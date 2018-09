Servono rinforzi in difesa? I migliori difensori attualmente svincolati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciomercato è chiuso ormai in tutte le principali leghe europee, ma chi avrà bisogno di un difensore potrà ancora attingere dal mercato degli svincolati. Quello, con alcuni nomi di un certo spessore, resterà aperto ancora per diversi mesi, fino alle 19 del 31 marzo 2019.

Ma tra i difensori chi c'è libero sul mercato? Tra i nomi più interessanti c'è quello di Diego Polenta, 26 anni, che in Italia ha vestito le maglie di Genoa e Bari. Ha grande esperienza internazionale, ma anche 34 anni, il tedesco Robert Huth, la stessa età di un giocatore che potrebbe fare al caso di molti club europei come Christopher Samba.

Philipp Wollscheid, Serdar Tasci e Nedum Onuoha sono tre giocatori che difficilmente resteranno a spasso ancora per tante settimane, così come uno dei due fratelli maggiori di Paul Pogba: Florentin Pogba, giocatore reduce da una stagione in Turchia con la maglia del Genclerbirligi.

Capitolo terzini. E' alla ricerca di squadra Glen Johnson, 34enne con più di 50 presenze con la maglia dell'Inghilterra. Ex nazionale, ma del Camerun, il laterale basso Benoît Assou-Ekotto che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Metz. Da tenere d'occhio anche gli spagnoli Jesús Gámez e Michel.

E gli italiani? Ancora libero da vincoli contrattuali Aleandro Rosi, così come Leonardo Blanchard e Paolo De Ceglie, giocatore reduce dall'avventura in Svizzera.