco Sierralta. Domani, giovedì 6 dicembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00.

ROMA

14.00 - Continua la preparazione degli uomini di Di Francesco alla trasferta di Cagliari, gara in programma sabato 8 dicembre ore 18:00. La squadra è scesa in campo per la seduta d'allenamento al Fulvio Bernardini alle ore 11:00, dopo aver svolto il consueto riscaldamento in palestra. Il programma ha previsto lavoro tattico e partitella finale. Individuale per De Rossi, Coric e Karsdorp. Terapie per El Shaarawy e Dzeko, mentre Fazio e Lorenzo Pellegrini sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Lo riporta Vocegiallorossa.it.

15.00 - Lorenzo Pellegrini potrebbe non essere disponibile per la gara tra Roma e Cagliari. Il centrocampista ha avuto una ricaduta all'infortunio al flessore e rischia di saltare la trasferta di Cagliari.

SAMPDORIA

15.40 - I doriani sono già in campo dopo aver conquistato - grazie al 2-1 sulla SPAL - la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. In vista della gara di sabato sera a Roma contro la Lazio, i blucerchiati hanno raggiunto il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” a metà mattinata, dopo il ritiro post-gara all’AC Hotel. Marco Giampaolo e lo staff hanno suddiviso la squadra in due gruppi: sedute singole rigeneranti, anche in piscina, per i calciatori maggiormente impiegati ieri. Intenso allenamento tecnico-tattico sul campo per tutti gli altri disponibili, compreso Vasco Regini, che intanto prosegue il lavoro per migliorare la condizione. Seduta programmata specifica per Nicola Murru. Individuale di recupero per Edgar Barreto. Domani, giovedì, allenamento pomeridiano.

SASSUOLO

14.00 - La squadra di mister De Zerbi giocherà oggi alle 18 contro il Catania nella gara valida per il quarto turno di Coppa Italia.

17.45 - Questa la formazione ufficiale dei neroverdi:

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Magnani, Lemos, Peluso, Dell’Orco; Locatelli, Magnanelli, Djuricic; Brignola, Matri, Trotta. A disposizione: Satalino, Consigli, Rogerio, Lirola, Sensi, Duncan, Bourabia, Di Francesco, Odgaard, Babacar, Berardi. Allenatore: Roberto De Zerbi.

19.52 - Il Sassuolo ha superato il Catania nel quarto turno di Coppa Italia. I neroverdi hanno vinto per 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conquistando così il pass per gli ottavi di finale. Matri ha sbloccato la situazione al 13’, Brodic ha pareggiato i conti al 40’ mentre la rete di Locatelli all’81’ ha risolto la contesa. Il Sassuolo, così, sfiderà il Napoli nel prossimo turno di coppa.

SPAL

TORINO

17.30 - Vigilia di Coppa Italia per i granata, che domani giocheranno contro il Südtirol. Il tecnico Mazzarri ha parlato oggi in conferenza stampa. “Giocheremo contro un’ottima squadra, che ha finora fatto bene. La storia dice che, sottovalutando certe squadre e certe gare che si giocano in settimana, formazioni anche importanti sono state eliminate. Si tratta di un turno secco, bisogna superare il turno nei 90’ oppure ai supplementari o ai rigori. Credo che i miei ragazzi entreranno in campo nella maniera giusta, altrimenti mi arrabbierò. Ci saranno dei cambi, ma sono scontati. Dovremo offrire una gara all’altezza, per i nostri valori e per la classifica che abbiamo in Serie A. La partita di domani mi servirà anche per valutare dei calciatori che hanno trovato poco spazio in gare ufficiali”, le parole del mister.

18.10 - Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 24 calciatori per la partita di domani contro il Sudtirol (calcio d’inizio ore 20.45), quarto turno ad eliminazione diretta della Tim Cup. Questo l'elenco completo:

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Lyanco, Moretti, Nkoulou.

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon, Soriano.

Attaccanti: Parigini, Belotti, Damascan, Edera, Falque, Zaza.

UDINESE

19.55 - Doppio impegno oggi per l'Udinese di Davide Nicola che ha sostenuto due sessioni di allenamento, una alle 10:30 di questa mattina e una alle 15:30. Stamani il lavoro svolto ha compreso un'attivazione fisica, dei lavori di forza localizzati ed un'ultima parte dedicata al lavoro tattico. Il pomeriggio è stato dedicato ad esercizi decisamente più specifici e finalizzati agli impegni domenicali con concentrazione particolare sulla tecnica dinamica, sui possessi palla per concludere con una partita a tema e partitelle a pressione. Buone notizie dagli infortunati: si sono rivisti in campo oggi sia Andrija Balic sia Antonin Barak, il primo per una sessione di allenamento in gruppo e il secondo per proseguire l'iter riabilitativo per i problemi alla schiena.

20.00 - L'Udinese comunica che il suo difensore Samir, a seguito di ulteriori approfondimenti medici effettuati negli scorsi giorni, sarà sottoposto, nella tarda mattinata di domani, ad un intervento di ricostruzione delle strutture capsulo legamentose della caviglia destra. A eseguire l'intervento sarà il dott.Santucci, presso la clinica romana di Villa Stuart. Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi nei prossimi giorni. Valon Behrami, ha invece effettuato nel pomeriggio di oggi gli esami strumentali per valutare le conseguenze della botta subita alla caviglia destra durante la partita di domenica contro il Sassuolo e sarà rivalutato domani in base anche alle condizioni cliniche.