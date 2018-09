Serie A, live dai campi: tutte le ultime verso il turno infrasettimanale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stasera la gara tra Inter e Fiorentina, domani tutte le altre tranne le gare tra Spal e Sassuolo oltre a quella tra Milan ed Empoli di giovedì. Tempo di turno infrasettimanale in Serie A, di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Il probabile undici Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer (Castagne), Freuler, De Roon, Adnan (Gosens); Gomez (Ilicic), Rigoni (Pasalic); Zapata.

BOLOGNA (16.49) Questo l’elenco dei convocati di Filippo Inzaghi per domani sera:

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Danilo, De Maio, Dijks, Gonzalez, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Dzemaili, Krejci, Mattiello, Nagy, Svanberg, Valencia.

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini, Santander.

Il probabile undici Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Krejci (Orsolini), Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli (Okwonwkwo), Santander (Destro).

CAGLIARI

Il probabile undici Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita (Joao Pedro); Farias (Sau), Pavoletti (Cerri).

CHIEVO (14.50) Questi i convocati del Chievo Verona per la sfida di domani a Marassi contro il Genoa. Out Bani, torna Djordjevic nella lista.

Portieri: Seculin, Semper, Sorrentino.

Difensori: Barba, Cacciatore, Depaoli, Jaroszynski, Rossettini, Tanasijevic, Tomovic.

Centrocampisti: Birsa, Burruchaga, Ghiaccherini, Hetemaj, Kiyine, Obi, Radovanovic, Rigoni.

Attaccanti: Djordjevic, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.

Il probabile undici Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi (Hetemaj); Giaccherini, Birsa; Stepinski.

EMPOLI

Il probabile undici Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen (Maietta), Silvestre, Veseli (Pasqual); Bennacer, Capezzi, Krunic; Traorè (Brighi); La Gumina, Caputo.

FIORENTINA

Il probabile undici Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa (Mirallas), Simeone, Eysseric (Pjaca).

FROSINONE

Il probabile undici Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Cassata, Molinaro; Perica, Ciano (Campbell).

GENOA

Il probabile undici Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic (Gunter); Lazovic, Romulo, Sandro (Hiljemark), Criscito; Pandev (Bessa); Kouamé (Medeiros), Piatek.

INTER

Il probabile undici Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic (Borja Valero); Candreva (Politano), Nainggolan (Keita), Perisic; Icardi.

JUVENTUS

Il probabile undici Perin; Cuadrado (Alex Sandro), Bonucci, Barzagli (Benatia), Cancelo; Bentancur, Pjanic (Emre Can), Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi (Kean).

LAZIO

Il probabile undici Strakosha; Wallace (Caceres), Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi (Lulic); Luis Alberto; Immobile.

MILAN

Il probabile undici G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (Laxalt); Kessie, Biglia, Bonaventura (Bakayoko); Suso (Castillejo), Higuain, Calhanoglu.

NAPOLI

Il probabile undici Ospina; Malcuit, Albiol, Maksimovic (Koulibaly), Mario Rui; Callejon (Ounas), Allan, Diawara (Fabian), Zielinski; Milik, Insigne (Mertens).

PARMA (16.44) Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Napoli, in programma domani alle 21.00 allo Stadio ”San Paolo” e valida per la sesta giornata del campionato Serie A TIM 2018-2019, i seguenti 23 calciatori.

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, B. Alves, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta;

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Rigoni, Stulac;

Attaccanti: Ceravolo, Ciciretti, Da Cruz, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.

Il probabile undici Sepe; Gazzola, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Deiola (Rigoni), Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Ciciretti (Di Gaudio).

ROMA

Il probabile undici Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio (Juan Jesus), Kolarov; Lo.Pellegrini (Cristante), Nzonzi, Pastore; Under, Schick (Dzeko), El Shaarawy.

SAMPDORIA (15.17) Ultima fatica genovese per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che in mattinata a Bogliasco ha messo a punto ulteriori dettagli in vista della sfida di domani sera, mercoledì, in casa del Cagliari. Alla vigilia del turno infrasettimanale, i blucerchiati si sono concentrati sul campo 2 del “Mugnaini” sugli aspetti tecnico-tattici. Ai box restano Gianluca Caprari, Vasco Regini e Riccardo Saponara, ancora alle prese con i rispettivi programmi di recupero agonistico. Di seguito la lista dei 24 convocati per la Sardegna, che comprende invece il rientrante Dawid Kownacki.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Vieira.

Attaccanti: Defrel, Kownacki, Quagliarella, Stijepovic.

Il probabile undici Audero; Bereszynski, Colley (Tonelli), Andersen, Murru; Barreto, Ekdal (Praet), Jankto (Linetty); Ramirez; Defrel, Quagliarella.

SASSUOLO

Il probabile undici Consigli; Lirola, Magnani (Marlon), Rogerio; Locatelli, Magnanelli (Duncan), Sensi (Bourabia); Berardi, Boateng (Babacar), Di Francesco.

SPAL

Il probabile undici Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli (Valoti), Valdifiori (Schiattarella), Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna (Paloschi).

TORINO

Il probabile undici Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina (De Silvestri), Baselli, Rincon (Zaza, in caso di 3-5-2), Meitè, Berenguer; Soriano; Belotti.

UDINESE

Il probabile undici Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Mandragora, Barak (Behrami); Pussetto (Machis), Lasagna (Teodorczyk), De Paul.