Serie A, live dai campi - Juve, si rivede Khedira. I convocati della Roma

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

Archiviato il successo sulla Fiorentina, Gomez e compagni torneranno al lavoro domani, mercoledì 6 marzo, dopo due giorni di riposo. Appuntamento al Centro Bortolotti per una seduta a porte chiuse. Mister Gasperini comincerà così a preparare il prossimo impegno che vedrà i nerazzurri di scena domenica alle 15 sul campo della Sampdoria.

BOLOGNA

Gli allenamenti verso la gara contro il Cagliari ricominceranno domani alle 15, con una seduta a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Sportivo di Asseminello, cominciando la settimana che porterà alla sfida di domenica sul campo del Bologna. Seduta avviata con mobilità tra paletti e ostacoli. A seguire, la squadra, divisa in due gruppi, ha svolto lavori tecnici per reparti. Infine, partita su campo ridotto e lavori di resistenza specifica individualizzati. Cyril Théréau e Fabrizio Cacciatore in gruppo. Differenziato per Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Filippo Romagna. Parzialmente in gruppo Valter Birsa. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

Allenamento pomeridiano alle 15 per la squadra di Di Carlo, attesa dalla difficile sfida di sabato contro il Milan.

EMPOLI

Dopo la gara di sabato con il Parma, gli azzurri di mister Iachini sono tornati ad allenarsi oggi alle 15.00 al Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista della sfida di lunedì prossimo con la Roma. Nella giornata di mercoledì, nuova seduta pomeridiana, sempre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

FIORENTINA

Giornata di riposo in casa Fiorentina dopo il ko di domenica a Bergamo e la visita alla tomba di Astori nella giornata di ieri. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, alcuni calciatori hanno sfruttato le 24 ore di libertà che Pioli ha concesso loro per andare ugualmente al centro sportivo. Quest'oggi infatti una decina di giocatori hanno svolto un lavoro di scarico in campo e di potenziamento in palestra per poi riprendere le sedute in gruppo in vista di domani, quando la Fiorentina inizierà a fare sul serio in vista della sfida contro la Lazio di domenica sera.

FROSINONE

GENOA

Un’altra casella smarcata sulla tabella di marcia: obiettivo Parma-Genoa. Con oggi fanno già due giornate di allenamento settimanale nelle gambe per il team, giunto domenica al sesto risultato utile consecutivo, che mancava da dicembre 2014. Cartina di tornasole del lavoro svolto da squadra e staff tecnico. Note liete pure dall’infermeria. Mazzitelli e Lapadula, quest’ultimo ex Primavera dei ducali, sono rientrati in gruppo sotto lo sguardo vigile di mister Prandelli e del vice Pin. Dopo i torelli di riattivazione il programma si è snodato su possesso palla, esercitazioni su situazioni di gioco e una partitella conclusiva. Al termine pranzo collettivo in club house, sempre più utile a cementare lo ‘spogliatoio’. Mercoledì altra sessione a porte chiuse.

INTER

Mauro Icardi, che anche oggi si è sottoposto alle ormai classiche sedute di fisioterapia, è uscito dal centro sportivo interista di Appiano Gentile attorno alle 13.20, dopo l'orario consueto degli scorsi giorni. Una notizia, secondo Sky Sport, la cui portata verrà valutata nelle prossime ore. Al Suning Training Centre, infatti, sono presenti da questa mattina i dirigenti Piero Ausilio, Giovanni Gardini e Dario Baccin, che hanno osservato l'allenamento della squadra di Luciano Spalletti al quale ha partecipato per larga parte anche Keita, vicino al rientro tra i convocati già per la sfida di giovedì contro l'Eintracht.

JUVENTUS

Dopo il giorno di riposo concesso in seguito all’importantissima vittoria del San Paolo con il Napoli di domenica sera, gli uomini di Massimiliano Allegri si sono ritrovati oggi al JTC per iniziare a preparare il doppio impegno ravvicinato all’Allianz Stadium, che li vedrà in campo venerdì sera nella gara di campionato con l’Udinese (fischio d’inizio alle 20:30) e il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid (fischio d’inizio martedì 12 alle 21). Lavoro tecnico e fisico di attivazione per la squadra, che si è concentrata su esercitazioni di possesso palla e azioni con conclusioni. Allenamento personalizzato per Douglas Costa. Domani i bianconeri proseguiranno la preparazione con una seduta al mattino.

Sami Khedira ha sostenuto gli accertamenti cardiologici previsti che hanno evidenziato la buona evoluzione clinica del trattamento effettuato e ha iniziato un programma di allenamenti personalizzati. Al momento confermata la prognosi di circa un mese dalla data dell’intervento per la ripresa della piena attività agonistica.

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Riscaldamento atletico per i biancocelesti che, dopo aver svolto alcune esercitazioni sulla propriocettività e stazioni incentrate sulla forza, sono passati ad esercizi sul possesso palla. Al termine di un ulteriore blocco atletico agli ordini del Prof. Ripert, la seduta si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta d’allenamento.

MILAN

Sono riprese, al Centro Sportivo di Milanello, le attività dei rossoneri, dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister al termine della partita con il Sassuolo. A Milanello anche Paolo Maldini e Leonardo. Squadra in campo alle 15.00 sul centrale, dove - divisa in tre gruppi - ha iniziato l'allenamento con una serie di esercitazioni tecniche incentrate sui passaggi, alternate da allunghi e scatti lungo il perimetro del campo. La seduta è poi proseguita con una serie di torelli e un possesso palla a campo ridotto. In chiusura, spazio ad una partitella 11 contro 11 su metà campo. I portieri hanno svolto esercizi specifici per il ruolo con i preparatori, prima di aggregarsi al resto del gruppo per la partita finale.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo per l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì al San Paolo (ore 21). La squadra ha svolto attivazione in avvio e torello. Di seguito lavoro tecnico tattico; successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro.

PARMA

Quest'oggi, il Parma si è ritrovato a Collecchio per svolgere una doppia seduta di allenamento, come riporta il sito ufficiale del club. Al mattino, la squadra ha effettuato lavori di core stability, seguiti da esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, dopo una prima fase di attivazione, la squadra ha svolto torelli ed esercizi sul possesso palla. L'allenamento si è quindi concluso con una partita su perimetro del campo ridotto.

ROMA

È stato definito il programma di Porto e Roma alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 6 marzo alle 21:00 all'Estádio do Dragão. Oggi alle ore 11:20 i giallorossi hanno effettuato a Trigoria l'allenamento di rifinitura con i primi 15 minuti aperti alla stampa, poi sono volati alle 15:00 da Fiumicino per il Portogallo e alle 18:15 locali (le 19:15 in Italia) Eusebio Di Francesco e Diego Perotti saranno protagonisti della conferenza stampa.

Questi i convocati della Roma per la trasferta di Oporto dove domani sera i giallorossi si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Champions League:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Kluivert, El Shaarawy.

SAMPDORIA

Due gruppi per la Sampdoria che, dopo il giorno di riposo, ha ripreso al “Mugnaini” di Bogliasco gli allenamenti in vista della gara casalinga con l’Atalanta. I blucerchiati meno impegnati a Ferrara – più gli aggregati Davide Canovi e Alessandro Casanova – hanno svolto potenziamento in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. Nel secondo, quello incentrato su attività atletiche rigeneranti, i calciatori con minutaggio più alto raccolto con la SPAL sono stati sottoposti a terapie, piscina e lavoro aerobico sul campo. Programmi individuali di recupero per Edgar Barreto, Gianluca Caprari, Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia seduta.

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti allo Stadio Ricci in vista della sfida di domenica contro il Napoli. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro di prevenzione in palestra, messa in azione tecnica, giochi di posizione, esercitazioni tecnico tattiche, cross e tiri in porta e lavoro metabolico a secco. A parte Enrico Brignola, Pol Lirola, Francesco Magnanelli, Marlon, Federico Peluso e Rogerio. Domani la squadra sosterrà una doppia seduta allo Stadio Ricci.

SPAL

La squadra di mister Semplici, dopo la sconfitta casalinga con la Sampdoria, è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio alle ore 15.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma di lavoro. Allenamento sulla parte atletica per i calciatori reduci dalla vittoria contro il Chievo, sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione. Regolarmente in gruppo Iago Falque che domenica, precauzionalmente, aveva chiesto di uscire anzitempo. A riposo invece Ola Aina per il problema al retto addominale, in corso di valutazione da parte dello staff medico granata, patito nel riscaldamento prepartita. Per Belotti e compagni, domani, doppio allenamento. La seduta pomeridiana si svolgerà allo stadio Olimpico Grande Torino: al Filadelfia, alle ore 18.30, si disputerà la semifinale di ritorno della Coppa Italia Primavera tra Torino e Atalanta.

UDINESE

Il pranzo in gruppo inaugura questo martedì bianconero. Come ormai consuetudine la squadra si è ritrovata prima delle 12:30 al ristorante della Dacia Arena. Appuntamento poi alle 14:00 in spogliatoio per un’approfondita analisi video per focalizzare poi il lavoro sul campo. Dopo il riscaldamento in palestra, infatti, buona parte dei titolari si è spostata sui campi del Bruseschi per proseguire con un lavoro tattico e di possesso palla. Campo diviso in sezioni e movimenti specifici per ogni fascia del rettangolo di gioco le consegne dello staff tecnico. Delle partite a tema su campo ridotto hanno chiuso questo pomeriggio di allenamenti. Hanno lavorato a parte sul campo 3, Valon Behrami ed Emmanuel Badu, prossimi al rientro.