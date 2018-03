Simy: "Abbiamo recuperato le energie, ora testa al prossimo match"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simeon Tochukwu Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club pitagorico alla ripresa degli allenamenti: "Abbiamo riposato bene in questi due giorni, ora ci concentriamo sulla prossima sfida. Abbiamo recuperato le energie, lavoriamo con intelligenza e intensità pensando alla prossima partita, come abbiamo sempre fatto.

Ci aspettano due partite difficili ma non dobbiamo pensare a nulla, solo a noi stessi e a conquistare il risultato. Spero di giocare e di fare gol per aiutare la squadra. Non penso a me stesso ma a mettermi a disposizione della squadra, ad aiutare i compagni e il mister. Siamo un gruppo compatto che pensa in positivo e vuole fare risultato su ogni campo. Sono contento di fare parte di questo gruppo".