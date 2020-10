Shakhtar, Castro: "Inter fortissima. È la favorita per il passaggio del turno nel nostro gruppo"

vedi letture

Che Inter si aspetta domani Luis Castro? "Una squadra fortissima - risponde in conferenza stampa il tecnico dello Shakhtar Donetsk - che compete per il titolo in Italia, che ha raggiunto l'ultima finale di Europa League, favorita per il passaggio del turno nel nostro gruppo. Se facciamo vedere disciplina, sacrificio e disponibilità, possiamo centrare un buon risultato. Non dobbiamo pensare alle individualità, ciò che interessa è la squadra e l'approccio da squadra. Questo conta nel calcio".

Qui tutte le parole di Castro.