Serie A, live dai campi: Juventus, per Barzagli escluse lesioni gravi

ATALANTA

17.21 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà i nerazzurri affrontare la Spal a Ferrara (lunedì ore 20,30). Il programma di lavoro prevedeva una sessione di esercizi in palestra e una partitella in famiglia. Il tecnico ha dovuto rinunciare a Mancini. Per lui lavoro differenziato a causa di un fastidio all'adduttore lungo. Per tutto il mese di settembre, a causa dei lavori di miglioria a cui è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, non sarà possibile assistere alle sedute della prima squadra. Gomez e compagni si alleneranno infatti sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.

IN OTTICA SPAL - E' recuperato Rafael Toloi, mentre per Josip Ilicic serve ancora un po' di tempo. Lieve affaticamento per Gianluca Mancini, in dubbio per la sfida agli estensi.

BOLOGNA

18.22 - Nel pomeriggio di oggi la squadra ha proseguito la preparazione al match del Ferraris, con una serie di esercitazioni tattiche e le prove di calci piazzati. Non si è allenato a scopo precauzionale Diego Falcinelli a causa di una lieve sindrome influenzale. Lavoro differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Nehuen Paz e Godfred Donsah. Filip Helander, dopo un contrasto nell’allenamento di ieri, si è sottoposto ad esami, che hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro, con uno stiramento del legamento collaterale laterale. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane.

IN OTTICA GENOA - Filip Helander ne avrà per un mese, ancora fuori sia Nehuen Paz che Godfred Donsah. Difficile ipotizzare un recupero anche per Rodrigo Palacio.

CAGLIARI

16.40 - La squadra rossoblù si è allenata anche questa mattina ad Asseminello in preparazione alla partita di domenica contro il Milan alla Sardegna Arena. La seduta è cominciata con esercizi di elasticità muscolare per l'attivazione. A seguire, tecnica a coppie, sviluppo della fase offensiva e corsa con conclusione al volo. In chiusura di allenamento, spazio alle esercitazioni tecniche, con tiri in porta e lavori tecnici individuali. Ragnar Klavan è in gruppo. Lavoro differenziato per Luca Ceppitelli e Rafael.

IN OTTICA MILAN - Luca Ceppitelli e Rafael sono ancora in dubbi, mentre è pienamente recuperato Ragnar Klavan.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

17.50 - La lista dei convocati viola per la sfida contro il Napoli: non c'è Lafont, alle prese con un problema fisico. A centrocampo torna Veretout, che ha scontato i due turni di squalifica.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Ghidotti.

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Diks, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Eysseric, Fernandes, Norgaard, Gerson, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Mirallas, Pjaca, Simeone, Sottil, Thereau.

IN OTTICA NAPOLI - Alban Lafont è l'unico indisponibile per la sfida del San Paolo.

FROSINONE

GENOA

INTER

17.01 - Sono 22 i convocati da Luciano Spalletti per la sfida di domani contro il Parma. Presente tra i convocati il croato Sime Vrsaljko, in dubbio per un problema al ginocchio accusato con la Nazionale, mentre tra gli assenti spicca Lautaro Martinez, come largamente preannunciato in settimana, a causa di un ematoma al polpaccio. Regolarmente in lista Mauro Icardi, nonostante il largo impegno con la Seleccion e la partita di Champions con il Tottenham della prossima settimana, in ballottaggio con Keità per una maglia da titolare. Nessun'altra sorpresa tra i convocati La lista completa:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Brozovic;

Attaccanti: Icardi, Keita Balde, Politano, Perisic, Candreva.

IN OTTICA PARMA - Lautaro Martinez è fuori, mentre sono recuperati Sime Vrsajiko e Mauro Icardi.

JUVENTUS

18.45 - Meno due al ritorno in campo della Juve, domenica alle 15 in casa contro il Sassuolo. Oggi pomeriggio il gruppo, tornato al completo dopo tutti i rientri dei Nazionali, ha lavorato alla Continassa, concentrando l'attenzione sulla tattica. Nel frattempo, Andrea Barzagli, dopo lo stop di ieri in allenamento dovuto ad un trauma distrattivo al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti. I risultati hanno escluso lesioni di grave entità ma saranno necessari ulteriori controlli nei prossimi giorni.

IN OTTICA SASSUOLO - Detto di Andrea Barzagli, out anche per il Valencia, l'unico altro indisponibile per Allegri è Leonardo Spinazzola.

LAZIO

MILAN

18.33 - La squadra ha iniziato in palestra, dove ha effettuato il riscaldamento prima di uscire in campo per proseguire con la parte di attivazione muscolare. I giocatori sono stati divisi in due gruppi per svolgere una serie di torelli, passando poi a una fase prettamente atletica dedicata alla velocità e alla agilità attraverso degli esercizi tra gli ostacoli bassi e le sagome, il tutto sempre alla massima intensità. Per i portieri lavoro specifico agli ordini di Fiori. A seguire spazio alla tattica sulle palle inattive.

IN OTTICA CAGLIARI - Il ko di Patrick Cutrone toglie un'alternativa a Gattuso, che deve rinunciare anche ad Ivan Strinic e Andrea Conti.

NAPOLI

PARMA

17.33 - Sono ben 23 i convocati di Roberto D'Aversa per la sfida di domani pomeriggio al Meazza contro l'Inter. Novità in ogni reparto: in difesa prima convocazione per Alessandro Bastoni, in prestito proprio dai nerazzurri e reduce da un intervento al ginocchio ma pienamente recuperato come ha mostrato anche l'amichevole contro il Livorno. A centrocampo spicca l'assenza di Alberto Grassi, mentre in attacco rientrano tra i convocati Amato Ciciretti e Luca Siligardi, con quest'ultimo inserito in lista nelle ultime ore (al posto di Dezi, il cui infortunio evidentemente non è di poco conto, ndr). La lista completa dei convocati:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe.

Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Rigoni, Stulac.

Attaccanti: Ceravolo, Ciciretti, Da Cruz, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.

IN OTTICA INTER - Alberto Grassi è ancora fuori causa, così come Jacopo Dezi, Jonathan Biabiany e Matteo Scozzarella.

ROMA

SAMPDORIA

17.52 - Sono 23 i convocati da mister Giampaolo per la trasferta di domani sera contro il Frosinone. Assenti Saponara, infortunatosi contro il Napoli, e i lungodegenti Praet e Regini. Nessuno strascico invece dalle due settimane di Nazionali. Di seguito la lista completa come riportato da Sampdoria.it:

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Ramírez, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.

IN OTTICA FROSINONE - Niente sfida in Ciociaria per Riccardo Saponara, infortunatosi contro il Napoli, e per il belga Dennis Praet, mentre per Vasco Regini se ne riparla a gennaio 2019, come minimo.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

18.40 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione di preparazione alla trasferta contro l’Udinese. Aina ha svolto quasi tutto il lavoro sul campo con i compagni, mentre Lyanco – che continua il suo programma riabilitativo – ha partecipato alla parte tattica.

IN OTTICA UDINESE - In dubbio Ola Aina, sicuramente out Lyanco. Ne avrà per diverse settimane invece Cristian Ansaldi.

UDINESE