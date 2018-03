Shakhtar Donetsk, Fonseca: "Difficile confrontare Napoli e Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così da Roma del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che si giocherà domani all'Olimpico: "Napoli e Roma non sono squadre paragonabili, la Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare e nel girone contro Chelsea e Atletico non ha preso neanche un gol. Il nostro un gioco brasiliano? Abbiamo vari giocatori brasiliani, uno argentino e sono in parte d'accordo. Perotti o Dzeko? Difficile poi scegliere uno dei due perché la Roma ha un elenco di tantissimi giocatori importanti, dovrei fare un elenco".