© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le big da una parte, dall'altra tutti i club rimanenti: in Lega Serie A, la situazione è lontano dalla risoluzione anche se oggi, bella terza assemblea elettiva, basterà la maggioranza semplice (11 voti) per uscire dall'impasse. Paolo Dal Pino, che nell'ultima votazione aveva toccato le 13 preferenze, è dunque il favorito numero uno per l'elezione. Lo rivela quest'oggi il Corriere dello Sport.