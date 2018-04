Serie A, live dai campi: solo infiammazione per Calhanoglu, niente rottura

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

ATALANTA

16.23 - Dopo la vittoria di ieri sul campo del Benevento, i nerazzurri hanno già iniziato a preparare la sfida con il Torino, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 15.

Mister Gasperini, questa mattina, ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia sottoponendo i calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio di ieri. Allenamento defaticante per chi ha giocato; esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitella per gli altri.

Programma personalizzato per Ilicic, Palomino, Rizzo e Spinazzola.

IN OTTICA TORINO - Leonardo Spinazzola è out per un fastidio al ginocchio, Josip Ilicic per lo stesso motivo e anche Josè Palomino sembra difficilmente recuperabile per la prossima domenica. Medesimo discorso per Luca Rizzo.

BENEVENTO

IN OTTICA MILAN

BOLOGNA

16.38 - Rientrati in tarda mattinata da Genova, questo pomeriggio i rossoblù sono tornati al lavoro in vista dell’imminente gara di Cagliari: seduta di scarico per i titolari del Ferraris, allenamento atletico sul campo per gli altri. Ladislav Krejci è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, Erick Pulgar ha proseguito le terapie e l’allenamento differenziato. Terapie per Vasilis Torosidis, Mattia Destro e Godfred Donsah. Andrea Poli e Rodrigo Palacio hanno svolto un programma di lavoro personalizzato per lievi affaticamenti.

IN OTTICA CAGLIARI - Andrea Poli e Rodrigo Palacio sembrano essere recuperabili, mentre possibile turno di riposo per Mattia Destro e Godfred Donsah. Out per almeno altre due settimane Vasilis Torosidis, così come Erick Pulgar.

CAGLIARI

IN OTTICA BOLOGNA

CHIEVO VERONA

16.04 - Subito in campo questa mattina a Veronello i gialloblù dopo il match giocato ieri sera nel turno infrasettimanale contro la Spal per preparare la sfida di domenica contro l’Inter. La squadra ha iniziato a lavorare in palestra, con esercizi di scarico per chi ha disputato la partita di ieri mentre chi non ha giocato ha svolto dei lavori di forza e elasticità. A seguire i gialloblù si sono trasferiti in campo, dove, dopo un’iniziale esercitazione sulla rapidità e su accelerazioni sul breve, chi non è sceso in campo ieri ha svolto una partita alternata a un lavoro di resistenza alla velocità in linea.

IN OTTICA INTER - Nessuno squalificato o infortunato ad oggi per la sfida ai nerazzurri.

CROTONE

IN OTTICA UDINESE

FIORENTINA

13.30 - Fiorentina subito in campo la gara di ieri contro la Lazio, si pensa già alla sfida al Sassuolo. Gruppo diviso tra giocatori che ieri hanno giocato, impegnati in palestra, mentre chi non è stato impegnato è stato schierato sul campo per delle partitelle sul breve.

IN OTTICA SASSUOLO - Marco Sportiello è il sicuro assente per squalifica, visto il rosso rimediato nella gara contro la Lazio. Recupero impossibile anche per Milan Badelj, mentre Simone Lo Faso ha chiuso anzitempo il proprio campionato. Da valutare Cyril Thereau, rimasto fuori per noie muscolari dall'ultima gara interna.

GENOA

IN OTTICA HELLAS VERONA

HELLAS VERONA

IN OTTICA GENOA

INTER

13.00 - Brutte nuove dopo il successo sul Cagliari, in particolare per Gagliardini: “Risonanza magnetica per Roberto Gagliardini questa mattina all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio avvenuto nel primo tempo della partita contro il Cagliari - Si legge sul sito dell'Inter - L'esame ha evidenziato una lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate di settimana in settimana".

IN OTTICA CHIEVO VERONA - Out Roberto Gagliardini, come detto, rimane in dubbio anche Matias Vecino, per i problemi muscolari di questa settimana.

JUVENTUS

IN OTTICA NAPOLI

LAZIO

14.40 - Seduta di scarico per i biancocelesti che sono stati impiegati dal primo minuto nella sfida di ieri, lavoro completo per il resto del gruppo che, inizialmente, ha svolto un riscaldamento tecnico. Successivamente i biancocelesti hanno preso parte ad una lunga serie di esercitazioni sul possesso palla, prima di chiudere l’allenamento con la consueta partitella finale a campo ridotto.

IN OTTICA SAMPDORIA - Sicuramente out Patric, che non ha partecipato alla sfida di Firenze. Da valutare Marco Parolo, che ieri ha saltato la sfida alla Fiorentina per un problema accusato in riscaldamento.

MILAN

16.27 - In merito alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, ieri non schierato da Rino Gattuso all'Olimpico di Torino, da quello che si è appreso gli esami hanno dato esito negativo. Si tratta soltanto di un'infiammazione al ginocchio, non c'è quindi alcuna lesione.

16.42 - Gli undici titolari della hanno lavorato in palestra per il consueto allenamento defaticante post-partita. In campo gli altri componenti della rosa che, dopo una serie di ripetute sul lato corto del campo con variazioni di ritmo, hanno effettuato un lavoro fisico-atletico. In seguito, il gruppo ha svolto degli esercizi di agilità e velocità tra gli ostacoli bassi, prima di terminare la seduta con alcuni di giri di campo.

IN OTTICA BENEVENTO - Detto di Hakan Calhanoglu, che difficilmente sarà in campo per la sfida al Benevento, saranno fuori anche Alessio Romagnoli e Andrea Conti. Per quest'ultimo il campionato pare essere già finito.

NAPOLI

16.45 - Allenamento mattutino. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro l'Udinese hanno svolto lavoro rigenerate e scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione e partitina 8 contro 8.

IN OTTICA JUVENTUS - Ancora out Faouzi Ghoulam: la frattura della rotula non gli consentirà di partecipare alla sfida Scudetto.

ROMA

16.47 - La squadra, che ha ritrovato in gruppo Perotti, si è allenata prima in palestra e successivamente si è spostata in campo per un lavoro atletico e per alcune esercitazione tattiche. La seduta è terminata con una partitella. Individuale per Defrel e Karsdorp.

IN OTTICA SPAL - Diego Perotti è a disposizione, mentre Gregoire Defrel e Rick Karsdorp sono ancora fuori causa.

SAMPDORIA

13.36 - Sotto il caldo sole di Bogliasco, la Sampdoria si è rimessa in moto in vista della Lazio. Lo ha fatto a due velocità, in due differenti gruppi, come di consueto per la seduta post-partita: da una parte i maggiormente impiegati con il Bologna, alle prese con un allenamento di scarico tra palestra, terapie e fisioterapia; dall’altra il resto della rosa, che ha svolto una sessione completa sul campo 2 del “Mugnaini”. Nicola Murru ha proseguito il proprio iter riabilitativo.

IN OTTICA LAZIO - Campionato finito per Nicola Murru, vittima di una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro.

SASSUOLO

IN OTTICA FIORENTINA

SPAL

IN OTTICA ROMA

TORINO

14.02 - Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma di lavoro: sessione di scarico per i calciatori impegnati ieri sera nel turno infrasettimanale di campionato, partita contro una selezione delle giovanili per gli altri elementi a disposizione del tecnico Mazzarri. Barreca ha interrotto anzitempo l’allenamento per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Da valutare anche Iago Falque per una sofferenza all’adduttore della coscia sinistra e Obi per il problema muscolare alla coscia sinistra accusato nel match di ieri sera. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica, in preparazione alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, a porte chiuse.

IN OTTICA ATALANTA - Come detto, Iago Falque e Joel Obi sono usciti acciaccati dalla gara contro il Milan: entrambi verranno valutati, mentre Lyanco ha concluso il campionato e Vanja Milinkovic-Savic appare difficilmente recuperabile per domenica.