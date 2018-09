Serie A, live dai campi - Juve, stop Douglas Costa. Chievo, Rossettini ok

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

IN OTTICA MILAN -

BOLOGNA

IN OTTICA ROMA -

CAGLIARI

15.30 - Tra i convocati per la trasferta di Parma c’è anche Castro, che ha smaltito l’attacco febbrile. Il Cagliari si reca in Emilia con l’obiettivo di far bene e migliorarsi, contro una squadra che vive un momento magico dopo la vittoria di San Siro. Il tecnico rossoblù Rolando Maran ha ribadito in conferenza stampa: "Dobbiamo avere lucidità agonistica, spirito di sacrificio, il tutto unito alle idee che devono dare spessore alle nostre prestazioni"

IN OTTICA PARMA - Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Rolando Maran per la gara di domani pomeriggio:

Portieri: Daga, Cragno, Aresti

Difensori: Pajac, Andreolli, Klavan, Pisacane, Padoin, Lykogiannis, Faragò, Srna, Romagna

Centrocampisti: Dessena, Bradaric, Cigarini, Barella, Ionita, Castro

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Farias, Sau, Pavoletti

CHIEVO VERONA

15.36 - Mancano due giorni alla quinta sfida di campionato contro l'Udinese e prosegue senza sosta la preparazione dei gialloblù sui campi di Veronello. La seduta di questa mattina è iniziata con un torello e con dei lavori di agilità. A seguire il mister del Chievo Verona Lorenzo D’Anna ha impostato l’allenamento su una partita tattica per poi concludere con una serie di combinazioni e tiri in porta. Domani la squadra svolgerà la consueta rifinitura tecnica pre partita al mattino a porte chiuse.

IN OTTICA UDINESE - Luca Rossettini è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con la squadra mentre Bostjan Cesar e Filip Djordjevic hanno svolto un allenamento differenziato.

EMPOLI

L'Empoli giocherà questa sera (ore 20.30) contro il Sassuolo nell'anticipo del quinto turno di Serie A. Si attendono le formazioni ufficiali.

FIORENTINA

IN OTTICA SPAL -

FROSINONE

15.54 - Esercitazioni tecnico tattiche per i giallazzurri che questa mattina si sono allenati a Ferentino. Domani alle 11:00 è in programma la seduta di rifinitura alla Città dello Sport.

IN OTTICA JUVENTUS - Soddimo è tornato in gruppo, terapie per Ardaiz.

GENOA

IN OTTICA LAZIO -

INTER

IN OTTICA SAMPDORIA -

JUVENTUS

15.40 - I bianconeri, dopo la giornata di scarico di ieri, si sono allenati questa mattina allo Juventus Training Center in Continassa a ranghi uniti, lavorando su tecnica e possesso palla.

IN OTTICA FROSINONE - Dopo l'infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso.

LAZIO

IN OTTICA GENOA -

MILAN

IN OTTICA ATALANTA -

NAPOLI

IN OTTICA TORINO -

PARMA

IN OTTICA CAGLIARI -

ROMA

IN OTTICA BOLOGNA -

SAMPDORIA

IN OTTICA INTER -

SASSUOLO

SPAL

IN OTTICA FIORENTINA -

TORINO

IN OTTICA NAPOLI -

UDINESE