Siviglia ad un passo dai quarti. Ben Yedder zittisce ancora Old Trafford

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Siviglia in doppio vantaggio all'Old Trafford di Manchester: ancora una volta Ben Yedder, che in sei minuti ha segnato due gol, premiando alla grande la scelta di Montella. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, De Gea sbaglia il tempo dell'uscita. Ben Yedder ne approfitta anticipando di testa Young e mettendo il pallone in rete

Clicca sul link in calce per seguire il LIVE della sfida!