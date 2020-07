Setien: "Arthur ha già firmato con la Juve, la sua situazione al Barça non può essere la stessa"

L'allenatore del Barcellona, Quique Setién, ha parlato così di Arthur e della strana situazione che lo vede ancora in maglia blaugrana oggi, 7 luglio, nonostante sia già stato acquistato dalla Juventus per il 2020-2021: "Chiaramente la situazione adesso non è esattamente la stessa di prima. Arthur continua ad allenarsi, ha voglia, entusiasmo e cerca sempre di fare il meglio possibile. Poi spetta a me decidere se schierarlo o meno... Sapete che Arthur ha già firmato con un'altra squadra, ma che vuole restare qui fino alla fine della stagione", le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con l'Espanyol.