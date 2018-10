Serie A, live dai campi - Roma, Perotti in gruppo. Zaza migliora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della nona giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

16.38 - Continua la preparazione dei nerazzurri in vista di ChievoVerona-Atalanta, in programma allo stadio Bentegodi domenica alle ore 15. Alla seduta d'allenamento, condotta al mattino da mister Gian Piero Gasperini, hanno preso parte anche Barrow e Bettella, rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali, che si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo. Masiello, Tumminello e Varnier hanno proseguito con i rispettivi lavori di recupero.

16.40 - A Casteldebole, a tre giorni da Bologna-Torino, sono rientrati tutti i Nazionali riprendendo i lavori in vista della gara di domenica. Al gruppo, per una serie di esercitazioni tattiche e una partitella a tre quarti di campo, si sono riuniti anche Diego Falcinelli e Riccardo Orsolini, mentre Orji Okwonkwo ha proseguito gli allenamenti differenziati. Terapie per Federico Mattiello e Ladislav Krejci.

17.57 - Seduta mattutina per il Cagliari in vista del confronto di domenica allo stadio “Franchi” contro la Fiorentina. Al termine dell’attivazione a secco, i rossoblù si sono concentrati sulle prove per i calci piazzati. Quindi, la parte tattica della sessione con lavoro sulla fase difensiva a reparto, seguita da una partitella a metà campo. Infine, esercitazioni tecniche sui tiri in porta e lavoro tecnico individuale. Differenziato per Diego Farias, Ragnar Klavan e Charalampos Lykogiannis.

17.52 - Tre giorni alla ripresa della Serie A TIM, i gialloblù continuano a lavorare a Veronello per preparare al meglio la partita contro l’Atalanta, in programma domenica 21 ottobre alle 15.00 allo stadio Bentegodi.

15.45 - Mattinata di lavoro per i giallazzurri al ‘Mancini Park Hotel’. Dopo il consueto riscaldamento, la squadra é scesa in campo per un test in famiglia. Tornato dalla Nazionale Joel Campbell. Non ha preso parte all’allenamento Hallfredsson, fermato da una tendinosi rotulea al ginocchio destro, che non gli ha permesso nei giorni scorsi di scendere in campo con la Nazionale. Lavoro a parte per Perica e Krajnc, così come Ardaiz che continua le terapie. La squadra si allenerà domani mattina.

17.34 - Ultime sulle condizioni di Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, direttamente da Sky Sport. L’uruguaiano, tornato dalla nazionale con un problema alla coscia destra, resta in dubbio per il derby contro il Milan. L'affaticamento, infatti, sarà valutato di giorno in giorno.

17.23 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, è scesa in campo alle ore 15:30 presso il Centro Sportivo di Formello. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla dopo esser stati divisi in due gruppi. L’allenamento si è concluso con un’ampia fase tattica in vista di Parma-Lazio.

15.15 - Continua la preparazione della Roma in vista dell'anticipo di sabato contro la SPAL. Dopo un inizio in sala video per analizzare le tattiche da adottare, la squadra è scesa in campo per un riscaldamento con torello, seguito da una lunga parte tattica. Buone notizie per Di Francesco, con Pastore che si è allenato con il gruppo. Al contrario, proseguono il lavoro individuale, ma in campo, De Rossi e Kolarov. Terapie per gli infortunati Perotti e Karsdorp. Infine, una parte dei reduci dai match con le nazionali ha lavorato a parte.

15.48 - La Sampdoria è al completo. Con il ritorno di Vid Belec tutti i nazionali sono rientrati al quartier generale del “Mugnaini” di Bogliasco, dove i blucerchiati sono stati sottoposti ad una seduta mattutina a gruppi tra palestra, forza e tattica. Una seduta alla quale – oltre a Vasco Regini – non hanno partecipato Joachim Andersen, Vid Belec, Jakub Jankto, Dawid Kownacki e Gabriele Rolando, impegnati in lavori singoli di scarico, e sono stati aggregati ben nove Primavera: Mohamed Bahlouli, Leonardo Benedetti, Lorenzo Boschini, Axel Campeol, Yassin Ejjaki, Tommaso Farabegoli, Matteo Raspa, Ognjen Stijepovic e Jamie Yayi Mpie.

15.44 - Giornata di allenamento per la SPAL in vista della gara di sabato contro la Roma. Queste le foto postate dal club estense su Twitter:

Le immagini dell'allenamento mattutino della SPAL - 1^ parte#ForzaSPAL pic.twitter.com/XvhVMDemUp — SPAL (@spalferrara) 18 ottobre 2018

Le immagini dell'allenamento mattutino della SPAL - 2^ parte#ForzaSPAL pic.twitter.com/v7Z41LIz6V — SPAL (@spalferrara) 18 ottobre 2018

17.12 - Sessione tecnico-tattica pomeridiana per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica a Bologna. Gruppo dei nazionali al completo dopo il rientro di Aina e Rincon. Ancora lavoro personalizzato per Ansaldi, mentre Zaza ha svolto parte del programma odierno con la squadra. Domani allenamento pomeridiano, a porte chiuse.

