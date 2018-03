Serie A, live dai campi - Krafth rientra a Bologna. Juve al lavoro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I rossoblù sono tornati al lavoro questa mattina a Casteldebole, con una serie di esercitazioni tecniche e prove tattiche, insieme ad alcuni elementi della formazione Primavera. Seduta differenziata per Angelo Da Costa, Riccardo Orsolini e Andrea Poli. Emil Krafth rientrerà in serata a Bologna dalla Svezia a causa di un fastidio alla schiena che sarà valutato dallo staff medico.

Senza i nazionali con le rispettive rappresentative, Lamanna e compagni hanno effettuato un’unica seduta di allenamento andata per le lunghe. La sessione pomeridiana originariamente prevista nella tabella di marcia è stata annullata, per non sovraccaricare i muscoli sollecitati in abbondanza nelle tornate precedenti. Con la squadra si sono allenati i giovani Palmese, Pedersen e Ruben Costa per rimpolpare l’organico. La partenza per Montecarlo è fissata domani alle 14.

Il sole di Vinovo ha accolto i bianconeri che non sono impegnati con le Nazionali dei loro paesi per la seduta di ripresa, dopo qualche giorno di meritata pausa. La Juventus ha così ricominciato a correre, sotto gli occhi di Massimiliano Allegri, svolgendo una seduta prevalentemente atletica. Domani si torna al lavoro: appuntamento al mattino.

Prima parte della seduta dedicata all'attivazione muscolare, al termine della quale il gruppo si è spostato sul campo esterno dove ha continuato il lavoro con una serie di torelli. L'allenamento è proseguito con il Mister che ha diviso il gruppo in quattro squadre impegnate in una serie di partitelle su campo ridotto, effettuate tutte alla ricerca della massima intensità. La giornata è terminata con la consueta partitella finale.

Doppia seduta di allenamento per il Napoli. Al mattino la squadra ha svolto attivazione a secco. Successivamente solo il gruppo di difensori è stato impegnato in lavoro specifico sul campo 2 con l'ausilio del drone.

Pur senza i numerosi nazionali, la Roma è scesa in campo alle 14.45 per preparare il match contro il Bologna, in programma sabato 31 marzo alle 20.45. Lavoro individuale per Defrel e Karsdorp mentre il resto della squadra sta lavorando in gruppo. Il programma della seduta ha previsto inizialmente un'attivazione muscolare e un'esercitazione tecnica. Al gruppo si è aggregata anche la squadra Primavera (fonte: vocegiallorossa)

