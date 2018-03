Serie A, live dai campi - Torino, distorsione al ginocchio per Acquah

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

I nerazzurri hanno sostenuto oggi, giovedì 22 marzo, una seduta di allenamento al mattino.

Erano naturalmente assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali mentre Mattia Caldara ha lavorato a parte, per lui allenamento differenziato.

BENEVENTO

La pioggia incessante ha impedito il regolare svolgimento degli allenamenti di Sandro e compagni. Mister De Zerbi, infatti, dopo la mattinata di lavoro caratterizzata da esercitazioni atletiche e situazioni tecnico-tattico, si è visto costretto ad annullare la sessione pomeridiana. Ha proseguito il personale programma di recupero Iemmello.

BOLOGNA

I rossoblù sono tornati al lavoro questa mattina a Casteldebole, con una serie di esercitazioni tecniche e prove tattiche, insieme ad alcuni elementi della formazione Primavera. Seduta differenziata per Angelo Da Costa, Riccardo Orsolini e Andrea Poli. Emil Krafth rientrerà in serata a Bologna dalla Svezia a causa di un fastidio alla schiena che sarà valutato dallo staff medico.

CAGLIARI

Rossoblù impegnati oggi in una doppia seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini: i ragazzi di mister Lopez lavorano in vista della sfida di sabato 31 marzo contro il Torino (Sardegna Arena, ore 15). Sessione del mattino dedicata alla forza: prima in palestra e poi in campo, dove il gruppo ha svolto una serie di esercizi sui cambi di direzione. Nel pomeriggio riscaldamento tecnico, esercitazioni sul possesso palla a campo ridotto e partita tattica. La seduta si è conclusa con una partitella. Assenti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, tutti a disposizione gli altri calciatori a eccezione di Luca Cigarini: il centrocampista ha proseguito il piano di recupero personalizzato.

CHIEVO

La squadra, agli ordini di mister Rolando Maran, ha sostenuto una seduta di allenamento pomeridiana.

CROTONE

Doppia sessione di lavoro per il Crotone di Zenga.

Dopo aver ripreso la preparazione nel pomeriggio di ieri, i rossoblù hanno sostenuto due allenamenti quest’oggi al centro sportivo sotto una fitta e intensa pioggia: al mattino seduta basata, dopo l’attivazione, sul lavoro tecnico; dopo il pranzo collettivo, di nuovo sul terreno di gioco dell’Antico Borgo per svolgere attivazione, forza sulla sabbia, tiri in porta e partitine a pressione.

Izco, come da programma, ha lavorato col gruppo al mattino e ha svolto differenziato nel pomeriggio; terapie per Markovic, Nalini e Rohden.

FIORENTINA

La Fiorentina informa che a partire da domani venerdì 23 marzo, e fino al termine della stagione, il calciatore Dusan Vlahovic si allenerà con la Prima Squadra viola.

GENOA

Senza i nazionali con le rispettive rappresentative, Lamanna e compagni hanno effettuato un’unica seduta di allenamento andata per le lunghe. La sessione pomeridiana originariamente prevista nella tabella di marcia è stata annullata, per non sovraccaricare i muscoli sollecitati in abbondanza nelle tornate precedenti. Con la squadra si sono allenati i giovani Palmese, Pedersen e Ruben Costa per rimpolpare l’organico. La partenza per Montecarlo è fissata domani alle 14.

HELLAS VERONA

Seduta di allenamento per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha cominciato con una prima fase di riscaldamento in palestra, spostandosi successivamente sul campo per un lavoro di rapidità. In seguito il gruppo ha svolto esercizi sul possesso palla ed esercitazioni per lo sviluppo dell'azione offensiva e difensiva, per poi concludere la seduta con una partitella finale. Jagos Vukovic, tornato dal permesso concordato con la società, ha svolto la seduta con il gruppo. Assenti i nazionali Gian Filippo Felicioli e Daniele Verde.

INTER

Doppio allenamento oggi per il gruppo interista presente al Centro Sportivo Suning: seduta mattutina iniziata in palestra con del riscaldamento su cyclette, mentre a seguire un percorso di forza. Poi spazio al campo: esercizi aerobici con il pallone con finalità il tiro in porta. Nel pomeriggio squadra subito in campo con un torello come riscaldamento. A seguire possesso palla, poi alcune esercitazioni tecniche divise per reparti. In chiusura partitella a campo ridotto. (fonte: fcinternews)

JUVENTUS

Il sole di Vinovo ha accolto i bianconeri che non sono impegnati con le Nazionali dei loro paesi per la seduta di ripresa, dopo qualche giorno di meritata pausa. La Juventus ha così ricominciato a correre, sotto gli occhi di Massimiliano Allegri, svolgendo una seduta prevalentemente atletica. Domani si torna al lavoro: appuntamento al mattino.

LAZIO

Seduta pomeridiana per la Lazio che quest’oggi si è ritrovata sul campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 16:00. Dopo un’iniziale fase di lavoro all’interno dell’area tecnica del quartier generale biancoceleste, gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi si sono ritrovati sul terreno di gioco. La seduta è stata caratterizzata da una lunga serie di partitelle a campo ridotto prima 4vs4 con l’ausilio delle sponde e, successivamente, 6vs6.

MILAN

Prima parte della seduta dedicata all'attivazione muscolare, al termine della quale il gruppo si è spostato sul campo esterno dove ha continuato il lavoro con una serie di torelli. L'allenamento è proseguito con il mister che ha diviso il gruppo in quattro squadre impegnate in una serie di partitelle su campo ridotto, effettuate tutte alla ricerca della massima intensità. La giornata è terminata con la consueta partitella finale.

NAPOLI

Doppia seduta di allenamento per il Napoli. Al mattino la squadra ha svolto attivazione a secco. Successivamente solo il gruppo di difensori è stato impegnato in lavoro specifico sul campo 2 con l'ausilio del drone. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra ha iniziato con attivazione e match di mini basket. Successivamente partitine a pressione a tema: 2 contro 2, 4 contro 4 e infine 6 contro 6. Poi i difensori sono rientrati mentre sul campo 2 centrocampisti e attaccanti hanno svolto lavoro tecnico tattico. Chiriches ha svolto allenamento completo col gruppo.

ROMA

Pur senza i numerosi nazionali, la Roma è scesa in campo alle 14.45 per preparare il match contro il Bologna, in programma sabato 31 marzo alle 20.45. Lavoro individuale per Defrel e Karsdorp mentre il resto della squadra sta lavorando in gruppo. Il programma della seduta ha previsto inizialmente un'attivazione muscolare e un'esercitazione tecnica. Al gruppo si è aggregata anche la squadra Primavera (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Esercitazioni tecniche e lavoro aerobico sul campo 2 al mattino, riscaldamento misto ed esercitazione tattica sul campo 1 al pomeriggio. Questo il programma seguito da Marco Giampaolo al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria – priva dei dieci nazionali e di Edgar Barreto, alle prese con il proprio iter riabilitativo – ha svolto una doppia seduta. Alla seconda sessione, oltre a sedici ragazzi dell’Academy, ha preso parte anche Jacopo Sala.

SASSUOLO

Doppia seduta per il Sassuolo Calcio allo Stadio Ricci. Nella sessione mattutina la squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra ed esercitazioni specifiche per reparto, mentre nel pomeriggio messa in azione, riscaldamento, possessi palla, partitine a tema ad alta intesità e partitella finale su metà campo. Lavoro differenziato per Cristian Dell'Orco, Alfred Duncan, Alessandro Matri, Luca Mazzitelli e Simone Missiroli, assenti i nazionali.

SPAL

La squadra di Leonardo Semplici è allenata nel pomeriggio. Ecco le foto della seduta, postate sul profilo Twitter della società ferrarese.



TORINO

Doppio allenamento al Filadelfia, tra campo e palestra, per il Torino. Per quanto concerne il bollettino medico, Acquah ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Le indagini strumentali effettuate presso la clinica Fornaca hanno escluso lesioni meniscali o legamentose importanti. Ai fini del recupero verrà valutata l’evoluzione clinica. Per De Silvestri ancora programma personalizzato.

UDINESE

Questi i 20 convocati da Mister Massimo Oddo per l'amichevole di domani contro il Domzale:

PORTIERI: Borsellini, Pizzignacco

DIFENSORI: Samir, Danilo, Nuytinck, Caiazza, Ermacora, Paoluzzi, Mazzoletti, Donadello, Trevisan, Widmer, Zampano

CENTROCAMPISTI: De Paul, Pontisso, Varesanovic, Garmendia, Ndreu

ATTACCANTI: Maxi Lopez, Djoulou