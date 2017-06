Siviglia, Castro: "Jovetic, ci proviamo. Banega ci piace, ma serve l'accordo"

Intervistato da Il Messaggero, il presidente del Siviglia José Castro ha fatto il punto sulle trattative con l'Inter riguardanti Ever Banega e Stevan Jovetic: "Stiamo cercando di fare un grande sforzo per trattenere quest'ultimo, ma non alle condizioni iniziali (13 milioni di euro, ndr). Ever ci interessa, ma per ora ne abbiamo solo parlato. Bisogna aspettare. Il giocatore vorrebbe venire da noi, dobbiamo ancora raggiungere un accordo con i nerazzurri".