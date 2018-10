Serie A, live dai campi - Napoli, i convocati: ci sono Meret e Ghoulam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per quasi tutte le squadre di Serie A, in vista della nona giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

15.00 - La ripresa degli allenamenti dei felsinei è prevista per domani alle 15.30, con una seduta di lavoro a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

INTER

12.00 - Dopo il match tra Inter e Milan, Radja Nainggolan - uscito per infortunio al 30' del primo tempo - si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano: gli esami hanno confermato il trauma distorsivo della caviglia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nelle prossime settimane. Non si sono, invece, resi necessari controlli strumentali per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

15.00 - Allenamento mattutino per la Lazio, che ha calcato il campo del Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. La rosa al completo si è ritrovata il campo e ha svolto un riscaldamento atletico ed esercitazioni sul possesso palla. Successivo lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo dal primo minuto nel match di ieri con il Parma, mentre il resto del gruppo ha effettuato delle esercitazioni offensive per poi dedicarsi a dei torelli con l’ausilio delle sponde. L’allenamento di quest’oggi si è concluso con una partitella a campo ridotto vinta dai neri. Nella giornata di domani è prevista la seduta pomeridiana.

15.10 - Dopo la vittoria ottenuta sul difficile campo del Parma, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha iniziato a pensare al match di Europa League contro il Marsiglia di giovedì prossimo. Subito problemi per l'allenatore biancoceleste visto che Valon Berisha, decisivo contro i Ducali visto il calcio di rigore procurato per la successiva realizzazione dell'1-0 da parte di Immobile, non ha completato la seduta richiamando l'intervento dei sanitari per un problema alla gamba sinistra, la stessa infortunata la scorsa estate. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.

15.20 - Il Milan ha iniziato la preparazione in vista della gara in programma . La squadra si è ritrovata negli spogliatoi alle 10.30 ed è scesa in campo alle 11.00, con una mezz'ora di anticipo rispetto al programma stabilito nei giorni scorsi da Rino Gattuso. Prima parte dedicata al riscaldamento eseguita all'interno della palestra, poi squadra divisa in due gruppi: defaticante in palestra per i giocatori che sono stati impiegati con l'Inter, lavoro sul campo per gli altri componenti della rosa compresi coloro che sono entrati a partita in corso nel Derby. Per loro, attivazione muscolare sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi con una serie di torelli poi, esercitazioni sul possesso palla, a seguire lavoro tecnico e nella parte finale della seduta una partitella su campo ridotto dieci contro dieci. Un solo allenamento anche per la giornata di martedì, squadra pronta nello spogliatoio per le 11.00.

15.15 - Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno.Gli azzurri preparano il match contro il PSG di mercoledì a Parigi per la terza giornata di Champions League. Seduta sotto una fitta pioggia. La squadra ha svolto in avvio attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in lavoro tecnico con le sagome e svolgimento di gioco sul possesso palla utilizzando il pallone ufficiale della Champions. Chiusura con allenamento tecnico. Insigne ha lavorato col gruppo. Distrazione di primo grado all'adduttore sinistro. Questo l'esito degli esami medici ai quali Simone Verdi si è sottoposto questa mattina, dopo l'infortunio di sabato a Udine. L'attaccante azzurro oggi farà terapie.

Di seguito la lista dei convocati

Portieri - Ospina, Karnezis, Meret.

Difensori - Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Ghoulam.

Centrocampisti - Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik.

Attaccanti - Mertens, Callejon, Milik, Insigne.

15.25 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con doppio programma di lavoro, come d’abitudine dopo le partite. Sessione di scarico con allenamento defaticante per i calciatori reduci dalla trasferta di Bologna, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi dell’organico. Domani allenamento pomeridiano al Filadelfia, a porte chiuse.

