Serie A, live dai campi - Seduta e autografi per CR7. Atalanta già in campo

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.26 - Archiviata la vittoria sul Frosinone, l'Atalanta è già tornata al lavoro questa mattina per preparare l'andata dei play-off di UEFA Europa League 2018-2019 che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Copenaghen giovedì al Mapei Stadium di Reggio Emilia (fischio d'inizio alle ore 20). Carichi di lavoro differenziati in base al minutaggio di ieri per Gomez e compagni. A parte Palomino e Tumminello. Domani è prevista una seduta di allenamento a porte chiuse al Centro Bortolotti che precederà la partenza per il ritiro di Reggio Emilia.

BOLOGNA

20.15 - Seduta pomeridiana di allenamento per i rossoblù in vista della gara contro il Frosinone di domenica. Dopo una fase iniziale di riscaldamento la squadra ha svolto una serie di partitelle a tema poi il lavoro è proseguito per gruppi: lavoro di potenza aerobica per i giocatori impiegati in campo domenica scorsa contro la Spal, amichevole contro la Primavera per gli altri. Destro ha lavorato in parte con il gruppo, terapie per Donsah e lavoro differenziato per Santander per i postumi di una contusione alla coscia destra rimediata nel corso della gara contro la Spal. Hanno interrotto l’allenamento Valencia a causa di una distorsione alla caviglia destra e Paz per un trauma di gioco che verrà valutato nei prossimi giorni. Domani la preparazione della squadra proseguirà con una doppia seduta di allenamento a porte aperte alle 10 e alle 17,30 sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.

CAGLIARI

20.20 - La squadra rossoblù ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio ad Asseminello. Prima seduta con la squadra per il neo acquisto Ragnar Klavan, presentato oggi in conferenza stampa. Sotto una pioggia battente, i rossoblù sono scesi in campo per svolgere la fase di attivazione con esercizi di mobilità fra gli ostacoli. A seguire, esercitazione sulla fase difensiva a squadre contrapposte e partita a tema a metà campo. In chiusura lavoro di potenza aerobica a gruppi. Personalizzato per Rafael, out Luca Ceppitelli. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

CHIEVO VERONA

19.34 - Con la seduta pomeridiana odierna è iniziata ufficialmente la settimana che porterà alla gara con la Fiorentina, match in programma domenica 26 agosto alle ore 20.30 e valido per la seconda Giornata del campionato di Serie A.

Mister Lorenzo D’Anna, assieme al suo staff, ha fatto svolgere alla squadra il seguente programma:

- Mobilità

- Riscaldamento tecnico

- Possessi palla in posizione

- Possessi palla e partita a campo ridotto

- Lavoro di potenza aerobica

Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento, al mattino con inizio alle ore 11.00 mentre al pomeriggio alle ore 17.

EMPOLI

17.35 - Azzurri domani di nuovo in campo: in programma una doppia seduta di allenamento (con inizio alle 10.30 e alle 17.30) al Sussidiario

FIORENTINA

17.22 - Allenamento all'ora di pranzo per la Fiorentina che si prepara per la sua prima partita di campionato contro il Chievo Verona al Franchi. Domani la squadra di Pioli giocherà invece una partita amichevole contro l'Arezzo dove il tecnico proverà la formazione che esordiràin Serie A.

FROSINONE

20.20 - Subito in campo i giallazzurri per preparare il match di domenica contro il Bologna. Scarico per chi è sceso in campo ieri - riporta il sito ufficiale del club - partitella per il resto di gruppo. Per domani prevista una doppia seduta di allenamento alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino.

GENOA

19.28 - Ripresa degli allenamenti per il Genoa. Sotto la direzione del tecnico Ballardini, il team ha svolto un programma basato su esercitazioni a campo ridotto, poi grande e su partitelle a tema con focus sul possesso palla, in mezzo alla calura non mitigata dall’orario tardivo. I preparatori hanno curato nel dettaglio i riflessi atletici, a margine dei rituali controlli in infermeria di inizio settimana. Medeiros non ha preso parte alle partitelle, mentre Mazzitelli ha svolto un programma personalizzato a titolo precauzionale. Non hanno partecipato alla sessione collettiva Lisandro Lopez, vicino al rientro, Romero e Sandro. Mercoledì a Villa Rostan è prevista una doppia sessione a porte chiuse.

INTER

JUVENTUS

16.30 - Allenamento mattutino per la Juventus che ha svolto la seduta del giorno alla Continassa, al termine della quale Cristiano Ronaldo si è soffermato con i circa 300 tifosi presenti per foto e autografi.

LAZIO

17.20 - Doppia seduta di lavoro in programma oggi per i biancocelesti, che alle ore 10 si sono ritrovati sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello per l’allenamento mattutino. Iniziale riscaldamento per il pacchetto arretrato, che successivamente si è dedicato ad un’ampia fase tattica. I calciatori offensivi della rosa, invece, hanno prima svolto un lavoro specifico in area tecnica e successivamente esercizi di natura atletica sul terreno di gioco. Alle 18 è in agenda l’allenamento pomeridiano.

MILAN

17.45 - Per i rossoneri di Mister Gattuso era in programma un solo allenamento, al mattino, per la giornata di martedì. La squadra si è ritrovata nello spogliatoio alle 10.30. Inizio del lavoro sul campo ribassato dov'è c'è stata un'esercitazione sul possesso palla con le mani, il tutto all'interno del cerchio di centrocampo. A seguire una serie di allunghi per terminare la parte di attivazione muscolare. La sessione è proseguita con il Diavolo diviso in due gruppi: il primo si è spostato sul rialzato per curare la tattica, incentrata soprattutto sulla fase difensiva; nel frattempo il secondo è rimasto impegnato a livello fisico-atletico attraverso delle ripetute sui 10 metri. La squadra, poi, si è riunita per svolgere una partitella - su campo ridotto - focalizzata in particolare sul possesso; per finire spazio allo stretching.

NAPOLI

16.43 - Doppia seduta per il Napoli a Castelvolturno. Al mattino la squadra ha svolto esercici di prevenzione infortuni in avvio. Di seguito lavoro di forza sul campo. Successivamente lavoro tattico e chiusura con esercitazioni su calci da fermo.

18.52 - Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra ha svolto riscaldamento in avvio poi lavoro di possesso palla con la squadra schierata a tutto campo. Di seguito seduta tecnico tattica con il gruppo diviso sulle due metà campo. Chiusura con serie di partitine 5 contro 5.

PARMA

19.32 - Inizia ufficialmente l'avventura gialloblucrociata di Gervais Lombe Yao Kouassi, in arte Gervinho, la freccia ivoriana ex Roma. Il calciatore, infatti, ha pubblicato poco fa, tramite il suo account ufficiale su Instagram, una storia che lo vede protagonista. L'hashtag dice tutto: #firsttraining per il giocatore africano, probabilmente il colpo mediatico più importante della campagna acquisti del Parma. Anche dalle sue giocate passerà la salvezza dei crociati: per ora, questo pomeriggio ha dato i primi calci al pallone con la sua nuova maglia.

ROMA

17.48 - Dopo la vittoria contro il Torino, per la Roma è tempo di tornare ad allenarsi in vista del match contro l'Atalanta, in programma lunedì sera alle 20.30. Chi ha giocato contro i granata ha svolto lavoro differenziato mentre il programma, per il resto del gruppo, prevede palestra, attivazione muscolare, lavoro tecnico-tattico e partitella finale. Allenamento individuale per Diego Perotti.

SAMPDORIA

20.32 - Prima in blucerchiato per Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, i due ultimi arrivati hanno svolto in mattinata il primo allenamento agli ordini di Marco Giampaolo, che hanno entrambi riabbracciato dopo la comune esperienza a Empoli. Gastón Ramírez ha regolarmente lavorato con il gruppo nel corso della seduta a base di riscaldamento fisico e tecnico, esercitazioni atletiche con palla, partitella finale, alla quale sono stati aggregati i giovani Simone Giordano e Daouda Peeters. Nicola Murru ha seguito un programma individuale sul campo mentre Dennis Praet ha diviso il proprio lavoro riabilitativo tra palestra e piscina. Iter di recupero anche per Vasco Regini. Domani, mercoledì, lo staff ha fissato una doppia sessione.

SASSUOLO

20.40 - Dopo il successo di domenica sera sull'Inter, il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci in vista della seconda giornata di Serie A che vedrà i neroverdi impegnati al Sardegna Arena contro il Cagliari, match in programma domenica sera 26 agosto alle ore 20,30. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, lavori metabolici a secco, e partitelle a tema a campo ridotto. Lavoro differenziato per Federico Peluso. Domani la squadra sosterrà una doppia seduta sempre al Ricci.

SPAL

TORINO

18.47 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con doppio programma: sessione di scarico per i giocatori reduci dal match contro la Roma, allenamento tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. Lavoro differenziato per De Silvestri e Izzo, usciti anzitempo domenica sera; sessione personalizzata per Edera, mentre Niang ha smaltito l’affaticamento muscolare alla coscia e ha lavorato regolarmente con i compagni. Domani doppio allenamento, a porte chiuse.

