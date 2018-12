Serie A, live dai campi - Parma, terapie per Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

A due giorni da Empoli-Bologna, la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche, una partitella a metà campo e una sessione di calci da fermo. Sono rientrati in gruppo Mattias Svanberg, Mattia Destro e Federico Santander, i quali hanno lavorato regolarmente con i compagni.

Il Presidente Andrea Della Valle è arrivato a inizio giornata al Centro Sportivo “Davide Astori”, la visita è stata l’occasione per salutare la squadra e assistere all’allenamento.

Nel corso della mattina Andrea Della Valle ha voluto radunare per un lungo incontro staff tecnico e squadra, ribadendo la fiducia riposta nel progetto intrapreso a inizio anno e nelle persone che lo hanno condiviso e ne fanno parte a cominciare dall’allenatore Stefano Pioli.

Il Presidente non potrà seguire la squadra nella trasferta di domenica a Sassuolo poiché in partenza per l’estero e ha chiesto a tutti la massima concentrazione e determinazione in vista dell’importante impegno di campionato

Sono 24 i convocati di mister Longo per la gara contro il Napoli in programma domani, alle 15:00, allo stadio “San Paolo” di Napoli. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Sportiello, Iacobucci, Bardi.

Difensori: Ariaudo, Salamon, Capuano, Brighenti, Goldaniga, Beghetto, Zampano, Ghiglione, Molinaro.

Centrocampisti: Vloet, Cassata, Crisetig, Chibsah, Maiello, Sammarco, Soddimo.

Attaccanti: Campbell, Ciofani, Pinamonti, Perica, Ciano.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone al San Paolo per l'anticipo della 15esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e poi torello. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Differenziato per Albiol alle prese con una botta alla tibia sinistra. Raul non sarà del match.

I convocati: Ospina, Karnezis, Meret, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Younes, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa la squadra ha svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Luca Siligardi ha lavorato con i compagni. Lavoro personalizzato e terapie per Gervinho. Allenamento personalizzato per Federico Dimarco. Terapie, infine, per Pierluigi Frattali e Francisco Sierralta. Domani, sabato 8 dicembre, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14:15, Mister Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.

Allenamento mattutino per il Torino con doppio programma di lavoro: sessione defaticante per i calciatori impegnati ieri sera in Coppa Italia, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione di Walter Mazzarri. Domani rifinitura pomeridiana in preparazione alla trasferta di San Siro contro il Milan, domenica sera, e poi partenza per il ritiro prepartita.

