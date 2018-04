Sfida tra centravanti: Diabaté ha già battuto il record di gol di Petagna

© foto di Federico De Luca

Cheick Diabaté è l'uomo del momento: tre doppiette cosecutive, sette gol in sei presenze in Serie A. L'attaccante del Benevento ha sorpreso tutti, e per quanto i sanniti continuino a non poter sperare nella salvezza, almeno adesso hanno la speranza di poter retrocedere divertendosi. E contro l'Atalanta aspettando di festeggiare ancora Cheick-gol.

Sette gol in sei partite: quasi una beffa per chi ha cinque gol come record di marcature in Serie A. Parliamo di Andrea Petagna, centravanti dell'Atalanta, oggi in campo contro il Benevento: cinque gol l'anno scorso, quattro quest'anno. Finora Diabaté ha fatto in pochissimo tempo meglio di lui e Cornelius. Con tutte le attenuanti del caso per la coppia orobica: tante sponde per i compagni, Ilicic e Cristante che si possono inserire per fare gol. Una squadra che gira attorno alla fisicità del proprio centravanti, specie quando gioca Petagna. Tutto vero, tutto giusto. Però anche vedere l'ultimo arrivato battere il proprio record in sei partite non deve essere il massimo della vita.