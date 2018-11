Serie A, live dai campi - Mertens e Verdi ok. Fiorentina, i convocati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della decima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della gara contro l'Inter, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 12,30. Gian Piero Gasperini oggi ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di lavoro prevedeva una sessione di esercizi in palestra, lavoro con la palla e tattica. Si sono allenati a parte Masiello, Rafael Toloi, che rispetto ai giorni scorsi ha incrementato i carichi di lavoro, Tumminello e Varnier.

BOLOGNA

A tre giorni da Chievo-Bologna continuano gli allenamenti in una bella giornata di sole a Casteldebole: esercitazioni tecniche uno contro uno, lavoro sui piazzati e sulle conclusioni a rete per i ragazzi di Inzaghi. Danilo Larangeira ha lavorato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata, allenamento differenziato per Federico Mattiello.

CAGLIARI

Questa mattina il Cagliari ha sostenuto un nuovo allenamento al Centro Sportivo di Assemini, in preparazione alla partita di sabato sul campo della Spal. La prima parte della giornata è stata dedicata all'analisi video. Quindi il trasferimento sul campo per svolgere esercizi di tecnica a coppie e sviluppi in fase offensiva e difensiva. Infine, serie di cross e conclusioni in porta per poi concludere con esercizi di tecnica individuale. Personalizzato per Farias, Klavan e Lykogiannis.

CHIEVOVERONA

Allenamento mattutino oggi per il Chievo sui campi di Veronello in vista della sfida di domenica al Bentegodi contro il Bologna di Filippo Inzaghi. La seduta di oggi è iniziata con dei lavori di forza in palestra e attivazione fisica in campo e poi proseguita con delle esercitazioni tecnico tattiche. Il mister dei gialloblù Gian Piero Ventura ha fissato il prossimo allenamento domani, venerdì 9 novembre, alle ore 14.45. La seduta di svolgerà a porte chiuse.

EMPOLI

Allenamento pomeridiano per l'Empoli in vista della gara contro l'Udinese. Domani la squadra del neo tecnico Beppe Iachini svolgerà invece la rifinitura prima della gara del Castellani in programma per domenica alle 15.

Allenamento al pomeriggio per gli azzurri al Sussidiario, domani di nuovo in campo, sabato ultima seduta prima di #EmpoliUdinese pic.twitter.com/quGQG8avfV — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 8 novembre 2018

FIORENTINA

Seduta di rifinitura per la Fiorentina di Stefano Pioli in vista della gara di domani contro il Frosinone allo Stirpe. Alle 14 il tecnico viola ha preso la parola in sala stampa per presentare la sfida contro i ciociari.

Stefano Pioli ha poi diramato la lista dei convocati per la trasferta di Frosinone:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Lafont.

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Diks, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo.

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Edimilson, Gerson, Norgaard, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Eysseric, Mirallas, Pjaca, Simeone, Vlahovic.

FROSINONE

Giornata di vigilia in casa Frosinone. Domani la sfida contro la Fiorentina, con il tecnico Moreno Longo che ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Sono 25 i convocati di mister Longo per la gara contro i viola. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Sportiello, Bardi, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Salamon, Capuano, Krajnc, Brighenti, Goldaniga, Beghetto, Zampano, Ghiglione.

Centrocampisti: Vloet, Cassata, Crisetig, Chibsah, Maiello, Gori, Soddimo, Matarese, Besea.

Attaccanti: Campbell, Ciofani, Pinamonti, Perica.

GENOA

A due giorni dal match con il Napoli la squadra ha effettuato una sessione tattica al Centro Signorini, anticipata dalla colazione e seguita dal pranzo nella club house, per controllare l’alimentazione e fare gruppo. Dopo un’attivazione a secco il programma è proseguito su una metà campo, con esercitazioni specifiche e quattro porte sistemate sulla linea di fondo. Movimenti collettivi e schemi sono stati animati dalle indicazioni di mister Juric, spalleggiato dai suoi più stretti collaboratori (il vice Murgita compie 50 anni domenica). Non ci sono novità dall’infermeria. Gli elementi indisponibili hanno continuato a lavorare a parte. Venerdì il team si ritroverà a Pegli per poi raggiungere il ritiro.

INTER

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista della sfida contro l'Atalanta. I nerazzurri si sono allenati oggi alla Pinetina e Luciano Spalletti dovrà valutare le condizioni di Radja Nainggolan, non ancora al meglio e uscito zoppicante nella partita di martedì in Champions League contro il Barcellona a San Siro. Se non dovesse farcela ancora spazio a Joao Mario sulla trequarti.

JUVENTUS

La Juve è tornata ad allenarsi questa mattina al JTC Continassa, per preparare al meglio il match, in modo da chiudere questo impegnativo ciclo nella maniera migliore. Come sempre, il menu di una giornata post gara ha proposto scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri, tecnica in campo per il resto del gruppo. Domani si riprende: appuntamento al mattino.

LAZIO

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Marsiglia (fischio d'inizio alle ore 18:55) allo Stadio Olimpico di Roma. In basso l'elenco dei calciatori chiamati dal mister biancoceleste:

Portieri: Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Wallace.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.

Confermate le indiscrezioni degli ultimi minuti: nella Lazio gioca Ciro Immobile, titolare dal primo minuto in attacco con Correa. Esordio dal primo minuto per Berisha a centrocampo. Ecco le formazioni ufficiali della sfida tra biancocelesti e Olympique Marsiglia.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Immobile, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

Olympique Marsiglia (5-4-1): Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Caleta-Car, Ocampos; Thauvin, Sanson, Strootman, Lopez; Njie. Allenatore: Rudi Garcia.

MILAN

Giornata di Europa League per il Milan che alle ore 21 scenderà in campo al Benito Villamarin di Siviglia per la sfida di ritorno contro il Betis, a caccia della rivincita dopo l'1-2 dell'andata.

NAPOLI

Allenamento mattutino per il Napoli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi per la 12esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione a secco con l'ausilio di ostacoli bassi. Di seguito torello con la rosa distribuita su due metà di campo. Successivamente la squadra si è divisa in due gruppi che hanno svolto in maniera alternata esercitazioni tecniche e lavoro tattico. Chiusura con partitina con le porte piccole. Verdi e Mertens hanno svolto lavoro completo con il gruppo.

PARMA

SAMPDORIA

Ancora un’intera giornata al centro sportivo Mugnaini per Marco Giampaolo, il suo staff e tutto il personale a disposizione dei blucerchiati. La squadra è stata infatti suddivisa in due gruppi, per reparti, che si sono allenati il primo in mattinata e il secondo nel pomeriggio. Per tutti i disponibili, dopo il riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della gara con la Roma. Personalizzato sul campo per Vasco Regini e Gabriele Rolando. Terapie e fisioterapia per Edgar Barreto.

SASSUOLO

SPAL

Seduta mattutina per la SPAL che prepara il match contro il Cagliari in programma per sabato alle ore 18 al Paolo Mazza di Ferrara.

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul campo principale. Tutti a disposizione dell’allenatore Walter Mazzarri che domani pomeriggio dirigerà la sessione di rifinitura.

UDINESE

Seduta in vista della trasferta di Empoli per l'Udinese di Julio Velazquez. I bianconeri dopo una fase di attivazione muscolare si sono cimentati in diverse esercitazioni palla a terra con passaggi veloci per poi dedicarsi per quasi un’ora a lavori di finalizzazione sulla metà campo. L’allenamento si è poi spostato sul campo 4 per concludersi con prove tattiche in vista della sfida di domenica con l’Empoli. Nota positiva della seduta mattutina è il rientro in gruppo di Giuseppe Pezzella, che ha svolto con i suoi compagni tutte le esercitazioni al massimo dell'intensità.