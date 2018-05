Serie A, live dai campi - Lazio, pestone per Immobile. Inter a lavoro

ATALANTA

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della gara contro il Cagliari, in programma al Sardegna Arena domenica alle 18.

Mister Gasperini, questo pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia, ha diretto una seduta d’allenamento. Per tutti gli altri esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto.

IN OTTICA CAGLIARI - Alla seduta non hanno preso parte Cornelius e Spinazzola.

BENEVENTO

IN OTTICA CHIEVO VERONA

BOLOGNA

Oggi la squadra ha proseguito la preparazione in vista di #UdineseBFC con una seduta di allenamento a porte chiuse a Casteldebole con esercitazioni tecnico-tattiche e partitella.

IN OTTICA UDINESE - Differenziato per Giancarlo Gonzalez, Federico Di Francesco e Ibrahima Mbaye. Terapie per Mattia Destro ed Erick Pulgar. Gli esami a cui è stato sottoposto Rodrigo Palacio hanno evidenziato un affaticamento ai flessori della coscia sinistra.

CAGLIARI

IN OTTICA ATALANTA

CHIEVO VERONA

IN OTTICA BENEVENTO

CROTONE

Gli squali hanno sostenuto questa mattina un allenamento al centro sportivo.I rossoblù continuano a lavorare sodo e con la massima concentrazione: oggi, dopo l’appuntamento in sala video, i ragazzi si sono dedicati alla tattica e alla circolazione palla, provando i meccanismi in vista del match contro i partenopei. A concludere la seduta, le palle inattive e una serie di conclusioni in porta.

IN OTTICA NAPOLI

FIORENTINA

IN OTTICA MILAN -

GENOA

A Pegli la squadra si è allenata nella prima parte di giornata. Prima scrosci di pioggia, poi un bel sole. Agli ordini dei preparatori i giocatori hanno svolto in principio la fase di attivazione muscolare con esercitazioni e partitine di pallamano. Il clou dell’allenamento è stato connotato dalla disputa di partitelle a tema, della durata di un quarto d’ora l’una, per fare la gamba in vista del match con i granata. Da domani verranno curati maggiormente gli aspetti tattici, introdotti dall’analisi dei filmati relativi agli avversari.

IN OTTICA TORINO

HELLAS VERONA

IN OTTICA JUVENTUS

INTER

Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista di Lazio-Inter, ultimo match della stagione. La seduta iniziata in palestra per del riscaldamento su cyclette e proseguito con del lavoro di stretching ed esercizi a terra. La squadra è poi scesa in campo dove ha ultimato la parte di riscaldamento con un torello di gruppo. Infine, a chiudere la seduta, una partitella: da segnalare un gol in acrobazia di Brozovic. A bordocampo ad assistere all'allenamento Steven Zhang e Piero Ausiio.

IN OTTICA LAZIO

JUVENTUS

Oggi a Vinovo c'è stato il saluto di Gigi Buffon, che in conferenza stampa ha annunciato il suo addio alla Juventus. La squadra riprenderà gli allenamenti domani.

IN OTTICA HELLAS VERONA

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Gli uomini di mister Simone Inzaghi, in particolare, hanno affrontato la Primavera biancoceleste in una partita di allenamento, divisa in due tempi da 40 minuti e terminata 5-1. Domani è in programma una seduta di allenamento mattutina. Ciro Immobile, inizialmente presente in campo, ha dovuto abbandonare anzitempo la contesa a causa di un pestone subito in un contrasto di gioco. Niente di preoccupante però, visto che l'attaccante dovrebbe essere comunque disponibile per il match contro l'Inter

IN OTTICA INTER

MILAN

Prosegue il lavoro dei rossoneri in vista dell'ultima partita di campionato che li vedrà affrontare - domenica alle 18.00, a San Siro - la Fiorentina. Presente a Milanello anche l'a.d. rossonero Marco Fassone che, dopo aver salutato squadra e staff, ha assistito alla prima parte dell'allenamento. Squadra subito in campo dove ha iniziato la seduta con una prima fase dedicata all'attivazione muscolare: corsa lungo il perimetro alternata al lavoro sull'agilità tra gli ostacoli bassi. A seguire, Mister Gattuso ha diviso il gruppo in due parti per effettuare una serie di esercitazioni tecniche: passaggi, controlli orientati e scatti tra i birilli, il tutto sempre ad alta intensità. In chiusura di allenamento spazio a una sessione di cross e tiri in porta.

IN OTTICA FIORENTINA

NAPOLI

IN OTTICA CROTONE

ROMA

La Roma si è allenata in mattinata per preparare l'ultima gara di campionato, contro il Sassuolo. La squadra ha prima lavorato in palestra per poi svolgere esercizi di attivazione e una lunga fase tattica sul Campo Testaccio. Nel finale partitella a campo ridotto con l'utilizzo delle sponde. (fonte: vocegiallorossa)

IN OTTICA SASSUOLO - Lavoro individuale per Bruno Peres e Grégoire Defrel. Rick Karsdorp ha svolto un lavoro specifico programmato.

SAMPDORIA

Seconda seduta mattutina di fila per la Sampdoria, che al “Gloriano Mugnaini” prosegue la sua preparazione per domenica, giorno della trasferta di Ferrara. Il gruppo si è diviso tra attivazione mista, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a tema.

IN OTTICA SPAL - Per Fabio Quagliarella primo test sul campo. Individuali e terapie per Edgar Barreto, Jacopo Sala e Duván Zapata. Emiliano Viviano è stato invece sottoposto ad esami strumentali.

SASSUOLO

IN OTTICA ROMA

SPAL

IN OTTICA SAMPDORIA

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti.

IN OTTICA GENOA - Buon test per Bonifazi, che ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni.

UDINESE

Doppia seduta a porte chiuse ieri per l'Udinese al Bruseschi e oggi pomeriggio si replica, ma al 'Friuli'. Tudor, infatti, esattamente come la scorsa settimana, ha deciso di far svolgere la seduta odierna sul terreno dello stadio 'Friuli' che non sarà accessibile ai tifosi. (fonte: udineseblog)