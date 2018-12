Serie A, live dai campi - Juve, si ferma Benatia. I convocati di Ancelotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

19.40 - Esaurito il giorno di riposo e archiviata con soddisfazione la trasferta di Udine, Gomez e compagni riprenderanno gli allenamenti domani (martedì 11 dicembre). In programma una seduta pomeridiana alle 14.30 al Centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini comincerà così a preparare il prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare allo stadio di Bergamo la Lazio nel posticipo della sedicesima giornata, lunedì 17 dicembre alle ore 20.30.

BOLOGNA

15.10 - All’indomani della trasferta di Empoli la squadra è tornata al lavoro in mattinata: seduta di scarico per i titolari di ieri, allenamento atletico sul campo per tutti gli altri.

CAGLIARI

CHIEVO

EMPOLI

19.00 - Dopo la vittoria di ieri con il Bologna, gli azzurri riprenderanno ad allenarsi domani alle ore 15.00 al Castellani.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

18.20 - Giornata di riposo per i ragazzi di Prandelli, che si ritroveranno domani alle 14.30 a Pegli. Oggi Gianluca Lapadula ha svolto il suo lavoro personalizzato a seguito dell’infortunio che lo ha tenuto fuori dalla convocazione per Genoa-Spal.

INTER

17.38 - Luciano Spalletti ha convocato 19 giocatori per la sfida di domani contro il PSV Eindhoven. Ecco l'elenco completo:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 14 Nainggolan, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic;

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.

JUVENTUS

15.15 - La qualificazione agli ottavi di Champions è già in cassaforte, ma c'è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato ieri a preparare la gara e questa mattina hanno lavorato sugli aspetti tecnico-tattici del match. Durante la seduta si è fermato Medhi Benatia, a causa di un'infiammazione al ginocchio destro.

LAZIO

17.40 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Iniziale riscaldamento atletico per i biancocelesti che, al termine di alcune esercitazioni sulla propriocettività, hanno svolto un’ampia fase tattica. Successivamente squadra divisa in due: corsa di scarico per i calciatori impiegati in Lazio-Sampdoria, esercizi sul possesso palla per il resto del gruppo. La seduta odierna si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto.

MILAN

15.20 - Il giorno dopo Milan-Torino, nonostante l'allenamento fosse facoltativo, molti rossoneri sono tornati in campo a Milanello. Alle 11.30 il gruppo è uscito sul campo rialzato e ha iniziato con una prima parte di riscaldamento. Successivamente i giocatori hanno eseguito vari esercizi tra cui torello, un percorso di mobilità articolare con ostacoli e attività concentrate sulla tecnica e la reazione. Per concludere, una partitella su campo ridotto.

NAPOLI

19.55 - Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida decisiva di Champions contro il Liverpool. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Ospina, Karnezis, Meret

DIFENSORI: Mario Rui, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj

CENTROCAMPISTI: Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik

ATTACCANTI: Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.

PARMA

ROMA

16.30 - La Roma continua a preparare la partita contro il Viktoria Plzen di mercoledì alle 18:55. Dzeko lavorerà individualmente sul campo, interrompendo le terapie. Individuale in campo anche per Coric e De Rossi, differenziato in palestra per El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini e Karsdorp. Il programma della seduta prevede un inizio in palestra per poi passare sul campo C per un lavoro tattico. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

15.22 - Subito dopo l’esaltante pareggio contro la Lazio, Marco Giampaolo ha concesso alla Sampdoria due giorni di assoluto riposo. La ripresa degli allenamenti a Bogliasco è fissata nel pomeriggio di martedì. Da valutare al “Mugnaini” le condizioni di Bartosz Bereszynski, espulso e uscito dolorante nel finale dello stadio “Olimpico”.

SASSUOLO

SPAL

15.45 - I biancazzurri riprenderanno ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 11 dicembre in vista del prossimo match di campionato contro il ChievoVerona, in programma domenica 16 dicembre alle ore 12:30 allo stadio “Paolo Mazza”.

TORINO

15.00 - Il Torino FC ha ripreso oggi gli allenamenti al Filadelfia in preparazione al derby di sabato contro la Juventus. Lavoro defaticante per i calciatori reduci dal match di ieri sera contro il Milan, programma tecnico-tattico sul campo secondario, a porte aperte, per tutti gli altri elementi a disposizione.

UDINESE

15.25 - La squadra si è ritrovata stamani di buonora per la consueta seduta post partita: lavoro defaticante in palestra per i titolari e allenamento in campo per chi non ha giocato o è entrato a gara in corso. Dopo una parte di attivazione fisica e tattica il gruppo ha svolto esercitazioni di possesso palla prima e ha terminato la seduta con una partitella a campo ridotto. In campo anche Barak, Balic e Teodorczyk che hanno fatto un lavoro differenziato.