Serie B, i risultati finali: vincono Palermo e Parma, pari nel derby pugliese

Sono terminate le gare di Serie B, valide per il 37esimo turno. Vincono il Palermo, il Venezia e il Parma. Termina in parità, invece, il derby pugliese. Da segnare la rimonta dell'Entella ai danni della Pro Vercelli, vince anche il Cittadella a Salerno. Questi i risultati finali del pomeriggio:

Brescia-Cesena 0-0

Cremonese-Ascoli 1-2 - 8' Camara (C), 14' rig. Monachello (A), 52' Monachello (A)

Entella-Pro Vercelli 3-2 - 13' Mammarella (P), 54' Altobelli (P), 66' Crimi (E), 71' rig. La Mantia (E), 83' Ardizzone (E)

Foggia-Bari 1-1 - 23' aut. Gyomber (F), 29' Nené (B)

Novara-Venezia 1-3 - 17' Casarini (N), 43' Marsura (V), 62' Bruscagin (V), 81' Marsura (V)

Palermo-Avellino 3-0 - 9' rig. Coronado, 47' La Gumina, 73' rig. Trajkovski

Parma-Carpi 2-1 - 25' Barillà (P), 48' Barilla (P), 54' Poli (C)

Salernitana-Cittadella 1-3 - 18' Schenetti (C), 39' Salvi (C), 52' Schiavi (S), 81' Schenetti (C)