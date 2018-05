Simeone ringrazia i tifosi: "Grazie per la vicinanza nei momenti difficili"

© foto di Federico De Luca

È stato uno dei protagonisti nella stagione travagliata della Fiorentina con 14 reti realizzate, meglio di quanto riuscì a fare il grande Gabriel Batistuta al primo anno in maglia viola. Giovanni Simeone ha voluto dedicare un messaggio ai propri tifosi attraverso i profili social: "Le storie che rimangono dentro non sono quelle dal lieto finale ma quelle che fanno emozionare. Comunque vada orgogliosi di voi! Grazie per averci sostenuto sempre, soprattutto nei momenti difficili", ha scritto il Cholito.