Si sblocca Immobile, Lazio avanti. Dagli undici metri l'italiano non sbaglia

© foto di Federico Gaetano

La Lazio passa in vantaggio al Tardini di Parma, grazie a Ciro Immobile, freddo a trasformare dagli undici metri portando a condurre gli ospiti sul campo dei crociati. Calcio di rigore nettissimo conquistato con astuzia da Berisha, grande scelta di Inzaghi per la ripresa, che approfitta di un intervento in ritardo di Gagliolo, si frappone tra il difensore e la palla e guadagna la massima punizione.