Serie A, live dai campi - Milan, anche Suso in dubbio.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.35 - Prosegue la preparazione al prossimo impegno che vedrà i nerazzurri affrontare la Lazio allo stadio di Bergamo nel posticipo della sedicesima giornata, lunedì 17 dicembre alle ore 20.30. La squadra si è allenata questo pomeriggio sul campo del Centro Bortolotti di Zingonia. Lavoro differenziato per Djimsiti.

BOLOGNA

17.09 - Sono ricominciati questo pomeriggio gli allenamenti a Casteldebole verso Bologna-Milan: lavoro atletico, esercitazioni tattiche e partitella a metà campo per i ragazzi di Inzaghi, con l’intero gruppo a disposizione del Mister.

CAGLIARI

16.45 - La squadra rossoblù si è allenata questa mattina ad Asseminello, in preparazione alla gara di domenica contro il Napoli alla Sardegna Arena (ore 18). La seduta è iniziata con forza in palestra. A seguire, lavoro sul possesso palla con porticine e torneo a tre squadre con una serie di partite a pressione. Terapie per Leonardo Pavoletti, lavoro personalizzato per Charalampos Lykogiannis. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO

17.24 - Doppia seduta di allenamento per i gialloblù oggi a Veronello. In quella mattutina, dopo un'attivazione fisica, i giocatori sono stati divisi in due gruppi di lavoro e si sono alternati tra esercizi di forza ed esercitazioni tattiche, mentre nel pomeriggio a seguito di un'attivazione tecnica, sono stati effettuati esercizi sul possesso palla e una partita.

EMPOLI

17.29 - Doppia seduta per gli azzurri oggi al Castellani, in vista della sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Domani la squadra di Beppe Iachini svolgerà invece un allenamento nel pomeriggio.

Doppia seduta per gli azzurri oggi sul terreno del Castellani; domani pomeriggio di nuovo in campo in vista di #FiorentinaEmpoli 📸📸📸📸 pic.twitter.com/LobjzSqrmb — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 12 dicembre 2018

FIORENTINA

17.40 - Allenamento al centro sportivo Davide Astori per la Fiorentina di Stefano Pioli che continua la preparazione in vista del derby toscano contro l'Empoli. I viola proveranno a tornare alla vittoria e il tecnico gigliato tiene tutti sulla corda in vista della sfida del Franchi contro gli azzurri.

FROSINONE

17.50 - Doppia seduta alla Città dello Sport per i giallazzurri che continuano a preparare la gara di domenica prossima contro il Sassuolo. La squadra ha svolto un lavoro aerobico, delle esercitazioni per reparti, una serie di possessi palla ed alcune partitelle a tema. Differenziato per Krajnc. Domani la squadra partirà per il ritiro romano dove svolgerà le prossime sedute di allenamento.

GENOA

17.28 - Doppia seduta di allenamento al Centro Sportivo Signorini per il Genoa in vista della prossima difficile trasferta di Roma contro la squadra giallorossa. Gara che si giocherà domenica in posticipo alle ore 20.30. Mattinata passata prevalentemente a rinforzare i muscoli mentre la seconda parte, quella pomeridiana, è trascorsa sul prato verde per le varie esercitazioni tattiche sempre sotto la guida di mister Prandelli e dei suoi collaboratori.

Notizie positive arrivano dall'infermeria dove sia Spolli che Lapadula hanno potuto lavorare in gruppo. Naturalmente i miglioramenti dei due giocatori saranno monitorati passo dopo passo durante l'arco della settimana. Lavoro personalizzato invece per il difensore turco-tedesco Gunter e per il centrocampista ex Sassuolo Mazzitelli. L'ex giocatore del Borussia Dortmund è quello che dovrebbe recuperare prima nel giro di pochi giorni e quindi rendersi disponibile per la prossima sfida di campionato.

INTER

19.13 - Day-after al Suning Training Centre di Appiano Gentile, dove la squadra si è ritrovata per la seduta odierna di allenamento. Scarico per chi è sceso in campo ieri contro il Psv, mentre per tutti gli altri riscaldamento, lavoro su cyclette e poi lavoro di forza. In seguito, i nerazzurri sono scesi in campo con alcuni ragazzi della Primavera, continuando il riscaldamento con torello e lungo possesso palla. Per terminare, una serie di partite a campo ridotto con l'aiuto deele sponde.

JUVENTUS

LAZIO

17.54 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 16:30. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto dei torelli prima di passare ad un’ampia fase tattica in vista del match di domani con l’Eintracht Francoforte che, domani alle 18:55, chiuderà la fase a gironi di Europa League della Lazio.

MILAN

19.52 - Gattuso ha fatto il punto sulle condizioni di Suso in conferenza stampa: "Vediamo se riusciremo a recuperarlo, abbiamo fatto prove strumentali. Ha un fastidio fisico".

NAPOLI

19.32 - Dopo la gara contro il Liverpool ad Anfield, il Napoli riprenderà giovedì gli allenamenti a Castelvolturno.

PARMA

18.03 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, i consueti lavori di attivazione e torelli seguiti da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo. Pierluigi Frattali e Luca Rigoni hanno svolto una parte del lavoro con il gruppo. Lavoro personalizzato per Federico Dimarco e Gervinho. Allenamento personalizzato e terapie per Bruno Alves e per Mattia Sprocati, quest’ultimo a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato durante la seduta d’allenamento di ieri. Terapie, infine, per Francisco Sierralta.

ROMA

17.50 - Roma a caccia del riscatto, con la qualificazione agli ottavi di Champions già in tasca, nella sfida delle 18.55 contro il Viktoria Plzen. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Viktoria Plzen: (4-2-3-1): Hruska; Havel, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Kopic, Cermak, Kovarik; Chory.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Pastore, Under; Schick.

SAMPDORIA

17.13 - La Sampdoria si concentra sul Parma e lo fa con una doppia seduta. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati sono stati sottoposti ad una sessione mattutina a gruppi incentrata su lavoro di forza in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo con la Primavera di Simone Pavan nel ruolo di sparring partner. Nel pomeriggio attivazione sul campo, torelli e partitelle tattiche alle quali hanno preso parte i Primavera Mohamed Bahlouli, Simone Giordano, Ognjen Stijepovic e Jamie Yayi Mpie. Edgar Barreto ha svolto entrambe le sedute con il gruppo, mentre nel pomeriggio Gianluca Caprari, Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli hanno effettuato un lavoro preventivo specifico. Soltanto terapie e fisioterapia al mattino per Bartosz Bereszynski. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore polacco hanno evidenziato infatti una lesione muscolare alla coscia destra. Domani, giovedì, pomeridiano.

SASSUOLO

18.54 - Neroverdi impegnati in una doppia seduta quest'oggi allo Stadio Ricci: al mattino la squadra ha lavorato divisa in due gruppi che hanno alternato lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto, nel pomeriggio invece riscaldamento, messa in azione con la palla, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla e partitelle a tema su campo ridotto. Lavoro differenziato per Cristian Dell’Orco, Federico Peluso e Stefano Sensi.

SPAL

18.14 - Dopo l’allenamento pomeridiano di ieri, i biancazzurri sono tornati in campo oggi al centro “G.B. Fabbri” per una doppia seduta in vista della gara di domenica 16 dicembre contro il ChievoVerona. Al mattino i ragazzi di mister Semplici sono stati impegnati con esercitazioni di forza, passando successivamente ad esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio, la squadra ha invece svolto esercizi di possesso palla e partitelle a tema. Tutto il gruppo ha lavorato regolarmente ad eccezione del portiere Thiam, alle prese con il programma riabilitativo in seguito all’operazione al ginocchio sinistro.

TORINO

17.10 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica in preparazione al derby di sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino. Il programma di domani prevede un’altra seduta pomeridiana, a porte chiuse.

UDINESE

19.31 - Buone nuove per Nicola sono arrivate da Behrami e Barak, che hanno svolto quasi tutto l'allenamento con i compagni, in particolare la parte tattica. Sono stati preservati entrambi per la partitella finale, al fine di evitare contrasti di gioco rischiosi. E' rimasto invece a riposo Giuseppe Pezzella, che ieri ha terminato anzitempo l'allenamento. Il terzino è alle prese con un risentimento al quadricipite, che non pare preoccupare lo staff medico: si tratterebbe infatti solo di piccola infiammazione al muscolo. Per sabato dovrebbe essere regolarmente a disposizione. E' invece tornato regolarmente in gruppo Troost Ekong, che ieri ha lavorato a parte.