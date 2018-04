Serie A, live dai campi: Roma, Kolarov recupera e parte per Liverpool

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

IN OTTICA GENOA

BENEVENTO

IN OTTICA UDINESE

BOLOGNA

15.37 - La squadra riprenderà le attività mercoledì in vista di Bologna-Milan di domenica prossima, con un allenamento a porte aperte alle 11 presso il centro tecnico “N.Galli” di Casteldebole.

IN OTTICA MILAN - Da valutare, per malanni vari, le condizioni di Vassilis Torosidis, Mattia Destro, Filip Helander, Erick Pulgar e Godfred Donsah.

CAGLIARI

IN OTTICA SAMPDORIA

CHIEVO VERONA

18.08 - Giorno di riposo per il Chievo Verona, atteso dal difficile impegno contro la Roma al Bentegodi.

IN OTTICA ROMA - Tutti a disposizione per la sfida alla Roma, in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo.

CROTONE

17.50 - Dopo aver espugnato la Dacia Arena e aver fatto ritorno a Crotone, accolti da numerosi tifosi in festa, mister Zenga ha concesso, come da programma, un giorno di meritato riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio.

IN OTTICA SASSUOLO

FIORENTINA

17.29 - Due giorni di riposo in vista della supersfida al Napoli: per i viola dunque ripresa degli allenamenti fissata per domani.

IN OTTICA NAPOLI - Fuori Cyril Thereau, ancora in dubbio, mentre è certo dell'assenza Bryan Dabo, squalificato dopo il rosso ottenuto nell'ultima sfida.

GENOA

18.02 - In mattinata Perin e compagni hanno lasciato la sede del ritiro, per effettuare il canonico risveglio neuro-muscolare al Centro Signorini, mentre gli avversari hanno sostenuto una sgambata a Bogliasco, teatro della rifinitura già ieri. Tutti e 23 i convocati hanno portato a termine il programma, prima di fare rientro in albergo dove nel pomeriggio è fissata una riunione, prima del trasferimento allo stadio.

IN OTTICA ATALANTA - Da valutare dopo la gara di stasera.

HELLAS VERONA

12.45 - Seduta di rifinitura per i gialloblù nel ritiro di Genova, presso il Centro Sportivo 'G. Mugnaini', in vista della sfida di questa sera contro il Genoa (ore 20.45) allo stadio 'Ferraris'. Riscaldamento e torelli per cominciare l'allenamento, terminato successivamente con una serie di esercitazioni tattiche.

IN OTTICA SPAL Da valutare dopo la sfida di stasera.

INTER

IN OTTICA JUVENTUS

JUVENTUS

15.47 - Di seguito il comunicato sulle condizioni di Giorgio Chiellini, infortunatosi durante la gara di ieri contro il Napoli: "Giorgio Chiellini è stato sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali, a seguito dell’infortunio patito nel corso della gara di ieri sera, per quale è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Dagli accertamenti esperiti – con le cautele del caso dovute alla precocità dell’effettuazione degli stessi - è emersa la presenza di una lesione al bicipite femorale, in sede pre-inserzionale al ginocchio sinistro. Il calciatore sarà necessariamente sottoposto a ulteriori controlli e ha già iniziato il percorso delle terapie del caso".

IN OTTICA INTER - Detto di Giorgio Chiellini, in casa bianconero rimangono da valutare le condizioni di Stefano Sturaro e Claudio Marchisio, mentre è già certo il forfait di Mattia De Sciglio.

LAZIO

16.30 - Allenamenti che riprenderanno mercoledì per la Lazio, con Simone Inzaghi che ha concesso due giorni di riposo ai suoi.

IN OTTICA TORINO - Out Lucas Leiva nella prossima gara, col brasiliano che ha preso il giallo necessario a far scattare la diffida. Da valutare Marco Parolo, uscito durante la gara vinta contro la Sampdoria, mentre è ancora lontano dal rientro Patric.

MILAN

16.20 - I rossoneri si sono ritrovati a Milanello in mattinata per iniziare l'allenamento delle 11.00. Assente capitan Bonucci che è volato a Roma per un incontro tra arbitri, allenatori e capitani (per il Milan presente anche Luigi Riccio, vice di Gattuso, oltre al Team Manager, Andrea Romeo). La seduta odierna, che si è svolta sul campo rialzato, è iniziata con una prima parte dedicata al lavoro fisico-aerobico: circa trenta minuti di corsa sul perimetro intervallati da una serie di esercitazioni tecniche con l'obiettivo di migliorare le performance sotto sforzo. La seduta è proseguita con il gruppo diviso in due per lavorare sul possesso palla con un esercizio a uno o più tocchi. In chiusura una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA BOLOGNA - Alessio Romagnoli, Andrea Conti e Hakan Calhanoglu non sono ancora a posta e difficilmente giocheranno contro il Bologna.

NAPOLI

Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domenica al Franchi per il posticipo della 35esima giornata di Serie A.

IN OTTICA FIORENTINA - Fuori il solo Faouzi Ghoulam, che non giocherà quindi contro i viola.

ROMA

17.35 - Di seguito i calciatori convocati dall'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco in vista della sfida di domani contro il Liverpool, andata delle semifinali di Champions League.

Portieri - Alisson Becker, Romagnoli, Skorupski.

Difensori - Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Manolas.

Centrocampisti - Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson.

Attaccanti - Perotti, Dzeko, Schick, Ünder, El Shaarawy.

IN OTTICA CHIEVO VERONA

SAMPDORIA

IN OTTICA CAGLIARI

SASSUOLO

IN OTTICA CROTONE

SPAL

15.57 - Dopo l’impegno casalingo con la Roma, i biancazzurri riprenderanno ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 24 aprile in vista del confronto in trasferta contro l’Hellas Verona in programma domenica 29 aprile.

IN OTTICA HELLAS VERONA - Filippo Costa e Marco Borriello sono ancora out per la sfida contro gli scaligeri.

TORINO

14.56 - La squadra di Mazzarri riprenderà domani gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Il programma di martedì 24 aprile prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

IN OTTICA LAZIO - Da valutare le condizioni di Iago Falque così come Joel Obi, Lyanco e Antonio Barreca.

UDINESE