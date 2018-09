Serie A, live dai campi - Udinese, risentimento muscolare per Pezzella

Fonte: Ha collaborato Luca Bargellini

Giornata di recupero per Inter e Napoli, partite per Juventus e Roma, vigilia per Milan e Lazio. Le altre lavorano verso la prossima giornata di Serie A. Ecco le novità dalle sedi.

ATALANTA

I nerazzurri, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, hanno ripreso oggi ad allenarsi in vista della sfida contro il Milan, in programma a San Siro domenica alle 18.

Mister Gian Piero Gasperini ha diretto un allenamento pomeridiano al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma della seduta prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Gomez, a causa di un trauma contusivo alla coscia destra, ha seguito un programma di lavoro personalizzato.

Per tutto il mese di settembre, a causa dei lavori di miglioria a cui è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, non sarà possibile assistere alle sedute della prima squadra. Gomez e compagni si alleneranno infatti sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.

BOLOGNA

Continua la preparazione del Bologna in vista del match la Roma con una doppia seduta di allenamento a Casteldebole: al mattino Inzaghi ha diviso i suoi in due gruppi alternando il lavoro fra campo e palestra. Al pomeriggio, esercitazioni di attacco e difesa e partitelle 7 contro 7 con l’aggiunta di alcuni elementi della formazione Primavera. Allenamento differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Filip Helander, Nehuen Paz e Godfred Donsah. Mattia Destro ha seguito un programma di lavoro personalizzato a causa di un lieve affaticamento. (bolognafc.it)

CAGLIARI

Il Cagliari ha continuato la preparazione in vista della sfida di Parma. Questa mattina i rossoblù hanno iniziato la seduta di allenamento in palestra, con esercizi di mobilità. Quindi il gruppo, guidato da mister Maran e dallo staff, è sceso in campo per delle esercitazioni tecniche: squadra divisa per ruoli e impegnata in una serie di torelli. A seguire ogni reparto ha svolto un lavoro specifico sulla fase difensiva. Ultima parte dell’allenamento dedicata a una partitella a metà campo, la sessione si è conclusa con esercitazioni tecniche individuali. Ceppitelli e Rafael hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

CHIEVOVERONA

Continua la preparazione alla prossima sfida di campionato contro l'Udinese di domenica allo stadio Bentegodi con inizio alle ore 15.00. Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta. Questo il programma:

MATTINA:

- Riscaldamento

- Piani di lavoro di forza individuali

- Esercitazioni con tiri in porta

- Esercitazioni tattiche a settori

POMERIGGIO:

- Attivazione fisica

- Torelli

- Esercitazioni sul possesso palla

- Partite tattiche

- Torneo finale

Luca Rossettini, Fabrizio Cacciatore, Bostjan Cesar e Filip Djordjevic hanno svolto dei lavori differenziati.

Domani il mister dei gialloblù Lorenzo D'Anna ha fissato una gara di allenamento contro i ragazzi della Primavera di mister Paolo Mandelli alle ore 15.00 a Veronello.

EMPOLI

FIORENTINA

Ecco la formazione ufficiale per la sfida contro la Sampdoria.

Fiorentina (4-3-3) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Edimilson, Veretout, Gerson; Pjaca, Simeone, Chiesa.

FROSINONE

GENOA

Prima parte tutta in palestra con esercizi di potenziamento e agilità: pesi, salti in alto, balzi in avanti. Poi sul prato verde del “Signorini” per sciogliere i muscoli, nonostante il gran caldo, e per una serie di partitelle a campo e porte ridotti. Quindi ancora lavoro aerobico fino ai tre fischi di stop di mister Ballardini. Allenamento intenso che ha svolto anche Christian Kouamé, che è rientrato a Pegli dopo essere diventato papà e che ha sostenuto un allenamento differenziato e personalizzato assieme ai preparatori atletici: fatica, sudore e tanto caldo anche per lui dopo le gioie in famiglia.

INTER

JUVENTUS

Queste le formazioni ufficiali della partita tra Valencia e Juventus delle ore 21:00.

Valencia (4-4-2): Neto; Vezo, Murillo, Paulista, Gayà; Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo, Batshuayi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

LAZIO

Conferenza stampa prepartita - contro l'Apollon Limassol - per Simone Inzaghi. "Domani vogliamo un debutto positivo, l'Europa è importante". Ha parlato pure Lucas Leiva. "In biancoceleste mi sento a casa, domani dobbiamo vincere"

MILAN

Al termine della rifinitura a Milanello, Mister Gattuso ha diramato l'elenco dei 19 giocatori convocati per F91 Dudelange-Milan, sfida di Europa League in programma giovedì alle 21.00 allo stade Josy Barthel Ecco la lista completa:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic, Higuain.

NAPOLI

Dopo la gara di Belgrado il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il "lunch match" contro il Torino di domenica alle ore 12.30 all'Olimpico per la quinta giornata di Serie A. Seduta pomeridiana. La squadra si è divisa in due gruppi.

Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Stella Rossa, hanno svolto esercizi di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in attivazione a secco con ostacoli bassi. Successivamente lavoro sul possesso palla e seduta tecnica.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, la squadra ha svolto i consueti lavori di attivazione seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Gervinho, Massimo Gobbi, e Luigi Sepe hanno lavorato con il gruppo. Jonathan Biabiany, Jacopo Dezi, Alberto Grassi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato. Leo Stulac è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. (parmacalcio1913.it)

ROMA

Queste le formazioni ufficiali di Real Madrid-Roma, primo match di Champions League:

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco. Allenatore: Lopetegui.

Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, De Rossi; El Shaaraqy, Dzeko, Under. Allenatore: Di Francesco.

SAMPDORIA

Ecco la formazione ufficiale per la sfida delle 19 contro la Fiorentina.

Audero, Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari; Quagliarella, Defrel.

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio sul campo di Ca' Marta dove ha svolto riscaldamento, esercitazioni specifiche per reparto, sviluppo manovra e lavoro tecnico tattico. A parte Federico Peluso. (sassuolocalcio.it)

SPAL

I biancazzurri sono scesi in campo questo pomeriggio per il secondo allenamento settimanale in vista della gara contro la Fiorentina in programma sabato 22 settembre alle ore 18:00. Sul campo n. 2 del centro “G.B. Fabbri”, la squadra ha alternato esercitazioni fisiche ad esercitazioni tecnico-tattiche. Non ha preso parte alla seduta Federico Viviani che prosegue con il programma di recupero personalizzato in seguito al forte trauma contusivo al polpaccio sinistro subito nel corso dell’amichevole tra Prima squadra e Primavera dello scorso 8 settembre. (spalferrara.it)

TORINO

Doppio allenamento al Filadelfia per il Torino: sessione prevalentemente dedicata alla parte atletica al mattino, lavoro tecnico-tattico nel pomeriggio, alla presenza del Presidente Cairo. Solo terapie per De Silvestri, Falque e Soriano. Il Torino tornerà in campo domani mattina: in programma un allenamento in orario prandiale, visto che la partita contro il Napoli si giocherà alle 12.30.

UDINESE

Udinese Calcio comunica che nel corso della seduta di allenamento mattutina, il difensore bianconero Giuseppe Pezzella, ha riportato un lieve risentimento al muscolo quadricipite della coscia sinistra.

Nei prossimi giorni verranno effettuate le analisi strumentali del caso e quanto prima, il giocatore partenopeo, inizierà il protocollo riabilitativo. (udinese.it)