Serie A, live dai campi - Lasagna in recupero. Terapie per Alex Sandro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

I nerazzurri, questa mattina, hanno sostenuto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare agli undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Bastoni, Berisha, Cornelius, Cristante, de Roon, Freuler, Hateboer, Ilicic, Mancini, Melegoni, Spinazzola), mentre Caldara ha proseguito col programma di lavoro personalizzato

BENEVENTO

Ripresa, questo pomeriggio, la preparazione del Benevento in vista della gara del prossimo 31 marzo in casa dei biancocelesti. Sotto una fitta pioggia, Sandro e compagni hanno svolto lavoro atletico a secco, esercizi tecnico-tattici e partitella a tema. Ha proseguito il personale programma di recupero l’attaccante Iemmello. Unici assenti Brignola, Djimsiti, Parigini e Tosca impegnati con le rispettive nazionali. Prevista per domani, sempre presso il centro sportivo di Paduli, una doppia seduta.

BOLOGNA

Senza gli otto rossoblù impegnati con le Nazionali, Roberto Donadoni ha aggregato al gruppo alcuni ragazzi della Primavera per l’allenamento di questa mattina, consistito in una serie di partitelle a tema; nel pomeriggio invece i giocatori hanno svolto un lavoro esclusivamente fisico e atletico tra palestra e campo. Differenziato per Angelo Da Costa, Andrea Poli e Riccardo Orsolini.

CAGLIARI

Dopo due giorni di riposo, i rossoblu hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Sportivo Asseminello. Inizialmente il gruppo ha svolto lavoro in palestra per poi spostarsi sul campo e giocare una serie di partite su campo ridotto. Assenti i giocatori convocati nelle varie Nazionali. Luca Cigarini ha proseguito il programma di recupero personalizzato. Tutti gli altri effettivi sono a disposizione

CHIEVO

La squadra di Rolando Maran si è ritrovata in mattinata per la prima delle due sedute di allenamento previste.

CROTONE

Trascorsi i due giorni di pausa concessi da mister Zenga, oggi il Crotone è tornato al lavoro presso il centro sportivo “Antico Borgo”. Una seduta pomeridiana caratterizzata dal seguente programma: core stability in palestra, attivazione in campo e alternanza di lavoro con la palla (partitine a campo ridotto) e lavoro a secco. Izco ha svolto la prima parte della sessione col gruppo, terapie per Nalini e Rohden. Non hanno preso parte alla seduta gli infortunati Budimir e Simic oltre ai 4 Nazionali Ajeti, Crociata, Diaby e Mandragora, con Sampirisi in permesso per l’imminente nascita del primogenito.

FIORENTINA

GENOA

Prima parte di giornata incentrata su potenziamento muscolare in palestra e addestramenti tecnici sul terreno di gioco. Dopo il giro di boa segnato dal pranzo nella club-house, partitelle a tema su campo ridotto e percorsi individuali per tarare i carichi sulla base delle esigenze. Nella settimana della sosta, lo staff sta dirigendo il programma secondo i piani prestabiliti. Dopo la lunga giornata al Centro Signorini, i giocatori hanno lasciato l’impianto dandosi appuntamento giovedì per la prosecuzione degli allenamenti a porte chiuse. Oltre al portiere Ruggero preso in consegna dal preparatore Scarpi, due i giovani che oggi hanno integrato l’organico, privo degli otto nazionali fuori sede. Il premio è toccato a due ragazzi della leva 2001: il centrocampista Verona e l’attaccante Kallon.

HELLAS VERONA

Ripresa degli allenamenti per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento, prima di dividersi in due gruppi per una sessione di lavoro atletico. Dopo una serie di esercitazioni sul possesso palla, la seduta si è conclusa con una partitella. Torna ad allenarsi con il gruppo Alessio Cerci. Assenti Jagos Vukovic, in regolare permesso concesso dalla società, oltre a Gian Filippo Felicioli e Daniele Verde, impegnati con i rispettivi impegni in nazionale.

INTER

Ripresa ad Appiano Gentile senza i nazionali questa mattina per l'Inter di Luciano Spalletti: nel menù di giornata, dopo la sessione in palestra con cyclette ed esercizi vari, i nerazzurri hanno sostenuto lavoro aerobico in campo. A fine seduta spazio anche per una partitella a campo ridotto. (fonte: fcinternews)

JUVENTUS

Di rientro dalla propria Nazionale, Alex Sandro è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali, che hanno confermato quanto emerso in sede di raduno del Brasile: il calciatore presenta un risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra ed inizierà fin da oggi le terapie.

LAZIO

Al termine di due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi, la Lazio scende in campo presso il Centro Sportivo di Formello per dare inizio alla preparazione che porterà i biancocelesti ad affrontare il Benevento allo Stadio Olimpico di Roma al rientro dalla sosta del campionato. In particolare, l’allenamento degli uomini di mister Simone Inzaghi è previsto per le ore 15:00.

MILAN

I componenti della rosa rimasti a Milanello (integrati da alcuni ragazzi delle giovanili rossonere) hanno iniziato il lavoro subito sul campo con alcuni giri di corsa a ritmo alternato per l'attivazione muscolare. Al termine, il Mister ha dato il via ad una serie di esercitazioni tecnico-tattiche incentrate sul possesso palla. Partitelle a tema (uno/due tocchi) per proseguire la seduta che si è chiusa con una partitella finale su campo ridotto.

NAPOLI

Marek Hamsik è stato operato questa mattina alla Clinica Ruesch dal Professor D'Angelo che gli ha praticato una tonsillectomia. All'intervento, perfettamente riuscito, erano presenti il medico sociale del Napoli, Dott. Alfonso De Nicola, e la Professoressa Salerno. Hamsik entro domani rientrerà a casa e non parteciperà al ritiro della Nazionale slovacca.

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. La squadra in avvio ha svolto corsa sul perimetro di gioco e di seguito attivazione a secco sul campo 2. Successivamente lavoro aerobico e serie di scatti sui 50 metri. Chiusura con partitina 9 contro 9 con l'inserimento di elementi della Primavera. Chiriches ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo e poi differenziato sul campo 1. Domani doppia seduta

ROMA

Trascorsi i due giorni di risposo concessi da mister Di Francesco i giallorossi, orfani dei membri impegnati con le loro nazionali, sono tornati questa mattina al Fulvio Bernardini per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna tra 10 giorni. La giornata di allenamento è iniziata con un workshop sull'integrità del gioco e lotta al matchfixing (Lega, Sportradar e Credito Sportivo hanno illustrato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze). Successivamente il gruppo si è dedicato a un lavoro in palestra e, infine, a una parte atletica. Individuale per Karsdorp e Defrel. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Senza i dieci nazionali in giro per il mondo, la Sampdoria è tornata al lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco. Lo ha fatto con una seduta pomeridiana tra forza specifica in palestra e trasformazione sul campo 1 con esercizi in chiave-finalizzazione e partitelle a tema, alla quale hanno preso parte i giovani Mario Curito, Yassin Ejjaki, Gergely Hutvagner e Andrea Tessiore.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Edgar Barreto hanno intanto evidenziato una lesione al gemello della gamba sinistra. Il centrocampista ha già avviato il proprio programma fisioterapico riabilitativo. Sempre sul fronte dell’infermeria Jacopo Sala ha svolto un lavoro personalizzato sul campo.

SASSUOLO

La squadra neroverde sosterrà oggi una doppia seduta di allenamento a porte chiuse al Ricci.

SPAL

Doppia seduta di lavoro per la squadra di Leonardo Semplici.



Training - Doppia seduta di lavoro dei biancazzurri#ForzaSPAL pic.twitter.com/k7E3yFBtBw — SPAL (@spalferrara) 21 marzo 2018

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con programma equamente suddiviso tra parte atletica e lavoro tecnico tattico. Allenamento differenziato per De Silvestri, uscito anzitempo domenica per un trauma contusivo al ginocchio destro; regolarmente in gruppo, invece, Baselli e Rincon. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario due sedute, a porte chiuse.

UDINESE

L'Udinese si è allenata questa mattina al Bruseschi a ranghi ridotti. Oltre ai nazionali, all'appello mancava ancora Jakub Jankto: sottoposto ad accertamenti, che hanno confermato la contusione al vasto mediale, il centrocampista si limiterà per alcuni giorni a lavoro differenziato. Allenamento a parte anche per Angella, che prosegue con il suo ciclo di terapie. Buone notizie arrivano invece da Kevin Lasagna: difficilmente l'attaccante recupererà per la gara del 31 contro l'Atalanta, ma oggi ha iniziato a lavorare sulla velocità e spera di rientrare al più presto, senza forzare i tempi. (fonte: udineseblog)