Shakhtar, Castro verso la sfida contro l'Inter: "I miei analisti stanno studiando i nerazzurri"

vedi letture

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, si proietta alla sfida contro l'Inter: "Non posso dire molto, posso esprimermi per quello che sanno tutti perché ho visto le loro partite e le guarderemo ancora per preparare la semifinale. È una squadra forte, il nostro team di analisti ha già iniziato a studiar a fondo il modo di giocare dell'Inter per essere pronti. L'unica cosa che sappiamo dell'Inter è quello che tutti sanno, che è una squadra fortissima, che vuole vincere il trofeo".