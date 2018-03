Serie A, live dai campi - Personalizzato per Viviano. Ljajic in gruppo

Fonte: Ha collaborato Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

14:30 - Ecco i probabili 11 che Gasperini dovrebbe mandare in campo nella sfida contro la Juventus: Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Haas, Freuler, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius.

17:00 Questa la formazione ufficiale scelta da Gian Piero Gasperini per la sfida contro la Juventus che inizierà alle 18:

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, De Roon, Haas, Gosens; Cristante, Ilicic, Gomez.

BENEVENTO

17:37 - Seduta pomeridiana per il Benevento di De Zerbi che dopo la giornata di riposo di ieri hanno ripreso la preparazione in vista della sfida salvezza contro il Cagliari, una delle ultime occasioni per poter sperare ancora nella clamorosa rimonta salvezza.

IN OTTICA CAGLIARI - Il tecnico giallorosso deve valutare sia D'Alessandro che Sandro in vista della gara di domenica, entrambi assenti per infortunio a Firenze.

BOLOGNA

14:30 - Nella settimana che conduce a Lazio-Bologna, questa mattina i rossoblù sono tornati al lavoro a Casteldebole, dove hanno svolto una seduta di allenamento con una parte di attivazione in palestra a cui è seguita una fase di esercitazioni tecnico-tattiche sul campo.

IN OTTICA LAZIO - Rientrato in gruppo Rodrigo Palacio, terapie per Andrea Poli e Riccardo Orsolini. Terapie e differenziato per Angelo Da Costa.

CAGLIARI

17.43 - Il Crotone continua la preparazione in vista della sfida contro la Roma in programma domenica alle ore 15 allo Scida. Dopo la doppia seduta di ieri per portieri e difensori, oggi è stato il turno dei centrocampisti e degli attaccanti. Nella sessione mattutina, i ragazzi sono stati impegnati in un lavoro tecnico tattico; successivamente, pranzo di gruppo e nel pomeriggio tutti in campo per svolgere attivazione, forza sulla sabbia, partite a tema e a pressione, esercitazioni situazionali (uno contro uno, due contro due e tre contro due) e conclusioni in porta.

IN OTTICA ROMA - Non hanno preso parte alla seduta di oggi Festa, Izco, Rohden e Simić. I giocatori dovranno essere valutati mentre sarà certamente assente Ante Budimir.

CHIEVO

19:25 - Doppia seduta di allenamento per il Chievo di Rolando Maran che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Milan di domenica pomeriggio.

CROTONE

16:00 - Il Football Club Crotone comunica che in data odierna il calciatore Ante Budimir è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della frattura del terzo metatarso del piede sinistro, già immobilizzato nei giorni scorsi. Budimir verrà dimesso dall’ospedale nella giornata di domani e nei prossimi giorni verrà stabilita la ripresa dell’attività sportiva.

IN OTTICA ROMA - Oltre a Budimir, Walter Zenga non potrà contare su Festa, Tumminello e Simic. Da valutare le condizioni di Rohden e Izco.

FIORENTINA

18:15 - Allenamento mattutino per la Fiorentina in vista della gara contro il Torino. Successivamente, dopo aver allungato la seduta, il tecnico viola Stefano Pioli ha annullato l'allenamento pomeridiano. Dietro a questa scelta non c'è alcuna ragione particolare, visto che era già capitata nel corso della stagione. Atteso per domani un nuovo allenamento.

GENOA

13:50 - È prevista al Centro Sportivo G.Signorini un'amichevole contro l'Inter Turku, con inizio alle ore 15. La squadra nordica, allenata dal genovese Fabrizio Piccareta, si trova in ritiro da qualche giorno tra Diano Marina e Cervo. Un’opportunità per mister Ballardini di passare in rassegna il gruppo e vedere all’opera, in un contesto probante, i giocatori attesi anche da una seduta atletica nel corso della mattinata.

IN OTTICA NAPOLI - Le indicazioni emerse dalla seduta di ieri: Cofie non convocato per il match con il Milan, ha recuperato allenandosi con i compagni. Prosegue l’iter riabilitativo Veloso, mentre Izzo ha svolto lavoro differenziato

HELLAS VERONA

16:20 - Seduta di allenamento per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in preparazione del match di domenica contro l'Atalanta. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento, passando successivamente ad esercizi sul possesso palla. La seduta si è conclusa con una serie di esercitazioni tattiche.

IN OTTICA ATALANTA - Marcel Buchel e Mattia Valoti hanno svolto tutto l'allenamento con il gruppo, mentre Jagos Vukovic ha svolto parte del lavoro con i compagni prima di proseguire con il proprio iter differenziato. Lavoro differenziato per Alessio Cerci.

INTER

14:00 - Squadra divisa in tre gruppi dopo il lavoro in palestra, con focus sul lavoro tattico: questo il report della prima seduta di allenamento odierno in vista del match di domenica contro la Sampdoria. (fonte: fcinternews)

IN OTTICA SAMPDORIA - Luciano Spalletti dovrebbe avere l'intera rosa a disposizione per il prossimo match di campionato.

JUVENTUS

14:30 - Questa è la formazione che Massimiliano Allegri dovrebbe schierare stasera nel recupero contro l'Atalanta: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic.

17:00 - Questa la formazione ufficiale scelta da Massimiliano Allegri:

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

LAZIO

14:00 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata alle 10:30 sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Riscaldamento tecnico in apertura per i biancocelesti che, successivamente, sono passati agli ordini del Prof. Ripert per svolgere delle ripetute ed alcuni circuiti. La seduta di rifinitura dei biancocelesti si è conclusa con un’ampia fase tattica in vista del match di domani con la Dinamo Kiev.

IN OTTICA DINAMO KIEV - Simone Inzaghi diramerà in giornata i convocati per la trasferta in Ucraina. Dovrebbero essere indisponibili solo Marusic e Caceres.

MILAN

14:00 - Sono Ignazio Abate e Davide Calabria i due protagonisti del bollettino medico di questa settimana. Alla vigilia della trasferta londinese di Europa League contro i Gunners, il Dott. Melegati ha fatto il punto sui problemi fisici che hanno colpito i due difensori rossoneri: per Abate si parla di una piccola lesione del soleo; per Calabria, invece, si tratta di un risentimento muscolare dell'adduttore. Ecco il dettaglio.

IN OTTICA ARSENAL - Chiuso l'allenamento di rifinitura, Mister Gattuso ha diramato l'elenco dei 19 giocatori convocati per la sfida di giovedì sera a Londra, dove i rossoneri (alle 21.05) affronteranno l'Arsenal. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

NAPOLI

14:35 - Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Genoa al San Paolo di domenica per il posticipo della 29esima giornata di Serie A (ore 20,45). Al mattino la squadra ha svolto attivazione e circuito di forza sul campo 1. Di seguito, sul campo 2, è rimasto il gruppo dei difensori che ha svolto lavoro tecnico tattico specifico. Differenziato per Chiriches. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

IN OTTICA GENOA - Maurizio Sarri dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, eccetto il solo Ghoulam.

ROMA

14:00 - Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, la Roma sta usufruendo oggi di un giorno di riposo, non sfruttato da Capradossi e Defrel che si sono recati a Trigoria per svolgere allenamento individuale. La squadra riprenderà a lavorare domani alle ore 11.00, in vista della gara contro il Crotone (fonte: vocegiallorossa).

IN OTTICA CROTONE - Saranno out solo Defrel e Karsdorp, oltre allo squalificato De Rossi.

SAMPDORIA

16:45 - Mercoledì di doppio per la Sampdoria, che ha iniziato la giornata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco con un allenamento a gruppi a base di esercizi sul campo 2 per lo sviluppo della forza e trasformazione attraverso esercitazioni tecnico-tattiche.

IN OTTICA INTER - Bartosz Bereszynski ha preso parte alla prima seduta mentre nel pomeriggio ha svolto un lavoro differenziato per la gestione del recupero agonistico. I compagni hanno invece proseguito l’opera sul campo 1 con una serie di partitelle a tema. Assente Gianluca Caprari per influenza, Jacopo Sala e Emiliano Viviano (persistente lombalgia) sono stati sottoposti a programmi personalizzati. Nel corso delle due sessioni sono stati aggregati i giovani Yassin Ejjaki, Emmanuel Ercolano, Titas Krapikas e Ognjen Stijepovic.

SASSUOLO

14:05 - Il programma di oggi prevede allenamento pomeridiano a porte chiuse.

IN OTTICA UDINESE - Letschert è l'unico infortunato, mentre saranno squalificati Berardi, Peluso e Ragusa.

SPAL

19:08 - Allenamento pomeridiano per la squadra di Semplici in vista della gara di sabato contro la Juventus.

IN OTTICA JUVENTUS - Non ci sarà sicuramente Federico Mattiello e ci sono poche possibilità anche per Marco Borriello, ancora alle prese con alcuni problemi fisici.

TORINO

17:34 - Doppia seduta per il Torino al Filadelfia, con programma equamente suddiviso tra lavoro sulla parte atletica e sessione tecnico-tattica, in preparazione alla partita di domenica contro la Fiorentina.

IN OTTICA FIORENTINA - De Silvestri e Ljajic sono rientrati in gruppo, mentre Bonifazi, Niang e Obi hanno ancora svolto allenamenti differenziati. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica, a porte chiuse.

UDINESE

19:14 - Ancora un allenamento pomeridiano per i bianconeri in vista della sfida contro il Sassuolo di domenica prossima, sfida fondamentale per i neroverdi in ottica salvezza.