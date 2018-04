SfidaScudetto - Buffon contro Reina, portieri all'ultimo ballo

Juventus-Napoli vedrà di fronte anche Gigi Buffon e Pepe Reina, portieri certi o quasi di salutare la propria squadra al termine della stagione in corso. Il capitano bianconero deve decidere se smettere o andare avanti, se continuare qualche altro mese con la Vecchia Signora per inseguire il sogno Champions League anche dopo le amarezze con annesse polemiche di Madrid, oppure se - magari - accettare una nuova sfida e la corte che arriva da Buenos Aires e accettare un trasferimento di sei mesi al Boca Juniors.

Lo spagnolo ex Liverpool e Bayern Monaco ha invece già trovato un'intesa col Milan per trasferirsi in rossonero a parametro zero a partire dal 1° luglio, dopo l'esperienza al Napoli che lo ha portato a lottare per un obiettivo prestigioso come lo Scudetto. C'è rispetto, magari anche una bella amicizia, tra due dei portieri più longevi e vincenti degli ultimi anni. Juve-Napoli li vedrà rivali probabilmente per l'ultima volta in campo, uno contro l'altro, poi ognuno prenderà la propria strada. Tra guanti, scarpette oppure il ricordo dei tanti successi e i racconti di quella Champions sfuggita a entrambi.