Sfogo Conte, Di Canio: "Non vorrebbe neanche Messi. Strappo importantissimo con Suning"

Netta e precisa presa di posizione di Paolo Di Canio in merito alle esternazioni di Antonio Conte nella giornata di ieri. Questo il suo pensiero a Sky Sport: "Già in passato avevo detto che una società non accetta esternazioni del genere e che anche i giocatori possono stufarsi. Quello di ieri è uno strappo importantissimo, con Suning parliamo di un'azienda importante a livello mondiale. Prima Moratti poteva chiudere un occhio, questi invece non chiudono proprio niente. Non so perché l'abbia fatto, ma è stato di una pesantezza unica. Ripeto, non so perché l'ha fatto, i modi e i tempi sono gravi. Dovessero continuare insieme, lo strappo comunque c'è stato e la cicatrice resterà. Anche se le cose dovessero migliorare queste frasi torneranno fuori. Voi pensate che l'Inter non abbia davvero il sogno Messi, magari per competere con la Juve a livello di brand? E aggiungo: voi pensate che se Messi gli fosse stato proposto, Conte lo avrebbe voluto? Io sono convinto di no, perché è talmente concentrato e attento al fatto che venga riconosciuto il suo lavoro che avrebbe paura che si parlasse troppo di Messi".