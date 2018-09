Setti (Hellas): "Ho preso delle quote del Mantova. Obiettivo? I Pro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta di Mantova sulla sua scelta di acquisire il pacchetto di maggioranza del Mantova calcio, formazione attualmente in Serie D: “Io ho preso delle quote del Mantova e con me sono rimaste quasi tutte le persone che c’erano prima. Ho tentato tre volte di rilevare la società. Ogni piazza ha una storia e Mantova deve stare fra i professionisti. Poi starà alle nostre capacità vedere in quale categoria riusciremo ad arrivare. I sogni non sono proibiti, ma bisogna fare un passo alla volta. Il Mantova non è la seconda squadra del Verona. Ma bisogna essere intelligenti e capire che va sfruttato la cosa come un vantaggio: sia per portare qui calciatori dell’Hellas che possano far fare il salto di qualità alla squadra e sia per convincere atleti a venire grazie a prospettive di crescita che altrimenti non ci sarebbero”.