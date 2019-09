Si, è stata la scelta giusta. Nandez è già il leader di questo Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa estate, dopo l'improvviso colpo Radja Nainggolan, in casa Cagliari c'è stato un momento di riflessione, quasi di incertezza. Giulini e il ds Carli, dopo aver riportato in Sardegna il centrocampista belga, si sono presi qualche giorno di tempo per riflettere sull'acquisto di Nahitan Nandez. L'accordo era stato definito in tutti i suoi dettagli, ma i vertici del club rossoblù si sono presi qualche ora in più di tempo per dare il definitivo ok all'operazione più costosa della storia del club.

Meglio dirottare quei soldi su Nandez o magari, con Nainggolan in casa, spenderli per l'attaccante? Alla fine, la società ha deciso di portare Nandez in Sardegna, di spendere i 18 milioni di euro che servivano per acquistarlo dal Boca Juniors e chiudere una trattativa durata circa otto mesi.

Nandez era infatti obiettivo del Cagliari già lo scorso gennaio, quando Barella era al centro di diverse trattative di calciomercato. Già in quel mese, il centrocampista uruguagio fu a un passo dal club rossoblù: poi tutto venne rinviato all'estate, in una sessione di calciomercato durante la quale sono comunque servite diverse settimane prima di arrivare alla fumata bianca.

Alla fine però la trattativa s'è chiusa. E in attesa di rivedere a Cagliari Radja Nainggolan, il vero Ninja, ci sta pensando proprio lui a trascinare la squadra di Maran. Quella di ieri al San Paolo è stata per il Cagliari una serata di enorme sofferenza, in cui il Napoli a più riprese ha sfiorato il vantaggio. E Nandez è sempre stato in prima linea in protezione della porta brillantemente difesa da Olsen. Poi, nell'unica occasione in cui il Cagliari è ripartito, è stato sempre lui a orchestrare il contropiede, a servire col contagiri il pallone che Castro con un un colpo di testa ha tramutato in gol.

Grinta, ma anche piedi buoni. Carattere e lucidità. Nandez, l'acquisto più costoso della storia del Cagliari, è già il leader di questo Cagliari. Ieri al Napoli è arrivata un'altra conferma.