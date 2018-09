Sinfonia Sampdoria: 0-5 a Frosinone. Male la prima dello Stirpe in A

FROSINONE-SAMPDORIA 0-5 (11' Quagliarella, 47' Caprari, 54' e 86' Defrel, 83' Kownacki)

La Sampdoria cala il pokerissimo: 5-0 a Frosinone. Male la prima in A del Benito Stirpe. Doppietta di Defrel, a segno anche Quagliarella, Caprari e Kownacki.

SPETTACOLO STIRPE E AVVIO SAMP-

Il pre-partita è tutto per il nuovo stadio del Frosinone, che non c'era tre anni fa e conosce oggi la sua prima partita in Serie A. Grandissima atmosfera, uno spettacolo vero la gioia dei tifosi ciociari in quello che di fatto è il loro esordio casalingo in campionato. L'inizio di gara, però, è targato Sampdoria: possesso, pressing, geometrie e occasioni. C'è tutto e c'è anche il gol: quello di Quagliarella, che batte Sportiello su cross di Barreto all'11'. Azione nata da errore di Brighenti, ma ben gestita dalla Sampdoria, che con merito va sull'1-0.

REAZIONE FROSINONE -

Subito il gol, il Frosinone reagisce, eccome: proprio Brighenti al 20' colpisce una traversa con Audero battuto. A posteriori, è un momento sliding doors: con l'1-1, tutto sarebbe cambiato, forse. Il Frosinone, anche al netto della traversa, spaventa e attacca: la Sampdoria arretra e si difende. A fine ripresa, il conto dei corner dà un'idea: 5-0 per i ciociari. Ma negli spogliatoi sono gli uomini di Giampaolo a godersi il vantaggio.

SUBITO RADDOPPIO SAMP -

Il secondo tempo, invece, è una sinfonia tutta sampdoriana. Che parte sin dal rientro in campo: dopo due minuti i genovesi sono già sul 2-0. Quagliarella confeziona il corss, Caprari in girata batte Sportiello. È 2-0, e il tridente di Giampaolo funziona a meraviglia. Qualora servisse un'ulteriore certificazione, 7 minuti dopo Defrel trova il 3-0 con una bella azione personale e approfittando della morbidezza della difesa del Frosinone. Che, tramortito, esce dalla partita.

APPLAUSI E CAMBI -

Inizia il giro dei cambi. E degli applausi: ce n'è per Quagliarella, più tardi toccherà anche a Ciofani, in campo dopo cinque mesi. Nella Sampdoria entrano Kownacki e Ramirez: il primo si procura e trasforma il rigore dello 0-4, il secondo offre a Defrel l'assist per il definitivo 0-5. Finisce al 90', senza recupero. È trionfo Samp che vola in classifica e cala il pokerissimo. Male la prima in A dello Stirpe, e Frosinone ancora a zero gol in campionato.

Il tabellino

Ammoniti: 17' Maiello, 34' Brighenti, 63' Soddimo per il Frosinone. 22' Defrel per la Sampdoria

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello (dal 62' Maiello), Soddimo, Molinaro; Ciano (dal 68' Campbell), Perica (dal 74' Ciofani). Allenatore: Moreno Longo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Ekdal (dal 70' Ronaldo Vieira), Barreto; Caprari (dal 59' Ramirez); Defrel, Quagliarella (dal 65' Kownacki). Allenatore: Marco Giampaolo.