Serie A, no al modello tedesco: se un calciatore sarà trovato positivo andrà in quarantena

In Germania tra una settimana ricomincerà il campionato, ma cosa accadrebbe se un calciatore venisse trovato positivo? Secondo le linee guida delle autorità non è previsto l'automatismo giocatore positivo-messa in quarantena ed è per questo che l'Italia e la Serie A non si ispireranno al modello tedesco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui se un calciatore venisse trovato positivo al test dovrà osservare, come tutti i cittadini, un periodo di isolamento di due settimane.