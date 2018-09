Serie A, live dai campi - Si ferma Douglas Costa. Inter, convocato Lautaro

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

17.20 - Nel pomeriggio di oggi la preparazione della squadra per la gara contro la Roma è continuata con una serie di esercitazioni tattiche, prove di movimenti d’attacco e di palle inattive.

IN OTTICA ROMA - Nehuen Paz ha svolto tutta la seduta con i compagni; allenamento differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Filip Helander e Godfred Donsah.

CAGLIARI

15.30 - Tra i convocati per la trasferta di Parma c’è anche Castro, che ha smaltito l’attacco febbrile. Il Cagliari si reca in Emilia con l’obiettivo di far bene e migliorarsi, contro una squadra che vive un momento magico dopo la vittoria di San Siro. Il tecnico rossoblù Rolando Maran ha ribadito in conferenza stampa: "Dobbiamo avere lucidità agonistica, spirito di sacrificio, il tutto unito alle idee che devono dare spessore alle nostre prestazioni"

IN OTTICA PARMA - Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Rolando Maran per la gara di domani pomeriggio:

Portieri: Daga, Cragno, Aresti

Difensori: Pajac, Andreolli, Klavan, Pisacane, Padoin, Lykogiannis, Faragò, Srna, Romagna

Centrocampisti: Dessena, Bradaric, Cigarini, Barella, Ionita, Castro

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Farias, Sau, Pavoletti

CHIEVO VERONA

15.36 - Mancano due giorni alla quinta sfida di campionato contro l'Udinese e prosegue senza sosta la preparazione dei gialloblù sui campi di Veronello. La seduta di questa mattina è iniziata con un torello e con dei lavori di agilità. A seguire il mister del Chievo Verona Lorenzo D’Anna ha impostato l’allenamento su una partita tattica per poi concludere con una serie di combinazioni e tiri in porta. Domani la squadra svolgerà la consueta rifinitura tecnica pre partita al mattino a porte chiuse.

IN OTTICA UDINESE - Luca Rossettini è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con la squadra mentre Bostjan Cesar e Filip Djordjevic hanno svolto un allenamento differenziato.

EMPOLI

L'Empoli giocherà questa sera (ore 20.30) contro il Sassuolo nell'anticipo del quinto turno di Serie A. Si attendono le formazioni ufficiali.

FIORENTINA

FROSINONE

15.54 - Esercitazioni tecnico tattiche per i giallazzurri che questa mattina si sono allenati a Ferentino. Domani alle 11:00 è in programma la seduta di rifinitura alla Città dello Sport.

IN OTTICA JUVENTUS - Soddimo è tornato in gruppo, terapie per Ardaiz.

GENOA

17.29 - La seduta di allenamento di venerdì, con i giovani Bellich, Ceijas e Simeoni, è stata connotata da sviluppi tattici e attraversata da esercitazioni specifiche, prove di sincronizzazione dei movimenti e partitelle funzionali agli schemi, a margine degli straordinari timbrati dai portieri.

IN OTTICA LAZIO - Hanno seguito un iter personalizzato i giocatori alle prese con la riabilitazione.

INTER

16.00 - Seduta mattutina della vigilia quest'oggi ad Appiano Gentile, dove Mauro Icardi e compagni stanno ultimando gli ultimi preparativi prima del match contro la Sampdoria. Nel menù di giornata spazio agli esercizi a corpo libero, andature e scatti più lungo focus tattico sullo sviluppo della manovra. Partitella, quindi ancora tattica sui calci piazzati.

IN OTTICA SAMPDORIA - Questi i convocati dell'Inter per la trasferta di domani contro la Sampdoria a Genova. C'è Lautaro Martinez, out Vrsaljko:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamopah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Brozovic.

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita, Politano, Perisic, Candreva.

JUVENTUS

15.40 - I bianconeri, dopo la giornata di scarico di ieri, si sono allenati questa mattina allo Juventus Training Center in Continassa a ranghi uniti, lavorando su tecnica e possesso palla.

IN OTTICA FROSINONE - Dopo l'infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso.

LAZIO

16.17 - La rosa al completo si è ritrovata il campo e ha svolto un riscaldamento atletico con successive esercitazioni sul possesso palla. Successivo lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo dal primo minuto nel match di ieri con l'Apollon, mentre il resto del gruppo ha svolto delle esercitazioni offensive a metà campo per poi effettuare dei torelli con l’ausilio delle sponde. L’allenamento di quest’oggi si è concluso con una partitella a campo ridotto vinta dai verdi. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura.

IN OTTICA GENOA - Le ultime indiscrezioni danno a Correa delle chance per partire dal primo minuto (al posto di Luis Alberto). Berisha ha svolto in gruppo quasi l’intera seduta di ripresa. Per il suo rientro però si procede con cautela, non si rischierà nulla: il kosovaro non verrà convocato con il Genoa, le chance aumentano per il turno infrasettimanale di mercoledì con l’Udinese. Out Felipe Luiz e Radu.

MILAN

17.35 - I rossoneri, rientrati in tarda nottata dal Lussemburgo, sono tornati ad allenarsi stamattina a Milanello, dove si sono ritrovati alle 11.00 in spogliatoio per iniziare il lavoro in vista della partita di domenica (18.00) a San Siro contro l'Atalanta. La squadra, pronta in palestra alle 11.30, ha effettuato la prima parte dedicata all'attivazione muscolare. Chi ha giocato in Europa League è rimasto all'interno delle stessa per una sessione defaticante, invece il resto della rosa si è spostata in campo. Torello in avvio al quale ha partecipato anche Mister Gattuso, poi una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi; a seguire una sequenza di scatti con cambi di direzione utilizzando le sagome. Dopo il gruppo si è spostato sul campo esterno dove, terminate alcune esercitazioni tecniche, ha svolto una serie di partitelle a tema. Infine spazio allo stretching.

IN OTTICA ATALANTA - In vista della sfida contro l'Atalanta l'unico ballottaggio è quello che riguarda il compagno di Alessio Romagnoli al centro della difesa: Mattia Caldara dovrebbe essere favorito su Musacchio, visto anche il lieve trauma cranico subito dall'argentino contro il Cagliari.

NAPOLI

17.38 - Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il "lunch match" contro il Torino di domenica alle ore 12.30 all'Olimpico per la quinta giornata di Serie A. La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio. Di seguito lavoro sul possesso palla. Successivamente partitina con le porte piccole. Chiusura con partita area-area. Chiriches, come da programma, prosegue il lavoro seguendo la tabella personalizzata di recupero.

IN OTTICA TORINO - Valutazioni in corso a Castel Volturno, Carlo Ancelotti sta pensando alla formazione da schierare: tra i vari dubbi, c'è anche quello tra i pali. Con la Fiorentina ha giocato Karnezis, con la Stella Rossa Ospina e adesso chi gioca in campionato? Rispetto alla giornata di ieri, stanno salendo le quotazioni dell'estremo difensore colombiano, al momento in vantaggio nel ballottaggio col collega ex Watford.

PARMA

16.28 - Dopo l'allenamento odierno, il Parma ha diramato il consueto report medico. Grassi ha iniziato a lavorare parzialmente con i compagni, e precauzionalmente proseguirà durante il fine settimana un programma di lavoro specifico a Collecchio. Scozzarella assieme a Biabiany, Dezi e Munari proseguono il i rispettivi programmi di recupero, svolgendo lavori personalizzati.

IN OTTICA CAGLIARI - Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti 23 calciatori:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, B. Alves, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta;

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Rigoni, Stulac;

Attaccanti: Ceravolo, Ciciretti, Da Cruz, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.

ROMA

17.40 - La Roma è scesa in campo a Trigoria, per l'allenamento mattutino in vista del match contro il Bologna, in programma domenica ore 15.00 allo stadio Renato Dall'Ara. La squadra ha passato alcuni minuti in sala video per studiare gli avversari, una volta scesa in campo ha svolto il consueto torello, l'attivazione muscolare e un focus tattico.

IN OTTICA BOLOGNA - Mister Di Francesco ha potuto con il gruppo al completo, anche se restano dubbi sulle condizioni di Pastore.

SAMPDORIA

SASSUOLO

Il Sassuolo giocherà questa sera (ore 20.30) contro l'Empoli nell'anticipo del quinto turno di Serie A. Si attendono le formazioni ufficiali.

SPAL

TORINO

17.50 - Allenamento pomeridiano per il Torino allo stadio Olimpico con una seduta tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica contro il Napoli (calcio d’inizio ore 12.30). L’allenatore Mazzarri dirigerà domani mattina la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita.

IN OTTICA NAPOLI - Terapie per Iago Falque, lavoro differenziato per De Silvestri e Soriano.

UDINESE

17.51 - Seduta mattutina che comincia in palestra con lavoro di recupero e prevenzione. L'allenamento si è trasferito sul campo dove lo staff di mister Velazquez ha diviso la squadra in due gruppi. Il primo composto da Stryger, Mandragora, Nuytinck, Balic, Ekong, Barak e Lasagna ha effettuato diverse serie di progressioni. Al termine degli esercizi il solo Rolando è stato impegnato negli scatti. Opoku, Coulibaly, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu e Malle invece si sono sfidati in una partita di calcio tennis. I giocatori che non hanno lavorato in campo hanno continuato la sessione in palestra.