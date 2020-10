Serie B e Serie C, altro che serbatoio: un mercato di pochissimi arrivi in Serie A

La Serie B e la Serie C non sono un serbatoio di talenti per la massima serie. Almeno non nell'ultima sessione di mercato dove sono pochissimi i trasferimenti di giocatori da club attualmente in cadetteria a società di Serie A. Nell'elenco sotto citato compaiono ben tre calciatori della SPAL, due del Lecce e uno del Brescia e che dunque lo scorso anno erano nella massima serie. Non c'è Tommaso Pobega perché tecnicamente è di proprietà del Milan e non è un giocatore che ha prodotto introiti e valore economico al Pordenone ma solo tecnico. La lista fa ben riflettere perché di fatto gli investimenti sono stati pochissimi e più per necessità (gli stop dei portieri di Genoa e Spezia) che per virtù. A parte il discorso dei rapporti tra Lazio e Salernitana, quello di Barba al Benevento è poi è un riscatto. C'è semmai una curiosità: c'è un solo giocatore di C che è stato acquistato da una società di A. Si tratta di Giuseppe Caso, dall'Arezzo, rimasto in rosa al Genoa. Dimostrerà che ci sono anche delle eccezioni o il trend più che negativo sarà confermato?

Benevento

Federico Barba dal Chievo Verona

Bologna

Emanuel Vignato dal Chievo Verona

Cagliari

Gabriele Zappa dal Pescara

Crotone

Jacopo Petriccione dal Lecce

Andrea Rispoli dal Lecce

Genoa

Alberto Paleari dal Cittadella

Giuseppe Caso dall'Arezzo

Lazio

Mohamed Fares dalla SPAL

Jean-Daniel Akpa Akpro dalla Salernitana

Sofian Kiyine dalla Salernitana

Milan

Sandro Tonali dal Brescia

Napoli

Andrea Petagna dalla SPAL

Spezia

Ivan Provedel dall'Empoli

Udinese

Kevin Bonifazi dalla SPAL

Da svincolati

Simone Aresti (Olbia-Cagliari), Emmanuel Riviere (Cosenza-Crotone), Nicola Ravaglia (Cremonese-Sampdoria), M'bala Nzola (Trapani-Spezia), Jacopo Sala (SPAL-Spezia), non compaiono nella lista poiché hanno firmato con la nuova squadra una volta terminato il contratto con quella precedente.