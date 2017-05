Simeone: "Al Genoa sto benissimo, spero di restare anche l'anno prossimo"

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Simeone ha le idee chiare sul suo futuro. Intervistato a margine della visita al Museo del Genoa insieme a Pietro Pellegri, il giovane attaccante argentino s'è così espresso sul suo futuro: "Mi piacerebbe restare qui anche l’anno prossimo. Al Genoa sto benissimo".

Sulla stagione ormai agli sgoccioli, questa l'analisi di Simeone jr: "Non credevo di giocare così tanto, né di segnare 12 gol il primo anno in Italia. Invece è andata così e sono molto contento".

Infine, sulla sua presenza contro la Roma: "La caviglia mi fa ancora male. Non so se domenica riuscirò a giocare contro la Roma. Vedremo", le sue parole riportate da Il Secolo XIX.