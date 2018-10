© foto di Chiara Biondini

Chiamato a commentare le parole di Massimo Moratti sull'assenza di rancore per i fatti di Calciopoli, con tanto di pace sancita con Andrea Agnelli, Gigi Simoni, ex tecnico dell'Inter, riavvolge il nastro della storia ritornando a quel famigerato Juve-Inter del '98: "Non ho mai visto un presidente arrabbiato come Moratti per quell’episodio (il contatto Iuliano-Ronaldo ndr). - ha spiegato a Sportnews.eu -. E’ un ricordo molto triste, soprattutto per noi che subimmo una grave ingiustizia. Abbiamo sempre quel ricordo, per me non è cancellato nulla e resta nella mente dei tifosi dell’Inter. In un determinato periodo la Juventus era guidata da personaggi particolari e nel 2006 fu mandata in serie B".