Si è parlato troppo di Cristiano Ronaldo? Questa Juve è anche molto altro

Si è parlato così tanto di Cristiano Ronaldo, che alla fine se n’è parlato persino troppo. La Juve esce vittoriosa dall’Old Trafford, ipoteca passaggio del turno e primo posto nel girone, e il portoghese recita il ruolo della comparsa, nel Dybala-show.

La Juve non è solo Cristiano Ronaldo: è questo un dato che era già noto, e che la serata di Manchester ha confermato. In Champions League il giocatore acquistato per vincere la coppa non ha ancora segnato. Oggi ha propiziato il gol dell’argentino, ma non è stato per quello che Agnelli ha sborsato 100 milioni di euro. Nessun caso, sia chiaro: in 120 minuti anche Ronaldo può non segnare. Tutt’altro: che la Juve non sia solo il suo giocatore più rappresentativo, in fin dei conti, è un ottimo segnale per Allegri. Che su Ronaldo sa già di poter contare, e ha avuto la conferma di poter contare anche su tutti gli altri.