Serie A, live dai campi - Juve, torna Alex Sandro. Lazio Milinkovic a riposo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

18.43 - Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per Gomez e compagni. Allenamento differenziato per Djimsiti, mentre il resto del gruppo ha lavorato agli ordini di mister Gasperini. E' cominciata così la preparazione al prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare allo stadio di Bergamo la Lazio nel posticipo della sedicesima giornata, lunedì 17 dicembre alle ore 20.30. Domani seduta pomeridiana sempre al Centro Bortolotti di Zingonia.

BOLOGNA

CAGLIARI

18.10 - Archiviato il pareggio contro la Roma, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di domenica prossima, quando alla Sardegna Arena arriverà il Napoli (ore 18).

Questo pomeriggio ad Asseminello i rossoblù sono scesi in campo per svolgere inizialmente esercizi di mobilità e di riscaldamento tecnico. Quindi la seduta è proseguita con una serie di esercitazioni a tema dedicate al possesso palla. In chiusura la squadra ha disputato una partitella a metà campo a ranghi contrapposti. Terapie per Leonardo Pavoletti: nella giornata di oggi il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico del club. Lavoro personalizzato per Charalampos Lykogiannis. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

CHIEVO

EMPOLI

FIORENTINA

17.13 - Emergono importanti notizie per quanto riguarda le condizioni di Bryan Dabo, neanche convocato contro il Sassuolo a causa di un trauma al fianco. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista burkinabè si è allenato quest'oggi a parte, ma già da domani rientrerà col gruppo e sarà a completa disposizione. Stefano Pioli potrà dunque contare su di lui per la partita contro l'Empoli del prossimo week-end: una notizia da non sottovalutare vista l'emergenza a centrocampo dei viola, orfani di Veretout ed Edimilson contro gli azzurri.

FROSINONE

17.54 - Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri, che nel pomeriggio sono tornati in campo alla ‘Città dello Sport’ per preparare il match di domenica al ‘Benito Stirpe’ contro il Sassuolo. Lavoro aerobico e possessi palla, questo il programma odierno per i ragazzi di mister Longo. Rientrato in gruppo Mirko Gori, procede il lavoro a parte Luka Krajnc. Per domani prevista doppia seduta.

GENOA

17.07 - La gestione dell’emergenza, per preparare in due giorni il match con la Spal, è alle spalle. Da oggi mister Prandelli, con il vice Pin e i collaboratori, ha iniziato a valutare con più calma i giocatori, con l’intento di confezionare nel minor tempo possibile il taglio più adatto con la stoffa a disposizione. Per accelerare il processo di apprendimento giovedì la squadra, salvo contrordini, sosterrà una partitella contro una squadra dilettantistica. Dopo l’analisi dell’ultima prestazione davanti a video e computer, i giocatori sono scesi in campo per una fase prolungata di riscaldamento, alternando durante i lavori addestramenti atletici e tecnici con infarinature tattiche. Prove, schemi. Hanno seguito un iter personalizzato, oltre agli elementi sottoposti a recuperi funzionali, Lapadula, Mazzitelli e Spolli. Per la partita con la Roma marcherà visita Criscito squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

INTER

17.00 - Inter in campo questa sera contro il PSV

Emergenza a centrocampo per Luciano Spalletti, in vista della gara di questa sera contro il PSV. Con Vecino out per infortunio e Nainggolan non al meglio, il tecnico di Certaldo potrebbe modificare il classico 4-2-3-1 in 4-3-3 avanzando Asamoah sulla linea di centrocampo con Borja Valero e Brozovic. Dall'altra parte il PSV, con Van Bommel che ha utilizzato l'arma della pretattica nelle parole della vigilia.

Queste le probabili formazioni della sfida di San Siro:

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic, Asamoah; Politano, Icardi, Perisic.

PSV (4-3-3): Zoet; Dumfries, Viergever, Sainsbury, Angelino; Rosario, Pereiro, Hendrix; Lozano, De Jong, Bergwlin.

JUVENTUS

16.13 - Questi i convocati della Juventus per la sfida di Champions League con lo Young Boys:

Portieri - Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori - De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani.

Centrocampisti - Pjanic, Matuici, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti - Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

LAZIO

17.20 - La Lazio prepara l’ultima partita della fase a gironi dell’Europa League. Oggi pomeriggio s’è consumato l’allenamento dell’antivigilia: secondo giorno di fila di assenza per Milinkovic (contusione), che a questo punto non verrà nemmeno convocato. Il serbo assente come Marusic (lesione al bicipite femorale, in forte dubbio anche per l’Atalanta) e Durmisi. Da capire se il danese, probabile titolare, riuscirà a riunirsi al gruppo domani per la rifinitura anti-Eintracht Francoforte. Vista la sua assenza, Inzaghi ha provato Lulic sulla sinistra (Lukaku e Patric non sono in lista). Il bosniaco, in caso di forfait del compagno, sarà chiamato agli straordinari con Caceres sulla fascia opposta del 3-5-1-1. (Lalaziosiamonoi.it)

MILAN

17.30 - Sole e vento hanno accolto questa mattina, martedì 11 dicembre, i rossoneri a Milanello, dove alle 11.30 la squadra ha iniziato il penultimo allenamento in vista della trasferta in terra ellenica dove affronterà l'Olympiacos nell'ultima e decisiva partita del girone di Europa League. Dopo aver effettuato il riscaldamento in palestra, la squadra - sul centrale di Milanello - ha iniziato la sessione con una serie di esercizi tecnici eseguiti tra le sagome alte. Terminato il lavoro tecnico, i rossoneri hanno iniziato un'esercitazione basata sul possesso palla seguita da una serie di partitelle a tema. Ha chiuso l'allenamento una partita a tocco libero su campo ridotto.

NAPOLI

17.00 - Napoli in campo questa sera a Anfield contro il Liverpool. Fischio d'inizio alle 21.00

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson (Fabinho), Wijnaldum (Keita); Salah, Firmino, Mané.

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens.

PARMA

ROMA

15.09 - Questi i convocati per la sfida di Champions con il Viktoria Plzen:

Portieri - Olsen, Mirante.

Difensori - Karsdorp, Pellegrini Lu., Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti - Cristante, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti - Perotti, Schick, Under, Kluivert.

SAMPDORIA

17.08 - La Sampdoria è tornata all’opera. Lo ha fatto sotto il sole di Bogliasco e sotto lo sguardo del presidente Massimo Ferrero. Marco Giampaolo e staff hanno incentrato la ripresa in una sessione da 80 minuti a base di attivazione, tecnica, possessi e partitelle ad alta intensità. Edgar Barreto prosegue il proprio iter di recupero lavorando parzialmente in gruppo. Bartosz Bereszynski, in attesa di concludere gli accertamenti strumentali alla gamba destra infortunata a Roma, è stato sottoposto a cure fisioterapiche. Domani, mercoledì, i blucerchiati sosterranno una doppia seduta.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

17.19 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul campo principale. Tutti a disposizione dell’allenatore Mazzarri che domani dirigerà una seduta pomeridiana.

UDINESE