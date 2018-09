Serie A, live dai campi - Milan, Cutrone a parte. Terapie per Iago Falque

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista del turno infrasettimanale di campionato, il sesto previsto in calendario. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

EMPOLI

14.15 - Azzurri di nuovo in campo stamani al Sussidiario: la squadra tornerà al lavoro domani pomeriggio in vista di Empoli-Milan di giovedì sera.

Azzurri di nuovo in campo stamani al Sussidiario: la squadra tornerà al lavoro domani pomeriggio in vista di #EmpoliMilan di giovedì sera pic.twitter.com/N2qJzqtMyh — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 24 settembre 2018

IN OTTICA MILAN - Lo squalificato Zajc sarà rimpiazzato da Bennacer, con lo spostamento di Krunic sulla trequarti. L'alternativa è Traoré. Questo il probabile 11: Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Bennacer, Capezzi, Acquah; Krunic; La Gumina, Caputo.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

14.03 - A Pegli mister Ballardini ha radunato la squadra in mattinata. I giocatori scesi in campo con la Lazio hanno svolto lavoro di recupero tra campo, palestra e massaggi. Per gli altri una seduta articolata in diverse fasi, con una razione atletica particolarmente abbondante. All’allenamento hanno preso parte cinque giovani: Adamoli, Dumbravanu, Gasco, Micovschi, Zvekanov. Presenti al ‘Signorini’ il direttore sportivo Mario Donatelli e il ds della Primavera Carlo Taldo.

IN OTTICA CHIEVO - L'unica novità rispetto al match dell'Olimpico dovrebbe esserci sulla corsia destra, dove Lazovic è pronto a rilevare Gunter. In rampa di lancio anche Sandro, rientrato contro la Lazio: Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Sandro, Hiljemark, Criscito; Kouamé, Piatek.

INTER

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

Il Milan questa mattina è tornato ad allenarsi a Milanello, suddiviso in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro defaticante in palestra. I giocatori che non sono partiti titolari ieri, invece, hanno sostenuto una seduta sul campo rialzato. Come riferisce Milan TV, dopo la consueta fase di riscaldamento, c'è stato un lavoro di mobilità articolare e poi sul possesso palla, mirato a giocare su tutta l'ampiezza del campo. Infine, partitelle a tema. Luigi Di Biagio, allenatore dell'Under 21 italiana, è stato ospite nel centro sportivo rossonero nel corso della mattinata.

IN OTTICA EMPOLI - Per quanto riguarda i singoli, Patrick Cutrone non si è allenato in gruppo oggi. Gattuso dovrebbe confermare i titolari scesi in campo contro l'Atalanta: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

NAPOLI

14.00 - Dopo il successo di Torino, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti questa mattina a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Parma per il turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A in programma mercoledì al San Paolo. Coloro che hanno giocato dall'inizio all'Olimpico hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco in avvio. Successivamente torello e seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro tecnico ed esercitazioni al tiro. Chiusura con partitina 5 contro 5.

IN OTTICA PARMA - Carlo Ancelotti non dovrebbe operare un grande turnover nonostante la sfida di sabato contro la Juventus: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

PARMA

ROMA

14.30 - Dopo la deludente sconfitta di ieri contro il Bologna, la Roma di Eusebio Di Francesco è scesa in campo in mattinata per preparare al meglio la sfida infrasettimanale contro il Frosinone all'Olimpico. L'allenamento di oggi, in programma sul campo C, ha riguardato la parte tattica. In particolare la seduta si è strutturata con un iniziale torello, seguito poi da un'attivazione muscolare e da una lavoro tattico. Chi ha giocato ieri ha lavorato a parte. (fonte: vocegiallorossa)

IN OTTICA FROSINONE - Di Francesco vuole ritrovare vittoria e certezze. In campo scenderà il miglior 11: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

14.15 - Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione tecnico-tattica, a video e sul campo, in vista della trasferta di dopodomani a Bergamo contro l’Atalanta.

IN OTTICA ATALANTA - Terapie e lavoro differenziato per Falque, mentre De Silvestri ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni. Domani pomeriggio sessione di rifinitura allo stadio Olimpico Grande Torino e poi partenza per il ritiro prepartita. Questo il probabile 11: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Soriano, Meité, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti.

UDINESE

14.55 - I friulani, archiviata la convincente vittoria contro il Chievo, questa mattina sono tornati in campo per la ripresa. L’undici iniziale ha svolto il consueto lavoro di scarico in palestra. I subentrati e i ragazzi che sono rimasti in panchina rappresentati da Vizeu, Barak, D’Alessandro, Lasagna, Coulibaly, Mallè, Machis, Wague, Ter Avest, Balic, Opoku, Pontisso si sono allenati sui campi del Bruseschi. Lo staff agli ordini di mister Velazquez ha impostato l’allenamento in due fasi. La prima caratterizzata da una serie di accelerazioni e andature mentre nella seconda largo spazio al pallone: lanci, stop, passaggi con il compagno e conclusioni in porta. La sessione è stata conclusa da una partitella a campo ridotto 6 contro 6 con la variante di un giocatore jolly a rotazione.